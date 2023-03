Wie Zverev: Tennis-Star mit Rollstuhl vom Platz gefahren - „Habe noch nie so starke Schmerzen gehabt“

Beim WTA-Turnier in Miami verletzt sich Bianca Andreescu und wird im Rollstuhl vom Platz gefahren. Die Bilder erinnern an Alexander Zverev.

Miami - Die Szenen, die sich am Montag beim WTA-Turnier in Miami abspielten, wecken in der Tenniswelt unschöne Erinnerungen. Beim Achtelfinal-Match zwischen Bianca Andreescu und Ekaterina Alexandrova knickt Andreescu böse mit dem linken Fuß um.

Name: Bianca Andreescu Geburtsdatum und -ort: 16. Juni 2000 (Mississisauga, Kanada) Sportart: Tennis Größte Erfolge: 1x US-Open-Siegerin (2019), Newcomerin des Jahres 2019

Andreescu unter Tränen vom Platz gefahren

Die Kanadierin krümmt sich vor Schmerzen am Boden, Betreuer und Betreuerinnen eilen zur Hilfe. „Ich habe noch nie so starke Schmerzen gehabt“, schreit die US-Open-Siegerin von 2019 während der Behandlung. Wenig später bestätigte die WTA eine Verletzung.

Beim Stand von 2:0 im zweiten Satz muss Andreescu aufgeben. Ihre Gegnerin Alexandrova kommt unter dem Applaus der Fans zu ihr, nimmt sie in den Arm und spendet Trost. Im Anschluss wird der 22-Jährigen in einen Rollstuhl geholfen, mit Tränen in den Augen wird sie vom Platz geschoben. Videoclips auf Twitter zeigen ihre Mutter auf der Tribüne, schockiert und fassungslos ob der Ereignisse.

Gegnerin Alexandrova mit warmen Worten für Andreescu

„Es tut mir wirklich so leid, was passiert ist. Wenn man sie auf dem Court mit so viel Schmerzen liegen gesehen hat, dann hat das schon beim Hinschauen weh getan. Man kann nicht helfen, man kann nichts tun, das ist furchtbar. Ich wünsche ihr eine schnelle Genesung“, wird Alexandrova nach dem Match auf der Website des Verbandes zitiert.

Für Andreescu ist es die nächste Verletzung in ihrer ohnehin schon von körperlichen Beschwerden geplagten Karriere. Nahezu das komplette Jahr 2021 plagte sie sich mit Kniebeschwerden herum und konnte kaum spielen. Auch die Australian Open 2022 spielte sie nicht, nahm zu diesem Zeitpunkt eine körperliche und mentale Pause. Sogar ein Karriereende stand im Raum, wie sie später öffentlich machte.

Zverev mit sechsmonatiger Auszeit nach ähnlicher Verletzung

Eine Pause musste auch Alexander Zverev einlegen, den ein ähnliches Schicksal wie Andreescu ereilte. Bei den French Open verletzte er sich im Juni 2022 im Halbfinale gegen Rafael Nadal am rechten Fuß und zog sich eine Bänderverletzung zu. Auch er musste im Anschluss mit dem Rollstuhl vom Platz gebracht werden und gab die Partie auf – es war das erste Spiel seines Lebens, das er nicht beenden konnte.

„Im ersten Moment denkst du natürlich, deine Karriere ist vorbei. Du hast das Geräusch von Brechen gehört, eine gewisse Angst ist schon da“, offenbart die deutsche Nummer Eins in Die große Zverev-Doku - „Mission Comeback“. Mitte Dezember feierte er schließlich sein Comeback, ungefähr ein halbes Jahr nach der schweren Verletzung.

Für Andreescu bleibt nur zu hoffen, dass auch sie bald wieder auf den Platz zurückkehren kann. (masc)