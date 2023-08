Spielplan zur Basketball-WM: Wo laufen die Partien live im TV und Stream?

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Die Basketball-WM steht vor der Tür. Das DBB-Team macht sich Hoffnungen auf eine Medaille. Wann und wo finden die Spiele statt, und wer überträgt sie?

München – Die 19. Basketball-WM steigt vom 25. August bis zum 10. September. Drei Nationen richten das Turnier dieses Jahr aus: Japan, die Philippinen und Indonesien sind gemeinsam Gastgeber. Hierbei werden auf den Philippinen die Spiele auf drei Arenen verteilt. Neben der Philippine Arena in Bocaue dienen auch das Araneta Coliseum in Quezon City und die Mall of Asia Arena in Manila als Austragungsorte. Außerdem spielen die Teams in der Okinawa Arena in Okinawa, Japan, sowie in der Indonesia Arena in Jakarta, Indonesien.

Bastketball-WM 2023: Wer überträgt die Spiele im TV und im Stream?

MagentaSport. Wie bei der EM hat sich wieder der Streaming-Anbieter die Rechte gesichert. Dabei dürfen sich Fans auf kostenlose Spiele des DBB-Teams freuen. Spiele ohne deutsche Beteiligung sind dagegen nur mit einem Abonnement zu empfangen. Ausgeschlossen ist aber nicht, dass im Free-TV noch ausgewählte Partien gezeigt werden, vor allem Deutschland-Spiele. Wegen der großen Beliebtheit hat RTL während der EM eine Sublizenz erworben und einige Spiele der Deutschen live gezeigt.

Basketball-WM 2023: Wie stehen die deutschen Chancen?

Eine Medaille soll es werden - immerhin gab es bei der EM zuletzt Bronze. Bundestrainer Gordon Herbert kommt ins Schwärmen, wenn er über Basketball-Jungstar Franz Wagner spricht. „Er hat sehr viel Einfluss auf unser Spiel. Mit ihm und Dennis können wir ein zweiköpfiges Monster haben“, sagte der 64-Jährige. Der erst 21 Jahre alte Wagner und der erfahrene Kapitän Dennis Schröder (29) sind die Hoffnungsträger des Teams. Sie sollen die Mannschaft zu einer Medaille tragen. Noch davor verlängerte der Deutsche Basketball Bund etwas überraschend den Vertrag mit Herbert vorzeitig. Bis mindestens nach der EM 2025 bleibt der Kanadier Chefcoach.

Die Wettanbieter sehen es etwas anders und schätzen die Chancen des DBB-Teams auf Edelmetall nicht als realistisch ein. Deutschland liegt bei Tipico mit einer Quote von 1:25 nur auf dem neunten Platz der Turnierfavoriten. Vorne stehen die USA (1:1,9), gefolgt von Kanada (1:6,5), Frankreich (1:9), Australien (1:10), Slowenien (1:13), Spanien (1:13), Serbien (1:15) und Griechenland (1:17).

Die Chemie zwischen Deutschlands Trainer Gordon Herbert (r.) und seinem Spieler Dennis Schröder stimmt. © Soeren Stache/dpa

Basketball-WM 2023: Der Modus

Es gibt acht Vierergruppen. Die Gruppenersten und -Zweiten rücken in die Hauptrunde vor, in welcher sich wieder vier Gruppen bilden. Die Gruppenersten und -Zweiten der Hauptrunde kommen ins Viertelfinale, gefolgt von Halbfinale und Finale. Außerdem gibt es Platzierungsspiele.

Basketball-WM 2023: Alle Gruppen und Spiele in der Übersicht

Gruppe A:

Angola

Dominikanische Republik

Philippinen

Italien

Datum Team 1 Team 2 Fr. 25. August 2023 Angola Italien Fr. 25. August 2023 Dom. Republik Philippinen So. 27. August 2023 Philippinen Angola So. 27. August 2023 Italien Dom. Republik Di. 29. August 2023 Angola Dom. Republik Di. 29. August 2023 Philippinen Italien

Gruppe B:

Südsudan

Serbien

China

Puerto Rico

Datum Team 1 Team 2 Sa. 26. August 2023 Südsudan Puerto Rico Sa. 26. August 2023 Serbien China Mo. 28. August 2023 China Südsudan Mo. 28. August 2023 Puerto Rico Serbien Mi. 30. August 2023 Südsudan Serbien Mi. 30. August 2023 China Puerto Rico

Gruppe C:

Vereinigte Staaten (USA)

Jordanien

Griechenland

Neuseeland

Datum Team 1 Team 2 Sa. 26. August 2023 USA Neuseeland Sa. 26. August 2023 Jordanien Griechenland Mo. 28. August 2023 Griechenland USA Mo. 28. August 2023 Neuseeland Jordanien Mi. 30. August 2023 USA Jordanien Mi. 30. August 2023 Griechenland Neuseeland

Gruppe D:

Ägypten

Mexiko

Montenegro

Litauen

Datum Team 1 Team 2 Fr. 25. August 2023 Ägypten Litauen Fr. 25. August 2023 Mexiko Montenegro So. 27. August 2023 Montenegro Ägypten So. 27. August 2023 Litauen Mexiko Di. 29. August 2023 Ägypten Mexiko Di. 29. August 2023 Montenegro Litauen

Gruppe E - die „deutsche“ Gruppe:

