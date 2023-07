Wo läuft die Formel 1 live im TV? Hier sehen Sie das Ungarn-Rennen kostenlos

Von: Marius Epp

Teilen

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende am Hungaroring bei Budapest. So können Sie den Großen Preis von Unagrn live verfolgen.

Budapest – Der Große Preis von Ungarn ist ein fester Bestandteil des Formel-1-Rennkalenders und gilt als eines der spannendsten und traditionsreichsten Rennen der Motorsportwelt. Die Geschichte dieses prestigeträchtigen Grand Prix reicht zurück bis in die Zeiten des Kalten Krieges, als die Formel 1 erstmals in das damals kommunistische Land kam.

Formel 1: Wer zeigt den Großen Preis von Ungarn live im TV und Stream?

Das Formel-1-Rennen in Ungarn startet am Sonntag, dem 23. Juli um 15 Uhr .

in startet am um . Die Übertragungsrechte für das Formel-1-Rennen in Ungarn liegen beim Pay-TV-Sender Sky .

liegen beim Pay-TV-Sender . Für die Formel-1-Fans gibt es trotzdem gute Nachrichten: Der Große Preis von Ungarn ist per frei empfangbarem und kostenlosem Live-Stream zu sehen.

und zu sehen. Neben der regulären Übertragung auf den Plattformen des Pay-TV-Senders bietet Sky einen kostenlosen Live-Stream an.

einen an. Dieser Live-Stream ist auf YouTube, skysport.de und in der Sky Sport App für alle Fans frei empfangbar.

Formel 1 in Ungarn: Seit 1986 im Formel-1-Kalender

Das erste Rennen fand am 21. März 1936 in Népliget, einem Park in Budapest, statt. Es war jedoch kein offizielles Weltmeisterschaftsrennen. Erst im Jahr 1986, als sich die politischen Gegebenheiten in Ungarn veränderten und das Land sich für den Westen öffnete, wurde das Rennen in den Formel-1-Kalender aufgenommen. Die ungarische Regierung sah darin eine Chance, sich international zu präsentieren und den Motorsport in ihrem Land zu fördern.

Das erste offizielle Formel-1-Rennen von Ungarn fand am 10. August 1986 auf dem Hungaroring statt, einer kurvenreichen Strecke, die sich durch ein Tal in der Nähe von Budapest schlängelt. Der Ungarische Große Preis wurde sofort zu einem Publikumsmagneten, und die Begeisterung der ungarischen Fans für die Formel 1 war von Anfang an spürbar.

Fahrerwertung vor dem Großen Preis von Ungarn 1. Max Verstappen 255 2. Sergio Perez 156 3. Fernando Alonso 137 4. Lewis Hamilton 121 5. Carlos Sainz 83

Großer Preis von Ungarn: Legendärer Kampf zwischen Alonso und Hamilton 2007

In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich der Große Preis von Ungarn zu einem Rennen, das oft für Überraschungen sorgte. Die Strecke war bekannt für ihre Enge und kurvigen Passagen, die Überholmanöver schwierig machten. Dadurch lag der Fokus auf einer präzisen Fahrweise und einer soliden Strategie, was oft zu unerwarteten Ergebnissen führte.

Einige legendäre Momente bleiben unvergessen, wie der Sieg des späteren Weltmeisters Damon Hill im Jahr 1993. Ungarn wurde auch Schauplatz berühmter Duelle, wie dem legendären Kampf zwischen Fernando Alonso und Lewis Hamilton im Jahr 2007, der die Gemüter der Fans erhitzte.

Max Verstappen peilt auch am Hungaroring – wie könnte es anders sein – einen Sieg an. © IMAGO/Canoniero

Formel 1 gastiert auf dem Hungaroring

Im Laufe der Zeit wurde die Strecke des Hungarorings mehrmals renoviert und den modernen Anforderungen angepasst. Dennoch blieb der Charakter des Rennens erhalten, und es blieb ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders. In den letzten Jahren hat die Bedeutung des Großen Preises von Ungarn weiter zugenommen, da das Land eine wachsende Anzahl talentierter Rennfahrer hervorbrachte und das Interesse am Motorsport in der ungarischen Bevölkerung stetig steigt.

Insgesamt ist der Große Preis von Ungarn ein Rennen, das auf eine reiche Geschichte zurückblicken kann und immer wieder für aufregende Momente und unerwartete Wendungen sorgt. Mit seiner einzigartigen Streckenführung und der enthusiastischen Fanbasis wird dieser Grand Prix auch in Zukunft eine wichtige Rolle im internationalen Motorsport spielen.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Marius Epp sorgfältig überprüft. (epp)