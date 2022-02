Super Bowl 2022 Halbzeitshow: Wer tritt auf und wann beginnt sie?

Football

Von Ines Alberti schließen

Der Super Bowl zählt zu den meistgesehenen TV-Events in den USA. Nicht nur des Footballs wegen, sondern auch dank der beliebten Halbzeitshow.

Inglewood – Der Super Bowl ist das Sporthighlight schlechthin in den USA. Auch über die Landesgrenzen hinaus erzeugt das Finale der NFL große Aufmerksamkeit – jedoch nicht nur bei Football-Fans, denn in der legendären Halbzeitshow treten jedes Jahr bekannte Künstler:innen auf. In den vergangenen Jahren durften beispielsweise The Weeknd, Jennifer Lopez und Shakira, Maroon 5 sowie Justin Timberlake auf dem begehrten Konzert performen. Auch Michael Jackson, Coldplay und Beyoncé hatten schon die Ehre.

Ursprünglich spielten Blaskapellen von Universitäten in der Halbzeitpause, bis die Auftritte in den 90er-Jahren an Berühmtheiten wie New Kids on the Block und Michael Jackson vergeben wurden. Während bei den meisten Super Bowls einzelne Künstler:innen oder Bands, teils mit Special Guests, auftraten, werden in diesem Jahr gleich fünf Weltstars die Bühne einnehmen. Die Halbzeitshow steht ganz im Zeichen von R‘n‘B und Hip Hop. Drei Musiker aus dem Fünfergespann kommen zudem aus Kalifornien, genauer dem Los Angeles County, wo das Endspiel diesmal ausgetragen wird.

Super Bowl Die Los Angeles Rams kämpfen mit den Cincinnati Bengals in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar um die begehrte Vince Lombardi Trophy. Das NFL-Finalspiel findet im neu gebauten SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien statt. Kickoff ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Der Super Bowl 2022 wird live im TV und Live-Stream übertragen.

Super Bowl: Wer tritt bei der Halbzeitshow auf?

Bei den Acts handelt es sich um keine Geringeren als die Rap-Legenden Eminem, Snoop Dogg und Dr. Dre, die R‘n‘B-Größe Mary J. Blige und den mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Rapper Kendrick Lamar. Das Quintett hat zusammen 43 Grammys erhalten und 22 Nr.-1-Billboard-Alben kreiert. Als Bindeglied des Fünfergespanns fungiert Dr. Dre, der mit allen vier Künstler:innen bereits zusammengearbeitet hat.

Eminem (49, „Lose Yourself“)

Snoop Dogg (50, „Drop It Like It‘s Hot“)

Mary J. Blige (51, „Family Affair“)

Kendrick Lamar (34, „Humble“)

Dr. Dre (56, „Still D.R.E.“)

Die Stars selbst zeigen sich enthusiastisch. „Die Gelegenheit, bei der Super Bowl Halbzeitshow aufzutreten und dann auch noch in meiner Heimat, wird einer der größten Kicks in meiner Karriere sein“, sagte Dr. Dre in einem Statement. „Ich danke Jay-Z, Roc Nation, der NFL und Pepsi sowie Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar, dass sie sich mir anschließen für einen unvergesslichen kulturellen Moment.“ Der Rapper Jay-Z und das von ihm gegründete Unterhaltungsunternehmen Roc Nation haben eine Partnerschaft mit der NFL und wählen Künstler:innen aus, die auf Football-Events auftreten.

„Dass die NFL und Pepsi Hip Hop bei diesem Spiel ermöglichen – ich fühle mich so geehrt und inspiriert, diese Show spielen zu dürfen“, sagte Dr. Dre in einem Video. Er freue sich nicht nur, im SoFi Stadium auftreten zu können, sondern besonders, es zusammen mit seinen Freunden zu tun. Für alle von ihnen habe er schon Songs produziert. „Wir werden auf die Bühne gehen und wir werden eines tun: Wir werden Grenzen überwinden.“ Das Team versuche auszutüfteln, wie man das Publikum innerhalb von „elf oder zwölf Minuten“ mit etwas Spektakulärem „umhauen“ könne. Dre kündigte an: „Wir werden eine fantastische Show zusammenstellen, jeder wird glücklich und begeistert nach Hause gehen.“

+ Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem und Kendrick Lamar werden beim diesjährigen Super Bowl die Halbzeitshow spielen. © NFL

Super Bowl Halbzeitshow: Fans begeistert von Eminem und Co.

Bei Fans löst das Lineup schiere Begeisterung aus. Halbzeitshow-Sponsor Pepsi veröffentlichte im Januar einen knapp vier Minuten langen Trailer, der bislang schon mehr als 11,6 Millionen Aufrufe auf YouTube hat (Stand: 02.02.2022). „Diese Legenden zusammen zu sehen, macht mich so glücklich“, kommentiert ein Nutzer das Video. „Selbst wenn sie nur diesen Trailer in der Halbzeit spielen würden, wäre ich zufrieden“, schreibt ein weiterer. „Diese Halbzeitshow wird episch und ich kann es nicht erwarten, sie zu sehen“, stimmt ein anderer Nutzer zu.

The most epic, star-studded @Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT! 📽️🌟



Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th. https://t.co/Zgesis0IWB pic.twitter.com/KiUqUjYZxi — NFL (@NFL) January 20, 2022

Super Bowl 2022: Wann ist die Halbzeitshow?

Fans in Deutschland müssen lange wach bleiben, um die Halbzeitshow des 56. Super Bowls miterleben zu können. Kickoff des Spiels ist um 18.30 Uhr Ortszeit, also 0.30 Uhr deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag, 13. Februar auf Montag, 14. Februar. Die „Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show“, wie die Halbzeitshow offiziell heißt, kann etwa 90 Minuten später erwartet werden, wie sportingnews.com berichtet. Das wäre hierzulande gegen 2.00 Uhr nachts. Die Dauer der Halbzeitpause rangiert meist zwischen 20 und 30 Minuten, wovon das Konzert erfahrungsgemäß 12 bis 14 Minuten einnimmt.

Nicht nur das Konzert in der Halbzeitshow, sondern auch die Werbeclips sind beim Super Bowl beliebt und werden nicht selten auch heiß diskutiert. Es sind die teuersten Werbeplätze des Jahres in den USA, Firmen zahlen Millionenbeträge, um 30-sekündige Spots zu platzieren. Denn der Super Bowl zählt jedes Jahr zu den meistgesehenen Ausstrahlungen. 2015 schauten mehr als 114 Millionen Menschen allein in den Vereinigten Staaten das NFL-Finale und stellten damit einen Rekord auf. Seitdem sind die Zahlen zwar rückläufig, befinden sich aber immer noch mal im hohen zweistelligen, mal im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. (Ines Alberti)