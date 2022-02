Cincinnati Bengals – Los Angeles Rams im Live-Ticker: Super Bowl LVI startet um kurz nach Mitternacht

Finalpartie der NFL

Von Sandra Kathe schließen

Zum zweiten Mal in Folge steht mit den Los Angeles Rams ein Team im eigenen Stadion im Super Bowl. Die Cincinnati Bengals gelten als echter Überraschungsgegner.

Inglewood – Es ist das wichtigste Spiel der NFL, der Höhepunkt im alljährlichen Saisonkalender der US-amerikanischen Profiliga im American Football und noch dazu die größte Party und Sportveranstaltung in den USA seit Beginn der Corona-Pandemie. Der Super Bowl LVI, das Spiel um die Meisterschaft der NFL beginnt in der Nacht von Sonntag (13.02.2022) auf Montag um 00.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Für den Super Bowl qualifiziert haben sich in der National Football Conference (NFC) die Los Angeles Rams, die vorige Saison bis ins Viertelfinale der Playoffs gekommen waren und als Überraschungskandidat aus der American Football Conference (AFC) die Cincinnati Bengals. Das Team unter Head Coach Zac Taylor hatte noch vor zwei Jahren als schlechtestes Team der Liga abgeschnitten. Einen Einzug in die Playoffs, geschweige denn in den Super Bowl, hätte dem Team aus Ohio so gut wie niemand zugetraut.

Rams vs. Bengals im Super Bowl 2022: Zweites Team mit Heimspiel in Folge im NFL-Finale

Austragungsort der Partie ist das SoFi Stadium in Inglewood im Südwesten der kalifornischen Metropole Los Angeles, in der die Rams seit der Saison 2016 wieder spielen. Die Mannschaft, die in den 1930er Jahren in Cleveland gegründet worden war, trug bereits 1946 bis 1994 den Namen Los Angeles Rams. Von 1995 bis 2015 spielte das Team in St. Louis im Bundesstaat Missouri und holte in dieser Zeit auch seinen bislang einzigen Super Bowl-Sieg im Jahr 2000.

Besonders kurios: Mit den Rams, die seit 2017 von Head Coach Sean McVay trainiert werden, steht zum zweiten Mal in Folge ein Team im heimischen Stadion im Superbowl. 2021 gewannen die Tampa Bay Buccaneers zu Hause in Tampa, Florida den begehrten Titel – und zwar als erste Heim-Mannschaft in der über 50-jährigen Geschichte des Super Bowl.

Super Bowl LVI der NFL: Cincinnati Bengals fordern Los Angeles Rams heraus

Die Rams um Quarterback Matthew Stafford schlossen die Saison mit 12 Siegen und 5 Niederlagen ab, die Bengals um Spielmacher Joe Burrow, der erst seine zweite Saison in der NFL absolviert, holten eine Bilanz von 10:7. Die Rams, die im Gegensatz zu den Bengals in hochkarätiger Starbesetzung auflaufen als Favorit gelten, standen zum letzten Mal 2019 im NFL-Finale, damals gegen die New England Patriots um Quarterback Tom Brady, der nach dieser Saison sein Karriereende verkündete. Die Bengals warten bereits seit über 30 Jahren auf die erneute Chance ihren ersten Super Bowl zu gewinnen. Zuletzt standen sie nach der Saison 1988 im Finale um die Vince Lombardi Trophy.

Die Halbzeitshow, die alljährlich als Vize-Höhepunkt des Sportevents gilt, steht in diesem Jahr komplett im Zeichen von Hip-Hop, R&B und Rap. Für die Unterhaltung in der Pause sorgen die Superstars Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar. Live im TV und Live-Stream zu sehen ist der Super Bowl LVI auch für Football-Fans in Deutschland: Zu sehen ist das Spiel inklusive Halbzeitshow auf ProSieben, ran.de, beim Streaminganbieter DAZN sowie für Inhaber eines NFL Game Pass. (ska mit dpa)