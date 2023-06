Nach Tod von Radprofi: Weltmeister übt heftige Kritik - „Es muss was passieren, damit man reagiert“

Von: Christoph Klaucke

Erlag nach einem schweren Sturz bei der Tour de Suisse seinen Verletzungen: Radprofi Gino Mäder. © Imago Images / Geisser

Nach dem Tod von Radprofi Gino Mäder bei der Tour de Suisse bekundet die Radsport-Welt ihr Beileid. Zudem gibt es Kritik an der Streckenführung.

Update vom 16. Juni, 16.45 Uhr: Nach dem Tod des Schweizer Radprofis Gino Mäder (siehe Update um 12.50 Uhr) infolge eines schweren Sturzes bei der Tour de Suisse ist die Anteilnahme in der Radsport-Welt riesig.

Tod von Gino Mäder: Radsport-Welt bekundet Beileid

„Ich kann nicht glauben, was ich hier lese. Was für ein trauriger, trauriger Tag“, twitterte Geraint Thomas. Ähnlich äußerte sich auch Tadej Pogacar, zweimaliger Sieger der Tour de France. „Ruhe in Frieden, mein lieber Freund. Mein tiefstes Beileid an deine Familie und Freunde. Wir werden dich vermissen“, schrieb der Slowene.

„Wir sind erschüttert über den Verlust unseres Ausnahme-Radsportlers Gino Mäder. Sein Talent, seine Hingabe und sein Enthusiasmus waren eine Inspiration für uns alle. Er war nicht nur ein talentierter Radsportler, sondern auch ein großartiger Mensch abseits des Radsports. [...] Wir sind entschlossen, den Geist und die Leidenschaft zu zeigen, die Gino an den Tag legte, und er wird immer ein fester Bestandteil unseres Teams bleiben“, wird Milan Erzen, Geschäftsführer von Mäders ehemaligem Team Bahrain Victorious, in einer Stellungnahme zitiert. Der Rennstall verkündete zudem, aus der Rundfahrt auszusteigen.

Nach Tod von Gino Mäder: Remco Evenepoel kritisiert Streckenführung

Neben den Beleidsbekundungen gab es aus dem Fahrerlager auch Kritik an den Organisatoren bezüglich der Streckenführung. „Das war keine schlaue Idee, das Ziel einer solchen Etappe nach einer Abfahrt zu platzieren. Aber man braucht offenbar immer noch mehr Spektakel. Es muss wohl einfach etwas passieren, damit man reagiert“, wurde Straßenrad-Weltmeister Remco Evenepoel bereits kurz nach dem Vorfall von der Schweizer Zeitung Blick zitiert.

Nähere Details zum Geschehen gab Tour-de-Suisse-Arzt Dr. Roland Kretsch in einem kurzen Clip preis, der ebenfalls beim Blick zu finden ist. „Wir wurden von einem Kommissär und Zuschauern angehalten, um zur Unfallstelle zu gehen. Das muss ein, zwei Minuten nach dem Unfall gewesen sein, nicht weiter“, schildert Kretsch, der allerdings auch nicht genau weiß, aus welchem Grund es zu dem Sturz kam.

Tour de Suisse: Arzt schildert Erlebnisse

Er habe sofort erkannt, dass „etwas Schlimmes“ passiert sei und habe sich sofort auf den Weg zu den Mäder und Magnus Sheffield, der ebenfalls die Böschung herunterstürzte, gemacht. Zweiter habe bei seiner Ankunft „am ganzen Körper gezittert“, Mäder fand er hingegen „regungslos, bewusstlos und pulslos“ vor.

Unmittelbar darauf begann er mit der Reanimierung, die erfolgreich verlief. „Der Herzstillstand wurde behoben. Wir haben sogar einen Rock gehabt, das heißt, er ist wieder zu Leben gekommen“, führt der Arzt weiter aus. Danach habe man Mäder, der die ganze Zeit nicht ansprechbar war, transportfähig gemacht und in das Traumazentrum nach St. Gallen gebracht. Der komplette Vorgang habe so um die 25 Minuten gedauert.

Einen Tag nach dem Unfall, am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr, erlag Mäder schließlich seinen schweren Verletzungen.

Update vom 16. Juni, 12.50 Uhr:

Der schwer verunglückte Radprofi Gino Mäder ist infolge seines Sturzes bei der Tour de Suisse gestorben. Dies teilte sein Team Bahrain Victorious am Freitag mit. „Mit tiefer Trauer und schweren Herzens müssen wir den Tod von Gino Mäder bekannt geben“, heißt es in der Mitteilung.

