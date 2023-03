Spiel 5 der Viertelfinal-Serie: Adler Mannheim wollen gegen Kölner Haie nachlegen

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Die Adler Mannheim und die Kölner Haie liefern sich in den DEL-Playoffs eine spannende Serie. Hier finden Sie alle Infos zu Spiel fünf, das am Freitag in Mannheim stattfindet:

Mehr zum Thema Adler Mannheim empfangen Kölner Haie – Spiel 5 heute im Live-Ticker

Vier Spiele sind bisher in der Viertelfinal-Serie zwischen den Adlern Mannheim und den Kölner Haien gespielt. Kurios: In jeder der bereits absolvierten Partien hat sich das Auswärtsteam durchgesetzt. Am Freitagabend wollen sich nun die Adler vor heimischer Kulisse die Führung und damit den Matchpuck sichern.

Adler Mannheim gegen Kölner Haie – alle Infos zu Spiel 5 der Viertelfinal-Serie finden Sie im Live-Ticker von MANNHEIM24.

Spielbeginn in der Mannheimer SAP Arena ist am Freitag um 19:30 Uhr. Am Sonntag steigt Spiel sechs in der Lanxess Arena. (nwo)