Deutschland

Finnland

Australien

Japan

Datum Team 1 Team 2 Fr. 25. August 2023 Deutschland Japan Fr. 25. August 2023 Finnland Australien So. 27. August 2023 Australien Deutschland So. 27. August 2023 Japan Finnland Di. 29. August 2023 Deutschland Finnland Di. 29. August 2023 Australien Japan

Gruppe F:

Slowenien

Kap Verde

Georgien

Venezuela

Datum Team 1 Team 2 Sa. 26. August 2023 Slowenien Venezuela Sa. 26. August 2023 Kap Verde Georgien Mo. 28. August 2023 Georgien Slowenien Mo. 28. August 2023 Venezuela Kap Verde Mi. 30. August 2023 Slowenien Kap Verde Mi. 30. August 2023 Georgien Venezuela

Gruppe G:

Iran

Spanien

Elfenbeinküste

Brasilien

Datum Team 1 Team 2 Sa. 26. August 2023 Iran Brasilien Sa. 26. August 2023 Spanien Elfenbeinküste Mo. 28. August 2023 Elfenbeinküste Iran Mo. 28. August 2023 Brasilien Spanien Mi. 30. August 2023 Iran Spanien Mi. 30. August 2023 Elfenbeinküste Brasilien

Gruppe H:

Kanada

Lettland

Libanon

Frankreich

Datum Team 1 Team 2 Fr. 25. August 2023 Kanada Frankreich Fr. 25. August 2023 Lettland Libanon So. 27. August 2023 Libanon Kanada So. 27. August 2023 Frankreich Lettland Di. 29. August 2023 Kanada Lettland Di. 29. August 2023 Libanon Frankreich

Zweite Gruppenphase: Hauptrunde

Die beiden besten Mannschaften aller Gruppen qualifizieren sich für die zweite Gruppenphase. Dort werden vier neue Vierergruppen gebildet. Die Teams nehmen ihre Punkte aus der ersten Gruppenphase mit. In die K.o.-Runde ziehen dann die beiden Gruppensieger sowie die Gruppenzweiten ein.

Hauptrunde Gruppe I

Erster Gruppe A

Erster Gruppe B

Zweiter Gruppe A

Zweiter Gruppe B

Datum Team 1 Team 2 Fr. 1. September 2023 Erster Gruppe A Zweiter Gruppe B Fr. 1. September 2023 Erster Gruppe B Zweiter Gruppe A So. 3. September 2023 Zweiter Gruppe A Zweiter Gruppe B So. 3. September 2023 Erster Gruppe B Erster Gruppe A

Hauptrunde Gruppe J

Erster Gruppe C

Erster Gruppe D

Zweiter Gruppe C

Zweiter Gruppe D

Datum Team 1 Team 2 Fr. 1. September 2023 Erster Gruppe C Zweiter Gruppe D Fr. 1. September 2023 Erster Gruppe D Zweiter Gruppe C So. 3. September 2023 Zweiter Gruppe C Zweiter Gruppe D So. 3. September 2023 Erster Gruppe D Erster Gruppe C

Hauptrunde Gruppe K

Erster Gruppe E

Erster Gruppe F

Zweiter Gruppe E

Zweiter Gruppe F

Datum Team 1 Team 2 Fr. 1. September 2023 Erster Gruppe E Zweiter Gruppe F Fr. 1. September 2023 Erster Gruppe F Zweiter Gruppe E So. 3. September 2023 Zweiter Gruppe E Zweiter Gruppe F So. 3. September 2023 Erster Gruppe F Erster Gruppe A

Hauptrunde Gruppe I

Erster Gruppe G

Erster Gruppe H

Zweiter Gruppe G

Zweiter Gruppe H

Datum Team 1 Team 2 Fr. 1. September 2023 Erster Gruppe G Zweiter Gruppe H Fr. 1. September 2023 Erster Gruppe H Zweiter Gruppe G So. 3. September 2023 Zweiter Gruppe G Zweiter Gruppe H So. 3. September 2023 Erster Gruppe H Erster Gruppe G

Viertelfinale

Datum Team 1 Team 2 Di. 05. September 2023 Erster Gruppe I Zweiter Gruppe J Di. 05. September 2023 Erster Gruppe J Zweiter Gruppe I Mi. 06. September 2023 Erster Gruppe K Zweiter Gruppe L Mi. 06. September 2023 Erster Gruppe L Zweiter Gruppe K

Platzierungs-Qualifikationsspiel

Datum Team 1 Team 2 Do. 07. September 2023 Verlierer Viertelfinale 1 Verlierer Viertelfinale 3 Do. 07. September 2023 Verlierer Viertelfinale 2 Verlierer Viertelfinale 4

Halbfinale

Datum Team 1 Team 2 Fr. 08. September 2023 Sieger Viertelfinale 1 Sieger Viertelfinale 3 Fr. 08. September 2023 Sieger Viertelfinale 2 Sieger Viertelfinale 4

Spiel um Platz 5

Datum Team 1 Team 2 Sa. 09. September 2023 Sieger Platzierungsspiel 1 Sieger Platzierungsspiel 2

Spiel um Platz 7

Datum Team 1 Team 2 Sa. 09. September 2023 Verlierer Platzierungsspiel 1 Verlierer Platzierungsspiel 2

Spiel um Platz 3

Datum Team 1 Team 2 So. 10. September 2023 Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2

Finale

Datum Team 1 Team 2 So. 10. September 2023 Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2