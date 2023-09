Skisprung-Legende mit tragischen Nachrichten nach extremen Unwetter

Von: Lina Krull

Einer der erfolgreichsten Skispringer aller Zeiten muss einen herben Rückschlag verkraften: Adam Malysz‘ Privatmuseum wurde durch Überschwemmungen beschädigt.

Wisla – Mit vier Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften gilt Adam Malysz als erfolgreichster Skispringer aller Zeiten in Hinblick auf die Anzahl der Einzelkonkurrenz-Medaillen bei einer WM – in Polen wird er als Nationalheld und erfolgreichster Wintersportler gefeiert. Medaillen, Sprunganzüge und Ski fanden nach dem Karriereende 2011 in einem Privatmuseum in Wisla Platz. Durch ein extremes Unwetter in seiner Heimatstadt wurden große Teile dieses Museums nun zerstört. Besondere Ausstellungsstücke aus seiner Karriere mussten sogar entsorgt werden.

Adam Malysz Geboren: 3. Dezember 1977 (Alter: 45 Jahre), Wisla, Polen Sportart: Skisprung Karriereende: 20. März 2011 Größte Erfolge: 3x Olympia-Silber (2002, 2010), 4x WM-Gold

Unwetter verwüstet Museum: Skisprung-Legende Malysz bangt um Erinnerungsstücke

Das Extremwetter spielte sich am vergangenen Samstag in der polnischen Stadt Wisla (Schlesien) ab. „Erst gab es Hagel mit drei bis vier Zentimeter großen Körnern. Dann kam der Sturm. Innerhalb einer Minute gab es überall Probleme“, wird Malysz laut polnischen Medien zitiert. Von einer „Sturzflut“, einem „Wolkenbruch“ und Überschwemmungen war in lokalen Medien die Rede, der gleichnamige Fluss Wisla (deutsch: Weichsel) und umliegende Bäche traten deswegen über die Ufer.

Von den Wassermassen und den Folgen wurde die private Sammlung der Skisprung-Legende in seinem Museum beschädigt. „Es war nicht nur Wasser, es war auch Schlamm. So etwas habe ich in Wisla noch nie gesehen. Auch hier gab es schon Hochwasser, aber noch nie so viel wie in diesen 45 Minuten“, teilte der Pole mit. Tagelang waren der Ex-Skispringer, seine Familie und Freunde mit den Aufräumarbeiten in der Galerie beschäftigt. Nicht alles konnte gerettet werden.

Skisprung-Legende Adam Malysz betreibt in Wisla ein Privatmuseum – Teile davon wurden jetzt zerstört. © IMAGO / Newspix; Screenshot: Instagram/Adam Malysz

Alte Ski besonders betroffen: „Tragischer“ Anblick

Unter den Ausstellungsstücken befinden sich Medaillen von Olympischen Spielen, Kristallkugeln, viele Ski und ein Dutzend Sprunganzüge. Gerade Exponate in Bodennähe sowie ältere Ski-Modelle haben Schaden von dem Unwetter genommen. „Die neueren Skier sind widerstandsfähiger, aber die alten aus Holz haben das Wasser absorbiert. Wir mussten auch die Anzüge wegschmeißen, die an der Wand hingen, aber vom Wasser erreicht wurden“, führte der mehrmalige Weltmeister aus und urteilte nach dem ersten Betreten des Museums, es sei ein „tragischer“ Anblick.

Das im Jahr 2007 eröffnete Museum konnte nach drei Tagen des Bangens und des Reparierens von Schäden wieder Besucher empfangen. Von Dienstag bis Sonntag können Fans nun wieder die Erfolge des „Adlers“ bestaunen. Nicht so viel Glück im Unglück hatte hingegen ein anderer polnischer Wintersport-Star. Die Biathletin Kamila Zuk, derzeit beste polnische Biathletin, verletzte sich in der Vorbereitung auf die neue Saison beim Rollskifahren schwer am Bein. (likr)