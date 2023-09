Deutschland gegen Lettland heute live im TV und Stream: Hier läuft das Viertelfinale der Basketball-WM

Deutschland trifft im Viertelfinale der Basketball-WM auf Lettland. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Manila – Das Viertelfinale der Basketball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Lettland steigt am Mittwoch, 6. September 2023, um 10.45 Uhr in Manila. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Deutschland gegen Lettland: Basketball-WM live im Free-TV?

Das Spiel zwischen Deutschland und Lettland wird nicht live im Free-TV übertragen.

Deutschland gegen Lettland: Basketball-WM live bei Magenta Sport

Beim Streaminganbieter Magenta Sport wird das Spiel der Basketball-WM zwischen Deutschland und Lettland sowohl im linearen Programm als auch im Live-Stream übertragen.

Deutschland gegen Lettland: Wer zieht ins Halbfinale der Basketball-WM ein?

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft setzt ihren Siegeszug bei der Weltmeisterschaft fort. Beim klaren Sieg am 2. Spieltag der Zwischenrunde ließ das Team von Cheftrainer Gordon Herbert den Slowenen um Superstar Luca Doncic keine Chance und zog ungeschlagen ins Viertelfinale ein. Dort wartet mit Lettland die Überraschung des Turniers.

Bislang spielte die DBB-Auswahl in der beschaulichen japanischen Stadt Okinawa, zum Viertelfinale geht es aber rüber in die Metropole Manila auf den Philippinen. Es wird laut, stickig, hektisch und schwül. Doch auch die neuen Umstände sollen das extrem selbstbewusste deutsche Team auf dem Erfolgsweg in Asien nicht stören.

Deutschland trifft im Viertelfinale der Basketball-WM auf Lettland. © IMAGO/Tilo Wiedensohler

„Ich bin nicht zum Sightseeing hier. Ich will zocken, ich will eine Medaille gewinnen. Das heißt: Ich nehme, was kommt. Die Spiele nehme ich sehr, sehr ernst, und den Rest will ich genießen“, sagte NBA-Profi Moritz Wagner zum Ortswechsel.

Deutschland gegen Lettland: Kampf ums Halbfinale der Basketball-WM

Offen ist, ob Bruder Franz wieder aufs Parkett zurückkehren kann. „Er will spielen. Er ist ziemlich frustriert und enttäuscht, dass er nicht spielen kann. Er will unbedingt zurückkehren“, sagte Herbert über den Spieler der Orlando Magic, der weiter nicht am Kontakttraining teilnehmen kann.

„Wir haben viel Vertrauen in uns selbst. Wenn wir uns nicht von unserem Weg abbringen lassen, dann ist viel möglich“, zeigt sich Moritz Wagner selbstbewusst und Führungsspieler Dennis Schröder von den Toronto Raptors lobt das deutsche Team, das gute Chancen auf eine Medaille hat bei dieser WM: „Großes Lob an alle, die in der Kabine sind. Jeder packt sein Ego für das Team zur Seite. Und jeder lässt mich auch das Team anführen.“ (smr)