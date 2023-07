Tennis-Star gerät noch vor erstem Wimbledon-Match ins Visier der LGBTQI+-Community

Von: Lina Krull

Im Vorfeld von Wimbledon sorgte WTA-Tennisspielerin Sorana Cirstea mächtig für Aufsehen. Der Vorwurf: transphobe Aussagen im Netz.

London – Den Start in das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt im Herzen von Englands Hauptstadt hat sich Sorana Cirstea sicher anders vorgestellt. Die Rumänin, momentan auf Platz 37 der WTA-Weltrangliste, gerät mit einer Instagram-Story in das Kreuzfeuer der LGBTQI+-Community. Der Wimbledon-Teilnehmerin wird transphobes Verhalten unterstellt.

Sorana Mihaela Cirstea Geboren: 7. April 1990 (Alter 33 Jahre), Bukarest, Rumänien Erste Profisaison: 2006 Erfolge: 2 WTA-Siege & 8 ITF-Siege (beide im Einzel)

Tennis-Star Cirstea in Shitstorm von LGBTQI+-Community: „Verrotte in der Hölle“

Am Sonntagmittag veröffentlichte die Profisportlerin eine Story auf ihrem Instagram-Kanal, die den Vorwurf der Transphobie eröffnete. „Make men masculine again“, „Make women feminine again“ und „Make children innocent again“ standen in grüner Schrift auf weißem Hintergrund in ihrer Story. Auf Twitter entbrannte im Anschluss eine hitzige Diskussion über diese Botschaft, die vor allem die LGBTQI+-Community als transphob abstempelte.

Mit Transphobie ist laut des Lesben- und Schwulenverbands „die Ablehnung von Menschen, die trans* sind und/oder deren Geschlechtsausdruck nicht den anerkannten Kategorien von männlich/weiblich entspricht“ gemeint. Vor dem Hintergrund der Ablehnung des binären Geschlechtersystems fühlten sich Mitglieder der Community angegriffen. Ein Nutzer schrieb: „Nein, das ist so ekelhaft und ein legitimer Grund, sie zu hassen. Was auch immer das bedeutet, Kinder wieder unschuldig zu machen??? Verrotte in der Hölle“. Ein anderer Twitter-User sieht jedoch einen klaren Widerspruch.

Wimbledon-Teilnehmerin Sorana Cirstea wird wegen kritischer Äußerungen angefeindet. © IMAGO/Godfrey Pitt

Meinungen zu Tennis-Star Cirstea gehen im Netz auseinander

„Die Ironie daran ist natürlich, dass der Macher dieses Memes wohl auch Cirsteas Weiblichkeit anzweifeln würde, da sie eine muskulöse weibliche Athletin ist, die das Ziel verfolgt, sich eine Karriere jenseits von zu Hause aufzubauen“, meint ein User. Die Zuordnung eines muskulösen Körpers zum weiblichen Geschlecht würde damit im Widerspruch zur geteilten Botschaft von Sorana Cirstea stehen. Auch ihre Herkunft Rumänien wurde als Ursache genannt, denn „so denkt dort 95 Prozent der Bevölkerung“, mutmaßte ein Twitter-Nutzer.

Neben zahlreicher negativer Kommentare meldeten sich auch Unterstützer der Profi-Tennisspielerin zu Wort. Im Gegensatz zum Vorwurf der Transphobie sehen einige Fans ihre Aussagen eher als freie Meinungsäußerung und die Möglichkeit, sich selbst auszudrücken. Mit warmen Worten stehen sie Sorana Cirstea in den sozialen Medien bei. Bisher hat sich der Tennis-Star noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Sorana Cirstea wird ihr erstes Spiel beim traditionsreichen Rasenturnier in Wimbledon am Dienstag (14 Uhr) gegen die Deutsche Tatjana Maria absolvieren, die sich auf Platz 71 der Weltrangliste befindet. Hier erfahren Sie, wo die Spiele der Wimbledon Championships live im TV und Stream übertragen werden. (likr)