„Der checkt nichts“: Wasmeier übt scharfe Kritik an FIS-Präsident

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Der FIS handelt nicht nachhaltig, meint Ski-Alpin-Legende Markus Wasmeier. Vor allem der FIS-Präsident muss seine harte Kritik einstecken.

München – Eine Weltcup-Saison bringt oft erhebliche Belastungen durch Reisen mit sich. Die Athlet:innen schlagen ihre Zelte an zahlreichen Orten auf der ganzen Welt auf. Das ist nicht immer nachhaltig, insbesondere in einer Zeit, in der der Klimawandel immer bedrohlicher wird und einige Sportarten aufgrund von Schneeunsicherheiten in Gefahr geraten. Der Internationale Ski-Weltverband FIS sollte daher eine neue Strategie entwickeln, um die Reisebelastungen zu verringern. Denn diese sind nicht nur für die Sportler anstrengend, sondern auch für die Umwelt.

Internationaler Ski-Verband (FIS) Gründung: 2. Februar 1924, Chamonix-Mont-Blanc, Frankreich Sitz: Oberhofen am Thunersee, Schweiz Präsident: Johan Eliasch

Wasmeier findet deutliche Worte für die FIS und ihren Präsidenten

Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier setzt sich beispielsweise für den Klimaschutz ein, und verbindet ihre Forderungen mit einem Appell an die Gesellschaft: Es gehe darum, dass „alle anpacken und an die Zukunft denken“. Nun hat auch die deutsche Ski-Alpin-Legende Markus Wasmeier deutliche Kritik am Ski-Weltverband geübt und der FIS Untätigkeit im Kampf gegen den Klimawandel vorgeworfen.

„Ich glaube nicht, dass die FIS irgendeinen Gedanken an ökologische Dinge verschwendet“, sagte der Doppel-Olympiasieger der Deutschen Presse-Agentur. Kritik übte Wasmeier vor allem an Präsident Johan Eliasch, der seit Sommer 2021 an der Spitze des Verbands steht. „Der checkt nichts. Einfach pures Chaos“, befand Wasmeier.

Ski-Legende Markus Wasmeier wirft dem Ski-Weltverband FIS Untätigkeit beim Thema Nachhaltigkeit vor. © Angelika Warmuth/dpa

Kritik von Wasmeier deutlich: „Eliasch fährt das ganze Ding an die Wand“

Der Oberbayer, der an diesem Samstag seinen sechzigsten Geburtstag begeht, kritisierte insbesondere die Ausgestaltung des Weltcup-Kalenders. Ein Saisonbeginn im Oktober und zwei Reisen in die USA bei den männlichen Athleten haben nach Ansicht des Ski-Experten „absolut nichts“ mit Nachhaltigkeit zu tun. „Was soll das Hin und Her? Der Eliasch fährt das ganze Ding an die Wand“, sagte Wasmeier und sprach sich dafür aus, die Rennen „ein paar Wochen“ nach hinten zu verschieben.

Wasmeier ist nicht der Erste, der der FIS vorwirft, Greenwashing zu betreiben. Im Frühjahr hatten etwa 150 Wintersportler:innen in einem öffentlichen Schreiben die aus ihrer Sicht unzureichenden Klimapläne des Internationalen Ski-Weltverbandes bemängelt. Die FIS hat die Kritik an ihren Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit jedoch konsequent abgewiesen. „Seit 2021, als Präsident Eliasch an die Spitze der FIS gewählt wurde, steht die Nachhaltigkeit im Zentrum des Verbands. Sie ist eine Priorität bei allem, was die FIS tut“, hieß es zuletzt. Die angekündigte Revolution im Ski-Kalender lässt aber noch auf sich warten. (msb/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Gottschalk sorgfältig überprüft.