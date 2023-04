Wintersport-Legende und Sommer-Olympionikin werden Eltern: Baby-Glück nach Hodenkrebs-Erkrankung

Von: Christoph Klaucke

Aksel Lund Svindal und seine Freundin Amalie Iuel können ihr Glück kaum fassen. Trotz einer Hodenkrebs-Erkrankung der Ski-Legende werden sie Eltern.

Oslo – Nach der Saison ist ein guter Zeitpunkt, sich um die Nachwuchsplanung zu kümmern. Das dürften sich wohl viele Wintersport-Stars gedacht haben und verkünden Baby-News. Aksel Lund Svindal ist zwar nicht mehr aktiv im Ski-Zirkus vertreten, dennoch verbringt der Norweger fast jede freie Minute im Schnee. Gemeinsam mit seiner Freundin Amalie Iuel, Olympionikin über 400-Meter-Hürden, erwartet er nun das erste Kind. Dabei war Svindal vor wenigen Monaten noch an Hodenkrebs erkrankt.

Name: Aksel Lund Svindal Geboren: 26. Dezember 1982 (Alter 40 Jahre), Lørenskog, Norwegen Erfolge: 2x Olympiasieger, 5x Weltmeister, 2x Gesamtweltcup-Sieger Freundin: Amalie Iuel

Ski-Star Svindal und Leichtathletik-Ass Iuel verkünden Baby-News

Aksel Lund Svindal ist in Norwegen ein Sportheld und in Europa als Wintersport-Legende für seine Leistungen auf den Skiern bekannt. Zweimal Olympiagold, fünfmal Weltmeister, zwei Gesamtweltcupsiege und etliche Silber- und Bronzemedaillen hängen in seinem Trophäenschrank. Sein Privatleben verbringt der 40-Jährige gerne mit der 400-Meter-Läuferin Amelie Iuel, die auch bei Olympia teilnimmt.

Die Norwegerin Iuel ist in der Leichtathletik auf die 400-Meter-Hürden spezialisiert und nahm bei Olympia in Tokio 2021 am Halbfinale teil. Ihren größten und beachtlichsten Erfolg erreichte sie 2019 bei der FISU Universade in Neapel mit dem Bronzeplatz. Die 28-Jährige wurde mehrmals norwegische Meisterin und hält den Landesrekord über 400 Meter Hürden, wie auch über 400 Meter in Halle und Freiluft. Iuel und Svindal sind seit 2020 ein Traumpaar, im September werden sie Eltern eines Jungen.

Amalie Iuel und Aksel Lund Svindal erwarten ein Baby. © Aksel Lund Svindal/Amalie Iuel/Instagram

Aksel Lund Svindal jubelt mit Ultraschall-Bild: „High Five, Kumpel“

„Baby wird geladen… Dieser Sommer wird etwas anders aussehen als sonst“, schreibt Iuel auf Instagram zu einem Ultraschall-Bild. „Ich mache eine Wettkampfpause, bin aber im Herbst wieder im Oval Office. Aber zuerst freue ich mich riesig darauf, diesen kleinen Kerl endlich zu treffen.“ Mehrere norwegische Leichtathletik-Stars wie der 400-Meter-Hürden-Olympiasieger Karsten Warholm oder Wintersport-Stars gratulieren zum Baby-Glück. Darunter auch der ehemalige Biathlon-Star Tiril Eckhoff, die vor kurzem zurücktreten musste – eine Party wurde ihr zum Verhängnis.

Der Vater ist natürlich auch mächtig stolz. „Ich kann es kaum erwarten, mit diesem kleinen Kerl irgendwann im September High Five zu machen“, schreibt Svindal auf Instagram zu dem Ultraschall-Bild, auf dem das Baby die Hand ausstreckt. „Und Amalie Iuel ist einfach toll“, bedankt sich der 40-Jährige bei der werdenden Mutter. Zudem postet Svindal in seiner Instagram-Story ein Video, in dem er der Hand des Babys auf dem Ultraschall-Bild am Monitor ein „High Five“ gibt. „High Five, Kumpel. Im September machen wir das in echt.“

Das Baby-Glück für Iuel und Svindal ist nicht hoch genug einzuschätzen. Erst im September war der norwegische Olympiasieger an Hodenkrebs erkrankt. Die Operation scheint gut verlaufen zu sein. „Was ich weiß, ist alles okay!“, sagte Svindal Anfang Januar im ORF-Interview. Allerdings müsse er alle vier Monate zu Untersuchungen.

„Aber ich bin mir 99,9 Prozent sicher, dass ich gesund bin. Da muss man schon zufrieden sein“, erklärte Svindal. Auch der norwegische Biathlon-Dominator Johannes Thinges Bö wird wieder Vater – im Sommer soll das zweite Kind zur Welt kommen. (ck)