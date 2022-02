American Football: Tom Brady macht den Rücktritt offiziell

Kurz vorm Superbowl

Was seit Tagen durch die Medien geisterte, ist nun offiziell: Tom Brady, der „GOAT“ des American Football, beendet seine Karriere.

Update, 01.02.2022, 19.55 Uhr: Nun ist es also bestätigt. Tom Brady wird seine Bilderbuch-Karriere im American Football beenden. Via Twitter bestätigte der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers seinen Rücktritt. In einem Tweet bedankte sich der 44-jährige Superstar bei seiner Familie und seinen Freunden. Seine Karriere in der NFL sei ein „aufregender Ritt“ gewesen, der all seine Erwartungen bei weitem übertroffen hätte. Er fühle sich als „die glücklichste Person der Welt“, so Brady.

Nach sieben Titeln im Superbowl des American Football* wird sich Tom Brady nun zunächst auf das Private konzentrieren und Zeit mit seiner Frau, Ex-Model Gisele Bündchen, und den gemeinsamen Kindern verbringen.

+ Tom Brady, hier mit Ehefrau Gisele Bündchen, beendet seine Karriere, um mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. (Archivbild) © Lucas Jackson/rtr

Tom Brady: GOAT des American Football beendet Karriere

Erstmeldung vom 30.01.2022: Tampa - 22 Jahre, sieben Superbowl-Titel und eine Ehrung als „GOAT“ (Greatest of all Time): Tom Brady ist der erfolgreichste und beste Quarterback, den die National Football League (NFL) je gesehen hat. Nun wird der 44 Jahre alte Football-Spieler seine Karriere beenden. Das hatte in den USA* zunächst der Sportsender ESPN am Samstagabend (Ortszeit) mitgeteilt. Kurz darauf bestätigte auch die NFL das Ende einer beeindruckenden Sportler-Karriere.

„TB12 geht mit einer Trophäenkiste voller Auszeichnungen“, hieß es auf der Liga-Homepage der NFL. Brady war vergangene Woche mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Los Angeles Rams ausgeschieden. Seine Zukunft hatte er im Anschluss an das Spiel offengehalten. Nun herrscht offenbar Klarheit und alle anderen 31 NFL-Teams dürften aufatmen, es zukünftig nicht mehr mit Brady zu tun zu bekommen.

+ Brady holte sechs seiner sieben Super-Bowl-Ringe mit den New England Patriots. © Darron Cummings/AP/dpa

American Football: Tom Brady verkündet Karriere-Ende

Der heute 44 Jahre alte Tom Brady spielt seit dem Jahr 2000 American Football* in der NFL. Die ersten 19 Jahre stand der Quarterback in den Diensten der New England Patriots. Mit dem Team gewann er sechsmal den Superbowl. Im Jahr 2019 wechselte Brady zu den Tampa Bay Buccaneers. Mit dieser Franchise gewann Brady 2021 den siebten Super-Bowl-Ring. Gleich fünfmal wurde er im Super Bowl als wertvollster Spieler (MVP) geehrt. Außerdem hält Brady Rekorde für die meisten Touchdown-Pässe (624) und die meisten geworfenen Yards (84.250) in der Geschichte der NFL.

Noch im Dezember vergangenen Jahres antwortete Tom Brady auf die Frage, wann er wisse, dass die Zeit für den Rücktritt gekommen sei: „Ich denke, ich muss einfach nach jedem Jahr schauen, wie die Situation aussieht für mich, persönlich und professionell.“ Er könne sich nicht vorstellen, Football jemals nicht zu lieben.

In seinem Podcast sagte Brady außerdem, die Entscheidung über sein Karriereende würde er nicht alleine treffen: „Es geht nicht nur darum, was ich will. Es geht darum, was wir als Familie wollen.“ Brady wohnt gemeinsam mit seiner Frau, dem ehemaligen Supermodel Gisele Bündchen, und ihren drei gemeinsamen Kindern in einem Anwesen in Florida. „Ich werde nun viel Zeit mit meiner Familie verbringen und mir dann überlegen, was die Zukunft als Nächstes bringt“, so Brady in seinem Podcast. (dil/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

