„Unerträglich“: Biathlon-Talent (20) schmeißt hin – und rechnet gnadenlos ab

Von: Sascha Mehr

Ein junges Biathlon-Talent aus Italien hat seinen sofortigen Rücktritt erklärt und rechnet anschließend gnadenlos mit dem System ab.

Südtirol – In den einzelnen Wintersportarten ist die Zeit des Urlaubs und Regenerierens bald vorbei, denn die Vorbereitungen auf die nächste Saison stehen an. Im Sommer werden die Grundlagen für den kommenden Winter gelegt und zahlreiche Athleten müssen ihren Coaches im Training beweisen, dass sie bereit sind für einen Platz im Team für den Winter.

Giovanni Riccadonna Alter: 20 Jahre Nationalität: Italien Sportart: Biathlon

Biathlon-Rücktritt: Gnadenlose Abrechnung nach Karriereende

Nicht mehr vorbereiten auf die kommende Saison wird sich Giovanni Riccadonna. Das große Biathlon-Talent aus Südtirol, das seit einigen Jahren für Antholz startet, der Heimat von Biathlon-Star Dorothea Wierer, hat seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Er sieht keine Zukunft mehr im Biathlon und rechnet mit den Verantwortlichen ab.

„Mein Rücktritt resultiert aus den Entscheidungen anderer Menschen. In diesem Umfeld sind leider oft die politischen Entscheidungen und der Nachname, den man hat, mehr wert als die erzielten Ergebnisse“, sagte der 20-Jährige im Gespräch mit der Trentiner Zeitung Il T.

Im Leistungssport müssen schon Jugendliche viele Opfer bringen. (Symbolbild) © IMAGO/KH

„Es herrschen unterschiedliche Interessen vor, manchmal hat derjenige den Vortritt, der weniger geleistet hat. Jahr für Jahr wird die Situation trotz aller Opfer, die gebracht werden müssen, unerträglicher. Mit 20 Jahren musste ich Basta sagen, es hätte keinen Sinn gemacht, alleine weiterzumachen“, so Giovanni Riccadonna weiter.

Biathlon-Rücktritt: Riccadonna sauer über Nichtaufnahme in Sportgruppe

Riccadonna ist sauer darüber, dass seiner Meinung nach Ausreden gesucht wurden, um ihn in keine Sportgruppe aufzunehmen: „Mir wurde gesagt, dass ich zu alt wäre, man hat Ausreden gesucht. Nicht in eine Sportgruppe aufgenommen zu werden, bedeutet, dass dir der Zugang zum erforderlichen Maß an Professionalität – sprich Trainer, logistischem und technischem Support – verwehrt wird. Das wäre nötig, um auf internationalem Niveau Biathlon zu betreiben.“

Besonders wütend ist der 20-Jährige darüber, dass man früh ausgetauscht wird, wenn man als Teenager keine Ergebnisse erzielt. „Wenn du in jungen Jahren keine Resultate machst, wirst du mit 16, 17 Jahren zur Seite geschoben. Ich hatte das Pech, physisch etwas langsamer zu wachsen als andere. Als ich in den letzten Saisons dann begonnen habe, gut zu werden, war es schon zu spät. Es gibt etliche junge Biathleten, die ihre Karriere beenden müssen, weil sie nicht in eine Sportgruppe kommen“, sagte er zur Trentiner Zeitung Il T. und hofft darauf, dass Biathleten nach ihm fairer behandelt werden. (smr)