Nach Unfall-Drama beim Ironman: Jan Frodeno bricht wohl Rennen ab

Von: Melanie Gottschalk, Steffen Maas

So hatte sich Jan Frodeno sein letztes Rennen vor deutschem Publikum wohl nicht vorgestellt. Nach einem tödlichen Unfall wird er den Ironman in Hamburg offenbar vorzeitig beenden.

Hamburg - Es sollte ein Comeback und ein Abschied zugleich sein: Als Jan Frodeno am frühen Sonntagmorgen in die Hamburger Binnenalster sprang, war das der Anfang vom Ende einer Ära. Denn der Start des bislang einzigen deutschen Triathlon-Olympiasiegers bei der Ironman-Europameisterschaft in der Hansestadt sollte der letzte Auftritt des 41-Jährigen vor deutschem Publikum sein. Doch dann kam alles anders. Ein schrecklicher Unfall überschattete den Triathlon, Frodeno beendet das Rennen angeblich vorzeitig.

Jan Frodeno Alter: 41 Jahre (18. August 1981) Sportart: Triathlon Größte Erfolge: 1x Olympisches Gold, 3x Sieger Ironman World Championship, 2x Sieger Ironman 70.3 World Championship, 3x Sieger Ironman European Championships

Schwerer Unfall bei Ironman in Hamburg: Motorradfahrer stirbt

Doch was war passiert? Ersten Informationen zufolge stieß ein zur TV-Produktion gehörender Motorradfahrer am Sonntagmorgen auf dem Gauerter Hauptdeich im Süden Hamburgs während des Rennens frontal mit einem fahrradfahrenden Teilnehmer zusammen. Der Motorradfahrer kam dabei ums Leben. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt, befindet sich ersten Informationen zufolge jedoch nicht in Lebensgefahr. Leicht verletzt wurde der ebenfalls auf dem Motorrad befindliche Kameramann.

Da der Ironman nach dem Unfall nicht abgebrochen wurde, kam es in der zweiten Runde absurden Bildern. Die Sportlerinnen und Sportler mussten vor der Unfallstelle von ihren Rädern absteigen, sie den Deich hochtragen und von dort weitermachen. Wie die Bild berichtet, wurde auch über eine Kürzung der Strecke nachgedacht, bisher läuft das Rennen aber offenbar normal weiter. Über einen Abbruch soll wohl zeitnah entschieden werden. Das Problem: Die Abbruch-Entscheidung liegt laut Bild nicht bei den Veranstaltern in Hamburg, sondern in den USA. In Tampa (Florida) hat die World Traithlon Corporation ihren Hauptsitz. Die Firma ist für die Organisation und Vermarktung des Ironman zuständig.

Es sollte Jan Frodenos großer Abschied von „seinem“ deutschen Publikum werden, nun wird er den Ironman in Hamburg wohl vorzeitig beenden. © Oliver Gold/imago

Jan Frodeno bricht wohl Ironman in Hamburg ab

Die ARD brach die Übertragung nach dem Unfall ab, kurz zuvor klang in der Sportschau aber noch durch, dass Jan Frodeno das Rennen aufgrund des Unfalls wohl vorzeitig beenden werde. „Ich habe mit dem Manager von Jan Frodeno gesprochen. Er wird Jan höchstwahrscheinlich aus dem Rennen nehmen, weil mittlerweile natürlich alle um die Umstände wissen. Sie können sich nicht vorstellen, ein Rennen noch über Stunden weiterzuführen und dann irgendwann mit fröhlichen Gesichtern in der Hamburger Innenstadt ins Ziel zu laufen“, sagte der Sportschau-Reporter.

Frodeno hatten die vergangenen zwei Jahre immer wieder Verletzungssorgen geprägt. Einem Teilriss der Achillessehne folgte ein Fahrradsturz, der drei Operationen nach sich zog. Vor der Weltmeisterschaft im September in Nizza, sein letztes Karriereziel, sollte der Ironman in Hamburg nun noch einmal ein Belastungstest sein. Doch dazu kommt es wohl nicht. (msb/dpa)