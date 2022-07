US Open 2022 live im TV und Stream: Hier können Sie den Grand Slam sehen

Von: Andreas Apetz

Ein Kameramann bei den US Open. (Archivfoto) © GEPA pictures/Imago Images

Die US Open 2022 beginnen im August. Der Grand Slam wird live im TV und Stream übertragen. Wo Sie das Tennis-Turnier sehen können.

New York – Am 29. August fällt der Startschuss für den amerikanischen Grand Slam: die US Open 2022. Bis zum 11. September blickt die gesamte Tenniswelt auf New York, wo im Billie Jean Kind Tennis Center die 128 besten Tennisprofis der Welt gegeneinander antreten und der silbernen Trophäe nachjagen. Wem das Ticket nach Amerika zu teuer ist, der kann das Turnier auch bequem von zu Hause aus mitverfolgen. Hier erfahren Sie, wo die US Open 2022 live im TV und Stream zu sehen sind.

US Open 2022 live im TV und Stream: Die Zeitverschiebung

Die US Open 2022 werden in New York ausgetragen. Die Weltstadt befindet sich in der Zeitzone Eastern Daylight Time (EDT). Für deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer bedeutet das eine Zeitverschiebung von plus sechs Stunden.

Grand-Slam-Turnier US Open 2022 Ort New York, USA Stadion USTA Billie Jean King National Tennis Center Starttermin 29. August 2022 Ende 11. September 2022

Die Vorrundenspiele der US Open werden meist um 11 Uhr und 19 Uhr EDT ausgetragen. In Deutschland müssen die Fans erst gegen Abend den Fernseher einschalten, nämlich um 17 Uhr und 1 Uhr nachts.

US Open 2022: Wo ist der Grand Slam live im TV und Stream zu sehen?

Für Tennisfans ist es keine große Überraschung: Die Übertragungsrechte an den US Open liegen auch in diesem Jahr wieder bei Eurosport. Der Sportsender übertrug bereits die Australian Open 2022 und die French Open 2022 und so ist es auch mit dem Turnier von New York.

Die Matches werden täglich auf den beiden Eurosportsendern Eurosport 1 und Eurosport 2 gezeigt. Während Eurosport 1 im Free-TV empfangbar ist, gibt es Eurosport 2 nur gegen eine Abo-Zahlung. Nur wer ein Abonnement hat, kann beide Kanäle auch im Livestream per Eurosportplayer ansehen. Da Eurosport auch mit DAZN verbunden ist, kommen auch die Kunden Sportstreaming-Dienstes in den Genuss der US Open 2022.

US Open 2022 live im TV und Stream: Spielplan mit Terminen im Überblick

Bei den US Open entscheidet sich im USTA Billie Jean King National Tennis Center, vor dem größten Publikum der Welt, wer am Ende der Sieger ist. Das Arthur Ashe Stadium ist der Center Court des Turniers und bietet Platz für fast 23.000 Fans. Das Finale am 11. September wird dort vor ausverkauften Rängen stattfinden. Unser Spielplan liefert einen kurzen Überblick über alle weiteren Runden:

Von (Datum) Bis (Datum) Uhrzeit (MESZ) Disziplin 29.08.2022 05.09.2022 täglich 17 Uhr und 1 Uhr Vorrunde Damen- und Herreneinzel 06.09.2022 07.09.2022 täglich 18 Uhr und 1 Uhr Viertelfinale Damen- und Herreneinzel 08.09.2022 09.09.2022 täglich 21 Uhr und 1 Uhr Halbfinale Damen- und Herreneinzel 10.09.2022 10.09.2022 22 Uhr Finale Dameneinzel 11.09.2022 11.09.2022 22 Uhr Finale Herreneinzel

Auf fr.de finden Sie auch einen detaillierten Spielplan der US Open 2022 mit allen Terminen und Matches. (aa)