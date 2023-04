Biathlon-Talent weiter spurlos verschwunden – Eltern mit emotionalem Appell

Von: Sascha Mehr

Der norwegische Biathlet Eivind Sporaland wird seit mehr als zwei Wochen vermisst. © IMAGO/Javad Parsa

Die Suche nach dem verschwundenen Biathlon-Talent Eivind Sporaland geht weiter. Seine Eltern wenden sich nun an die Öffentlichkeit.

Lillehammer - Der norwegische Biathlet Eivind Sporaland wird seit mehr als zwei Wochen vermisst. Zuletzt wurde das Talent am 19. März gesehen. Am Vormittag des Tages redete er noch mit seinem Vater und verließ dann das Haus im Wintersportort Lillehammer. Danach verschwindet der 22-Jährige spurlos und wird von niemandem mehr gesehen.

Name Eivind Sporaland Alter 22 Nationalität Norwegen Sportart Biathlon

Biathlon-Talent Sporaland weiter vermisst

Es folgten Suchaktionen von Polizei, Familie, Freunden und freiwilliger Helfer, doch die Suche hatte keinen Erfolg – Sporaland bleibt weiter verschwunden. Mittlerweile ist die offizielle Suchaktion eingestellt, doch die Angehörigen des 22-Jährigen geben nicht auf und versuchen weiter, ihn doch noch zu finden. Zwar wurde das Auto von Sporaland gefunden, es gibt aber keine weiteren Hinweise auf den Verbleib des Biathleten.

Nicht nur die Familie, sondern auch seine Kollegen sorgen sich um ihn. Biathleten und Biathletinnen aus der Region stehen den Beamten bei den Nachforschungen zur Seite. Arne Horten, Präsident des norwegischen Biathlonverbandes, hilft bei der Suche nach dem 22-Jährigen: „Wir haben sowohl in Lillehammer als auch hier Leute, die das Geschehen verfolgen können, egal was passiert.“

Biathlon-Talent Sporaland: Eltern wenden sich an die Öffentlichkeit

Seine Eltern wenden sich nun an die Öffentlichkeit und hoffen auf Hilfe aus der Bevölkerung. „Jeder, der Kinder hat, kann verstehen, wie brutal es ist, nichts zu wissen. Wir sind fest davon überzeugt, dass er lebt. Jetzt zu Ostern gibt es viele Ausflüge in den Stadtteil Lillehammer und viele Leute gehen in ihre Hütten. Wir hoffen, dass die Leute etwas aufmerksamer sind und Bescheid geben, wenn sie etwas sehen, das nicht so ist, wie es sein sollte“, sagten die besorgten Eltern zur norwegischen Zeitung Gudbrandsdolen Dagningen.

Der norwegische Geheimdienst geht davon aus, dass der 22-Jährige noch am Leben ist, aber nicht gefunden werden will. Der Grund, wieso er plötzlich und völlig unerwartet untergetaucht sein könnte, ist völlig unklar. Die Eltern von Eivind Sporaland hoffen weiter, ihren Sohn zu finden und wieder in die Arme schließen zu können. (smr)