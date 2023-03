FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Revierderby heute live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Am Samstagabend wartet auf Schalke 04 und Borussia Dortmund eines der wichtigsten Spiele der Saison. So sehen Sie das Revierderby heute live im TV und Live-Stream.

Gelsenkirchen – Zum 100. Mal stehen sich am Samstagabend (11. März, Anstoß 18.30 Uhr) die beiden Erzrivalen Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 zum Revierderby gegenüber. Für viele Fußball-Fans ist dieses Bundesliga-Match eines der großen Saison-Highlights.

Die Ausgangslage der beiden Klubs könnte aktuell nicht unterschiedlicher sein, denn während der BVB punktgleich mit Spitzenreiter FC Bayern München auf Platz zwei der Tabelle steht, ist der FC Schalke aktuell auf Platz 17 zu finden.

Das Bundesliga-Hinspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund entschied der BVB für sich. © Sven Simon/imago

Borussia Dortmund geht gegen FC Schalke 04 als Favorit in die Partie

Doch der Knoten beim FC Schalke 04 scheint geplatzt. Im Kellerduell gegen den VfB Stuttgart behielten die Königsblauen mit 2:1 die Oberhand. Am vergangenen Wochenende ist es der Mannschaft von Thomas Reis gelungen, beim VfL Bochum nachzulegen. Ein gutes Omen für das Revierderby gegen Borussia Dortmund am Wochenende?

Der BVB geht trotzdem als Favorit in die Partie auf Schalke, möchte den Anschluss an den FC Bayern nicht verlieren, um sich weiterhin eine Chance auf die Meisterschaft zu wahren. Doch unter der Woche musste Borussia Dortmund in der Champions League einen Dämpfer hinnehmen. Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel konnten die Schwarz-Gelben den hauchdünnen Vorsprung gegen Chelsea FC nicht verteidigen und schieden im Achtelfinale der Champions League aus.

Kein Alkohl im Stadion bei Spiel zwischen Borussia Dortmund und FC Schalke

Das Revierderby verspricht also einiges an Spannung. Auch neben dem Platz? Das zumindest vermuten die Behörden, weshalb der Ausschank von Alkohol im und am Stadion am Samstag nicht erlaubt sein wird. Die Stadt reagiert außerdem mit einer weiteren Auflage: In einem Bereich südlich des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs werden „Glasbehältnisse und Getränkedosen“ verboten, teilte die Polizei mit. Das Spiel gilt als Hochrisikospiel.

Das Revierderby am 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund findet am Samstag, 11. März 2023, auf Schalke statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Revierderby heute live im Free-TV?

Das Spiel des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund: Revierderby heute live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Gelsenkirchen startet am Samstag, 11. März 2023, um 18 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

(msb)