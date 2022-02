Olympia 2022: Zweierbob der Männer heute live im TV und Stream sehen

Bei Olympia 2022 in Peking steht der Zweierbob-Wettbewerb der Männer an.

Peking - Bei Olympia 2022 in Peking stehen die nächsten Rennen im Eiskanal an. Nach dem Rodel-Team und der Skeleton-Mannschaft, sind nun die Bobfahrer an der Reihe und wollen ebenfalls reichlich Medaillen holen für Deutschland. Im Zweierbob der Männer sieht es nach den ersten beiden Läufen sehr gut aus, denn zwei Bobs aus Deutschland liegen an der Spitze und haben vor den abschließenden Läufen beste Chancen auf Edelmetall.

Francesco Friedrich und Johannes Lochner liefern sich im Sliding Centre Yanqing ein Duell um den Sieg bei Olympia 2022 in Peking. Selbst ein Dreifacherfolg ist nicht ausgeschlossen, denn Bob-Pilot Christoph Hafer liegt mit seinem Schlitten derzeit auf Platz vier und hat nur fünf Hundertstelsekunden Rückstand auf die Bronzemedaille.

Olympia 2022: Deutscher Doppelsieg im Zweierbob der Männer?

„Uns ist eine gute Fahrt im ersten Lauf gelungen, und ich habe gehofft, im zweiten Lauf komme ich nochmal so durch. Das ist uns leider nicht gelungen. Das gilt es morgen auszumerzen“, sagte der Führende Francesco Friedrich nach den ersten beiden Läufen bei Olympia 2022. Der Zweitplatzierte Johannes Lochner will in den letzten beiden Läufen voll auf Angriff fahren: „Der zweite Lauf hat gezeigt, dass wir mithalten können. Wir wollen natürlich angreifen und den Franz ein bissel ärgern. Von Platz eins bis fünf ist alles möglich. Wir müssen schauen, dass uns zwei perfekte Läufe gelingen.“

Ausgetragen werden die Rennen im sogenannten Yanqing National Sliding Center in Peking. Die neue Arena liegt auf dem Hügel des Pekinger Stadtbezirks Yanqing und wurde erst im Jahr 2020 fertiggestellt. Das 2,5-Milliarde-Dollar-Projekt ist 1975 Meter lang, besitzt 16 Kurven und ist der Form eines Drachen nachempfunden.

Olympia 2022: Zweierbob-Wettbewerb der Männer live im Free-TV

Der Zweierbob-Wettbewerb der Männer in Peking bei Olympia 2022 wird live im TV und Live-Stream übertragen. Die vier Rennen sind auf je zwei Läufe am Montag (14.02.2022) und zwei Läufe am Dienstag (15.02.2022) aufgeteilt. Die Durchläufe sind zur chinesischen Abendzeit angesetzt und laufen aufgrund der Zeitverschiebung in Deutschland am Nachmittag.

Eine Live-Übertragung des Rennrodelns gibt es auf Eurosport sowie den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Die Entscheidung im Einsitzer-Wettkampf der Herren gibt es am Sonntagnachmittag. Der Sendeplan sieht wie folgt aus:

Datum Uhrzeit Wettkampf Sender Dientag, 15.02.2022 13.15 Uhr MEZ Zweierbob, Männer, 3 + 4. Lauf ZDF & Eurosport

Olympia 2022: Zweierbob-Wettbewerb im Live-Stream des ZDF

Biathlon bei Olympia 2022: Der Zweierbob-Wettbewerb der Männer wird auch im Live-Stream des ZDF zu sehen sein.

Die Übertragung aus Peking beginnt bereits um 02.10 Uhr, der Zweierbob-Wettbewerb startet um 13:15 Uhr MEZ.

Zweierbob der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2022: Live-Stream von Eurosport

Die Bob-Wettkämpfe bei Olympia 2022 werden von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen.

bei Olympia 2022 werden von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen. Der Live-Stream von Eurosport (Eurosport Player) ist allerdings kostenpflichtig . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro.

(Eurosport Player) ist allerdings . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro. Eurosport-Player-App : Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store. Olympia 2022 wird außerdem im Live-Stream bei DAZN übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abo hat, kann nämlich auf das Programm Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen.

