Skispringer stirbt bei Motorradunfall: Er wurde nur 24 Jahre alt

Von: Sascha Mehr

Der junge Skispringer Patrick Gasienica ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Der US-Amerikaner wurde nur 24 Jahre alt.

McHenry – Große Trauer in der Skisprung-Welt, denn ein junges Talent kam auf dramatische Art und Weise ums Leben. Der US-Amerikaner Patrick Gasienica starb in der Nähe seiner Heimat McHenry, im Nordosten des Bundesstaates Illinois, bei einem Motorradunfall. Er wurde nur 24 Jahre alt.

Patrick Gasienica Geboren: 28. November 1998 Nationalität: USA Sportart: Skispringen

Skispringer tot: Große Trauer um Gasienica

Der amerikanische Skiverband bestätigte den Tod des Athleten: „Der ehemalige US-amerikanische Skispringer und Olympiateilnehmer Patrick Gasienica ist am Montagabend, dem 12. Juni 2023, im Alter von 24 Jahren verstorben. Gasienica wurde im Norge-Ski-Club zum Skispringer und gab 2015 sein FIS-Debüt. Gasienica vertrat die USA bei den Junioren-Skiweltmeisterschaften 2016 und 2017, den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 in Seefeld sowie bei den Olympischen Winterspiele 2022 in Peking.“

„Die Gedanken und das Beileid von USA Nordic gelten seiner Familie, seinen Freunden und der Skisprung-Community. Der Nachruf und die Bestattungsmodalitäten von Patrick Gasienica werden zu einem späteren Zeitpunkt von der Familie bekannt gegeben“, so der Skiverband weiter in seiner Mitteilung.

Patrick Gasienica ist tot. © YUTAKA via www.imago-images.de

Gasienica verpasste bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 in Seefeld die Qualifikation für die Einzelwettbewerbe nur knapp und wurde im Teamwettbewerb mit der Mannschaft der USA Elfter. Bei Olympia 2022 in Peking überstand er die Qualifikation auf der Normalschanze und belegte am Ende den 49. Rang. Im Mannschaftswettbewerb kam er mit seinem Team auf den zehnten Platz.

Skispringer tot: Gasienica stirbt bei Unfall

Die Anteilnahme und Trauer in der Skisprung-Welt ist groß. „Es ist unglaublich traurig. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber wir Skispringer sind eine große Familie, in der jeder jeden kennt. Es ist unglaublich traurig, wenn so etwas passiert“, sagte der Norweger Benjamin Østvold zur norwegischen Tageszeitung Dagbladet.

Patrick Gasienica stammt aus einer echten Skispringerfamilie. Sein Vater, Albert Gasienica, war ein polnischer Skispringer, bevor er als junger Erwachsener in die Vereinigten Staaten zog. Die Familie stammt ursprünglich aus dem polnischen Zakopane, Patrick kam aber erst nach der Auswanderung in die USA zur Welt. Sein Onkel und Großvater waren ebenfalls als Skispringer aktiv. (smr)