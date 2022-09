VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Hier sehen Sie die Bundesliga live im TV und Stream

Fußball

Eintracht Frankfurt reist am 7. Spieltag der Bundesliga zum VfB Stuttgart. Hier erfahren Sie, wo Sie das Spiel live verfolgen können.

Stuttgart – Es ist hektisch dieser Tage im Umfeld von Eintracht Frankfurt. Nach den aufwühlenden Vorfällen rund um die Champions-League-Partie gegen Olympique Marseille ermittelt nun die UEFA. Rein sportlich war die Reise nach Südfrankreich äußerst erfolgreich. Als erste deutsche Mannschaft überhaupt gewann die SGE ihr erstes Auswärtsspiel in der Königsklasse – historisch.

Doch kann die Eintracht den Aufwind aus der Champions-League-Partie mitnehmen? Die taktische Disziplin und der Einsatzwille haben bei allen Spielern gestimmt. Doch hat der Erfolg an der Cote d´Azur sicher auch Kräfte gekostet, die Eintracht Frankfurt nur schwer kompensieren kann. Für die Begegnung in Stuttgart werden Buta, Lenz, Onguéné, Touré und Pellegrini ausfallen, wie die Frankfurter über ihren Twitter-Kanal mitteilten.

Eintracht Frankfurt: In der Bundesliga mit klaren Schwächen

Was der SGE in der Bundesliga definitiv noch fehlt, ist die defensive Stabilität. Mit zwölf Gegentoren hat die Eintracht die drittschlechteste Abwehr des deutschen Oberhauses. Die Rückbesinnung auf die Dreierkette mit Makoto Hasebe als zentrale Figur hat auf Anhieb funktioniert. Eine Variante, die auch für das kommende Spiel beim VfB Stuttgart wahrscheinlich ist. Viele Optionen hat Trainer Oliver Glasner aktuell nicht.

Die noch sieglosen Stuttgarter wollen endlich den ersten Sieg in der Bundesliga einfahren. Ganze fünfmal spielte der VfB bereits unentschieden – zuletzt beim bemerkenswerten 2:2 in München. Insgesamt sind die Schwaben nur schwer zu besiegen. Nur der SC Freiburg konnte in dieser Saison in der Mercedes-Benz Arena siegreich das Feld verlassen. Am 3. Spieltag gab es eine 0:1-Niederlage. Die SGE weiß also, dass ein Erfolg in Stuttgart möglich ist.

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt wird nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit Sat.1 sowie die Pay-TV-Sender Sky und DAZN.

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie zwischen VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt am Samstag, 17. September 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen am Samstag, 17. September 2022, . Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr.

ist um 15.30 Uhr. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfrt wie gewohnt auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