Der 26 Jahre alte Schweizer war am Donnerstag auf der fünften Etappe der Tour de Suisse bei der Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Mäder wurde vor Ort wiederbelebt und per Helikopter ins Krankenhaus Chur transportiert, in dem er seinen Verletzungen erlag.

Erstmeldung vom 16. Juni, 8.26 Uhr:

La Punt – Heftiger Sturz bei der Tour de Suisse. Auf der fünften Etappe kam es am Donnerstag zu einem folgenschweren Unfall des Schweizer Radprofis Gino Mäder. Der 26-Jährige kam bei der Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße ab und stürzte in eine Schlucht.

Gino Mäder Geboren: 4. Januar 1997 (Alter 26 Jahre), Flawil, Schweiz Disziplin: Strasse / Bahn / Cyclocross Aktuelles Team: Bahrain Victorious Größte Erfolge: Nachwuchswertung Vuelta a España 2021, je eine Etappe Giro d’Italia 2021 und Tour de Suisse 2023

Radprofi Mäder lag nach Unfall reglos im Wasser – und musste reanimiert werden

„Mäder war nicht ansprechbar, wurde vor Ort wiederbelebt und anschließend per Helikopter ins Krankenhaus Chur transportiert“, teilte sein Team Bahrain Victorious mit. Der Rennarzt sei schnell an der Unfallstelle gewesen und habe umgehend Hilfe geleistet, hieß es in der Mitteilung weiter. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei Gino“, schrieb das Team.

An der gleichen Stelle war auch Magnus Sheffield (21) vom Team Ineos Grenadiers zu Fall gekommen, der US-Amerikaner kam aber glimpflich davon. „Magnus Sheffield ist gemäß unserem noch geringen Wissensstand weniger schwer verletzt. Gino Mäder erlitt schwerere Verletzungen, ohne dass ich diese aber genauer ausführen kann“, sagte Tour-de-Suisse-Direktor Olivier Senn gegenüber Schweizer Medien.

Horror-Sturz bei Tour de Suisse: Radprofi muss wiederbelebt werden

Am Abend gaben die Organisatoren Details bekannt. Beim Eintreffen des Rennarztes binnen zwei Minuten sei Sheffield ansprechbar gewesen. Er sei mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht worden. Schlimmer hatte es Mäder erwischt. Der Mitteilung zufolge hat der Schweizer reglos im Wasser gelegen.

„Er wurde sofort reanimiert und mit einem Rettungshelikopter ins Spital Chur gebracht“, hieß es. Die Schwere der Verletzungen sei noch nicht abschließend geklärt.

Evenepoel tobt nach Horror-Sturz von Mäder

Der Schweizer Radprofi Roland Thalmann, der Minuten nach dem Unfall die Stelle passierte, reagierte geschockt. „In einer langgezogenen Kurve sah ich zwei Räder, die nicht mehr gut aussahen. Als ich mich umblickte, sah ich zwei Fahrer ziemlich tief im Abgrund neben der Straße. Es war kein schöner Anblick“, sagte er im Schweizer Fernsehen SFR.

Straßenrad-Weltmeister Remco Evenepoel erhob nach der Königsetappe schwere Vorwürfe. „Ich hoffe, dass das heutige Finale der Etappe sowohl für die Organisatoren als auch für uns selbst als Fahrer ein Denkanstoß ist. Eine Bergankunft wäre problemlos möglich gewesen. Daher war es keine gute Entscheidung, uns die Etappe mit dieser gefährlichen Abfahrt beenden zu lassen“, schrieb der Belgier bei Twitter.

Nach Horror-Sturz: Ayuso gewinnt fünfte Etappe der Tour de Suisse – Schachmann bester Deutscher

Die Spitze des Feldes bekam im Kampf um den Tagessieg, der an diesem Nachmittag zweitrangig war, von den Stürzen zunächst nichts mit. Der Spanier Juan Ayuso vom UAE Team Emirates setzte sich nach 211 Kilometern und drei Alpenpässen von Fiesch nach La Punt am entscheidenden Anstieg durch und rückt in der Gesamtwertung an Evenepoel (Soudal Quick-Step) vorbei auf Rang drei vor.

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden holte sich der Däne Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) vom Österreicher Felix Gall (AG2R Citroën Team) zurück. Der Tübinger Profi Marius Mayrhofer (Team DSM) musste das Rennen aufgeben. Bester Deutscher war am Donnerstag der zweimalige deutsche Meister Maximilian Schachmann mit 4:49 Minuten Rückstand auf Platz 22. In der Gesamtwertung liegt der gebürtige Berliner damit auf Rang 16. (ck/sid/dpa)