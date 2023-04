EHC Red Bull München gegen ERC Ingolstadt: DEL-Playoffs live im TV und Stream

Von: Christoph Wutz

Teilen

Im Finale der DEL-Playoffs kommt es zum Duell zwischen dem EHC Red Bull München und dem ERC Ingolstadt. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

München – Mit einer perfekten Leistung hat sich Titelfavorit EHC Red Bull München für das Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga in Form geschossen. Mit 7:2 deklassierte der Hauptrunden-Erste im Entscheidungsspiel am Mittwochabend die Grizzlys Wolfsburg und setzte ein deutliches Ausrufezeichen an den Finalgegner ERC Ingolstadt. „Wir können mit breiter Brust auf Freitag gucken“, sagte Münchens Maximilian Kastner bei Magentasport.

DEL-Playoffs: Bayerisches Derby im Kampf um die DEL-Meisterschaft

Zwei Tage nach dem entscheidenden Halbfinale kommt Ingolstadt, Tabellenzweiter nach der regulären Spielzeit, im ersten von sieben möglichen Endspielen zum bayerischen Derby an die Isar. „Es wird eine Top-Serie“, kündigte Kastner an. Während Ingolstadt sich mit 4:2 gegen die Adler Mannheim durchsetzen konnte, benötigte München sieben Partien gegen die Niedersachsen. „Es war eine Achterbahn der Gefühle“, beschrieb Kastner das Halbfinale gegen die Grizzlys aus Wolfsburg. „Wir waren dominant, aber aufgrund unserer fehlenden Effizienz müssen wir uns an die eigene Nase packen.“

Der ERC Ingolstadt (mit Charles Bertrand, l.) und der EHC Red Bull München (mit Benjamin Smith, r.) treffen im Finale der DEL-Playoffs aufeinander. © Imago / Eibner

In der Hauptrunde siegten die Münchner viermal gegen die Oberbayern und gehen nicht nur deshalb als Favorit in die Final-Serie. Das Team von Trainer-Oldie Don Jackson beeindruckte gegen Wolfsburg am Mittwoch beim 7:2. Der ERC aus Ingolstadt geht aber ebenfalls mit viel Selbstvertrauen in die finale Runde. Nachdem er im Viertelfinale die Düsseldorf EG vorzeitig nach fünf Spielen mit 4:1 besiegt hatte, bewies er im Halbfinalduell gegen Mannheim Comeback-Qualitäten und drehte einen 1:2-Rückstand in der Serie mit drei Siegen nacheinander in einen 4:2-Gesamterfolg.

Start des Spiels zwischen Red Bull München und ERC Ingolstadt im Finale der DEL-Playoffs ist am Freitag, 14. April 2023, um 19.30 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

DEL-Playoffs: Red Bull München gegen ERC Ingolstadt live im Free-TV?

Das erste Spiel des DEL-Playoff-Halbfinales zwischen Red Bull München und dem ERC Ingolstadt am Freitag, 14.04.2023, wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

am Freitag, 14.04.2023, wird zu sehen sein. Die Übertragungsrechte teilen sich ServusTV und MagentaTV.

DEL-Playoffs: Red Bull München gegen ERC Ingolstadt live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Red Bull München und dem ERC Ingolstadt am Freitag, 14.04.2023, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Freitag, 14.04.2023, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Start der Partie ist um 19.30 Uhr .

. Um 19.15 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

DEL-Playoffs: Red Bull München gegen ERC Ingolstadt im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Red Bull München und dem ERC Ingolstadt am Freitag, 14.04.2023, live und in voller Länge im Internet.

am Freitag, 14.04.2023, live und in voller Länge im Internet. Magenta TV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Red Bull München gegen ERC Ingolstadt dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(wuc/dpa)