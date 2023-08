Spanien gegen England live im TV und Stream: Hier läuft das Finale der Frauen-WM

Von: Korbinian Kothny

England trifft im Finale der Frauen-WM auf Spanien. Beide Nationen peilen den ersten WM-Titel an. Hier sehen sie das Spiel live.

Köln/Sydney – Als die Fußball-Ikone Sam Kerr mit leerem Ausdruck zu den enttäuschten Anhängern schlurfte, ließ sich die überglückliche englische Cheftrainerin Sarina Wiegman von Verteidigungsass Millie Bright freudig in die Luft werfen. Während Australien nach dem verpassten Finale der Weltmeisterschaft im eigenen Land bitterlich weinte, richteten die Party-Störer bereits selbstsicher ihren Blick auf das Finale mit Spanien.

Wer zeigt Spanien gegen England im TV und Live-Stream? Hier sehen Sie das Finale der Frauen-WM

Die Partie zwischen Spanien und England steigt am 20. August . Anstoß ist um 12.00 Uhr (MESZ) .

. Anstoß ist um . Das WM-Finale wird live im ZDF übertragen.

übertragen. Außerdem wird die Begegnung im Live-Stream bei zdf.de gezeigt.

England zum ersten Mal bei einer Frauen-WM im Finale

„Es ist unglaublich. Es fühlt sich an, als hätten wir schon gewonnen“, feierte Wiegman nach dem 3:1 (1:0) Sieg der eisernen Europameisterinnen im Halbfinal-Hexenkessel von Sydney. Die Lionesses treten am Sonntag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) im Stadium Australia erstmals um den Fußball-Weltmeistertitel an, da Strategin Wiegman einen historischen Meilenstein setzte.

Die Niederländerin schaffte es zum vierten Mal in Folge ins Finale einer EM oder WM und erläuterte: „Es ist fast wie ein Märchen. Wir haben zusammengehalten, am Plan festgehalten, und es hat wieder funktioniert.“ Es sei „so hart, ein Endspiel zu erreichen. Es ist sehr besonders und so fühlt es sich auch an.“

England steht erstmals bei einer Frauen-WM im Finale. © IMAGO/Norvik Alaverdian

„Wir alle haben einen Traum“ – England will erstmals Weltmeister werden

Der Triumph löste auch bei der britischen Monarchie Begeisterung aus. „Meine Frau und ich gratulieren den mächtigen Löwinnen herzlich zum Erreichen des Endspiels“, äußerte König Charles in einer Erklärung: „Auch wenn Ihr Sieg die großartigen Matildas die Chance auf den größten Preis im Fußball gekostet hat, waren beide Mannschaften auf und neben dem Spielfeld eine Inspiration - und dafür sind beide Nationen in Stolz, Bewunderung und Respekt vereint.“

Vor 75.784 Zuschauern sicherten Ella Toone (36.), Lauren Hemp (71.) und Alessia Russo (86.) dem routinierten Favoriten die Möglichkeit, innerhalb von 13 Monaten den zweiten Titel zu gewinnen. „Wir alle haben einen Traum - jetzt wollen wir natürlich gewinnen“, beteuerte Hemp.

Australien trifft im Spiel um Platz drei auf Schweden

Ein brillanter Schachzug von Kerr (63.) bei ihrem Comeback in der Startelf nach einem Solo aus etwa 25 Metern war für die lange zu zögerlichen Matildas nicht ausreichend. „Ich bin stolz, aber auch traurig, dass wir die Fans nicht noch stolzer machen konnten“, gestand Australiens Trainer Tony Gustavsson.

Der zuvor so zauberhafte Lauf soll nun zumindest mit der Bronzemedaille gekrönt werden. „Wir gehen nicht mit leeren Händen, wir müssen uns auf das nächste Spiel fokussieren“, warnte der Schwede mit Blick auf das kleine Finale gegen sein Heimatland am Samstag in Brisbane.

Australien kann Druck von England nicht standhalten

Das Halbfinale gegen die ehemalige Kolonialmacht hatte die Sportbegeisterten Down Under tagelang in Atem gehalten. „Ein alter Feind, eine neue Schlacht - und eine Nation voller Bewunderung hält den Atem an“, schrieb die Tageszeitung The Australian. Das Fußballfieber erreichte schließlich neue Höhen: 7,2 Millionen verfolgten am Fernseher das Elfmeter-Drama gegen Frankreich im Viertelfinale (7:6 n.E.).

Die Tatsache, dass Torschützin Kerr nach einer Wadenverletzung erstmals wieder von Anfang an spielte, nährte die Hoffnungen am Mittwoch zusätzlich. Allerdings mussten die Matildas kurzfristig auf die erkrankte Innenverteidigerin Alanna Kennedy verzichten - am Ende konnte die geschwächte Verteidigung dem intensiven englischen Druck nicht standhalten, trotz der unermüdlichen Unterstützung der Fans auf den Tribünen. (dpa/kk)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.