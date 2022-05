Wimbledon 2022: Übertragung live im TV und Stream – Hier können Sie den Grand Slam sehen

Von: Andreas Apetz

Wimbledon 2022 wird live im TV und Stream zu sehen sein. (Archivfoto) © Hasenkopf/Imago Images

Das wichtigste Tennisturnier des Jahres beginnt Ende Juni: Wimbledon 2022. Hier erfahren Sie, wo Sie den Grand Slam live im Stream oder TV sehen können.

London – Den 27. Juni sollte sich jeder Tennis-Fan vormerken, denn dann beginnt das vielleicht wichtigste Grand-Slam-Turnier des Jahres: Wimbledon 2022. Zwei Wochen lang ringt die Weltspitze des Tennissports um den prestigeträchtigen Henkelpokal von London. Tickets zu Wimbledon 2022 sind nur schwer zu bekommen. Wer den Grand Slam im Fernsehen mitverfolgen will, der erfährt hier, wo er das Tennisturnier live im Stream oder TV sehen kann.

Wimbledon 2022 live im TV: Wo wird der Grand Slam übertragen?

Zwischen dem 27. Juni und 10. Juli entscheidet sich, ob es Novak Djokovic gelingen wird, seinen Grand-Slam-Titel von London zu verteidigen. Beim Frauen-Einzel wird die amtierende Siegerin Ashleigh Barty nach ihrem Karriereende nicht mehr antreten. Die deutschen Hoffnungen für Wimbledon 2022 liegen in den Händen von Angelique Kerber und Alexander Zverev. Kerber konnte 2018 bereits den Grand Slam an der Church Road gewinnen.

Während bei den French Open 2022 noch eine Auswahl der wichtigsten Spiele im Free-TV übertragen wurde, liegen bei Wimbledon 2022 die Übertragungsrechte exklusiv bei Sky. Seit 2007 überträgt der Pay-TV-Sender das Grand-Slam-Turnier als einziger deutscher Kanal. Dieses Jahr soll die Wimbledon-Berichterstattung ausgeweitet werden: Tennis-Fans dürfen sich auf mehr als 350 Stunden Tennis live auf bis zu fünf Kanälen freuen. Die Übertragung findet zwei Wochen lang täglich auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5 von 11.45 Uhr bis 23 Uhr statt.

Grand-Slam-Turnier Wimbledon 2022 Ort London, Großbritannien Starttermin 27. Juni Ende 7. Juli Sender: Sky Sport 1 bis Sky Sport 5 Uhrzeiten: täglich 11.45 Uhr bis 23.00 Uhr

Wimbledon 2022 live im Stream: Wo kann ich den Grand Slam gucken?

Um die Spiele von Wimbledon 2022 live im TV sehen zu können, benötigt man ein kostenpflichtiges Abo. Wer darüber verfügt, kann neben dem TV-Angebot auch kostenlos die Übertragung im Livestream via Sky Go nutzen. Mit dem Streaming-Dienst kann das Tennisturnier auch via App auf dem Smartphone oder Laptop mitverfolgt werden.

Sollten Sie Ende Juni kein Abonnement bei Sky abgeschlossen habe, besteht die Möglichkeit Wimbledon 2022 mit dem kostenpflichtigen Sky Ticket live mitzuerleben.

Wimbledon 2022 live im TV und Stream: Ein kurzer Turnier-Überblick

Wimbledon ist der Tennis-Klassiker schlechthin. Das Turnier besteht auf seine Traditionen und ist bei den Fans und Profis sehr beleibt. Die Spielfelder mit Rasenbelag geben den Matches eine einzigartige Dynamik und sorgen für kürzere, dafür schnellere Ballwechsel. Rekordsieger des Rasen-Klassikers ist der Schweizer Roger Federer. Er war achtmal an der Church Road siegreich. Eröffnet wird Wimbledon 2022 am 27. Juni, traditionellerweise auf dem Center Court unter Beteiligung des amtierenden Siegers im Herreneinzel: Novak Djokovic.

Datum Runde, Disziplin Montag, 27.06.2022 - Samstag, 02.07.2022 1. Runde bis 3. Runde, Herren- und Dameneinzel Sonntag, 03.07.2022 - Montag, 04.07.2022 Achtelfinale, Herren- und Dameneinzel Dienstag, 05.07.2022 - Mittwoch, 06.07.2022 Viertelfinalspiele, Herren- und Dameneinzel Donnerstag, 07.07.2022 & Freitag, 08.07.2022 Halbfinalspiele, Dameneinzel & Herreneinzel Samstag, 09.07.2022\t Finale, Dameneinzel Samstag, 09.07.2022\t Finale, Herren- und Damendoppel Sonntag, 10.07.2022 Finale, Gemischtes Doppel Sonntag, 10.07.2022 Finale, Herreneinzel

Einen detaillierten Spielplan zu Wimbledon 2022 mit den Ansetzungen der jeweiligen Tage finden Sie auf fr.de. (Andreas Apetz)