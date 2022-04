Wimbledon 2022: Alle Termine und Spiele im Überblick

Von: Andreas Apetz

Novak Djokovic nach seinem Sieg bei den Wimbledon Championships 2021 auf dem Center Court. (Archivfoto) © Paul Zimmer/Imago Images

Die Wimbledon Championships 2022 starten am 27. Juni in London. Der Spielplan mit allen Terminen im Überblick.

London – Nicht nur für Tennis-Fans gehört Wimbledon 2022 zu den sportlichen Höhepunkten des Jahres. Mit der Eröffnung am 27. Juni an der Church-Road in London startet eines der traditionsreichsten Sportturniere der Welt. Bei dem Grand-Slam-Wettbewerb messen sich die Besten der Besten im Zweikampf auf englischem Rasen. Egal ob Alexander Zverev, Rafael Nadal, Roger Federer oder Daniil Medvedev: Sie alle wollen sich den Titel von Novak Djokovic schnappen. Hier finden Sie alle Termine und wann welche Spiele stattfinden.

Grand-Slam-Turnier Wimbledon 2022 Ort London, England Starttermin 27. Juni Ende 10. Juli

Wimbledon 2022: Der Spielplan mit allen Terminen

Am 27. Juli 2022 wird auf dem Center Court an der Church-Road in London Wimbledon 2022 eröffnet. Das Turnier wird als einziger Wettbewerb der Grand-Slam-Serie auf Rasen ausgetragen. Anders als bei den French Open, wo Rafael Nadal klarer Rekordsieger ist, gilt Wimbledon als ausgeglichenes Turnier, bei dem die Karten jährlich neu gemischt werden. Derzeit ist Roger Federer der erfolgreichste Wimbledon-Teilnehmer mit acht gewonnen Titeln. Der Sieger von Wimbledon 2022 wird nach dem Finale am 10. Juni feststehen. Der Spielplan des Turniers im Überblick:

Datum Runde, Disziplin Montag, 27.06.2022 - Dienstag, 28.06.2022 1. Runde, Herren- und Dameneinzel Mittwoch, 29.06.2022 - Donnerstag, 30.06.2022 2. Runde, Herren- und Dameneinzel Freitag, 01.07.2022\t - Samstag, 02.07.2022\t 3. Runde, Herren- und Dameneinzel Sonntag, 03.07.2022 - Montag, 04.07.2022 Achtelfinale, Herren- und Dameneinzel Dienstag, 05.07.2022 - Mittwoch, 06.07.2022 Viertelfinalspiele, Herren- und Dameneinzel Donnerstag, 07.07.2022 Halbfinalspiele, Dameneinzel Freitag, 08.07.2022 Halbfinalspiele, Herreneinzel Samstag, 09.07.2022\t Finale, Dameneinzel Samstag, 09.07.2022\t Finale, Herren- und Damendoppel Sonntag, 10.07.2022 Finale, Gemischtes Doppel Sonntag, 10.07.2022 Finale, Herreneinzel

Insgesamt 128 Athletinnen und Athleten greifen bei Wimbledon 2022 nach dem Preis von London. Im Doppel sind es 64 Teams.

Hier finden Sie die Ansetzungen der jeweiligen Tage, sobald diese feststehen:

Datum Uhrzeit Disziplin Ansetzung

Wie jedes Jahr ist der Spielort von Wimbledon 2022 im Tennis-Komplex des All England Lawn Tennis and Croquet Club an der Church Road in London. Das größte Spielfeld, der Center Court, bietet Platz für 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Eröffnungsmatch am 27. Juni wird dem Titelverteidiger im Herreneinzel vorbehalten sein: Novak Djokovic.

Tickets für Wimbledon 2022: Was kosten die Karten?

Tickets für Wimbledon 2022 sind sehr gefragt. In diesem Jahr gab es jedoch keine öffentliche Verlosung (Ballot) von Karten. Zuschauer, die bei der Verkaufsphase 2020 erfolgreich waren, wurden zunächst dieselben Tickets angeboten. Vor zwei Jahren war das Tennisturnier der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

Die Spiele auf dem Centre Court sind zwar bereits ausverkauft. Restkarten gibt es jedoch noch für Court No. 1 ab 40 Britische Pfund auf der offiziellen Homepage zu erwerben. (Andreas Apetz)