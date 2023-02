Skispringen: Olympiasieger kehrt vor WM überraschend zurück

Von: Johannes Skiba

Seit rund drei Monaten fiel der österreichische Skispringer Daniel Huber verletzungsbedingt aus. Nun steht sein langersehntes Comeback bevor.

Willingen – Mit der Goldmedaille für Österreich im Teamspringen vor einem Jahr bei den Olympischen Winterspielen in Peking ging für Daniel Huber ein Traum in Erfüllung. Doch der größte Erfolg seiner Karriere ist seitdem auch sein letzter Triumph gewesen. Vor drei Monaten musste sich Huber einer Operation unterziehen, die ihn seither außer Gefecht setzt. Beim Weltcup-Springen in Willingen will er sein Comeback feiern.

Bereits in der Saison-Vorbereitung verletzte sich der 30-Jährige. Aufgrund einer Knorpel-Absplitterung im rechten Knie konnte er bereits nicht an den österreichischen Staatsmeisterschaften im Skispringen teilnehmen. Zunächst verbesserte sich der Zustand seines Knies, sodass er zum Auftakt des Weltcups im polnischen Wisla aber an den Start gehen konnte. Bereits das zweite Springen musste er jedoch abbrechen.

Comeback von Skispringer Huber ließ länger auf sich warten als geplant

Da die Verletzung nicht wie erhofft verheilte, musste eine Operation folgen. Daniel Huber sagte damals in seiner Mitteilung: „Der Knorpelschaden erfordert jetzt diesen Eingriff. Ich werde meinem Knie die Zeit für den Wiederaufbau geben und dann mit dem notwendigen Vertrauen in meinen Körper den Fokus voll auf die kommenden Highlights ausrichten. Der Winter ist dadurch noch lange nicht vorbei für mich.“

Der österreichische Skispringer Daniel Huber mit seiner Goldmedaille für den Gewinn des Teamspringens bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. © Klansek/imago

Auch wenn das Saisonende so langsam in Sicht ist, kann der Skispringer sein Versprechen beim Wettkampf ab Freitag (3. Februar) in Willingen endlich wahrmachen. Der Kronen Zeitung verriet der Olympiasieger: „Ich hatte gehofft, dass ich etwas schneller wieder zurück bin. Umso mehr tut es gut, dass ich wieder dabei sein kann.“ Die anschließenden Reise zum Weltcup nach Lake Placid wird er wiederum auslassen und stattdessen in Europa trainieren.

Skiflug-WM ist der Traum von Skispringer Huber

Daniel Huber muss erstmal die Belastung seines Knies beim ersten Springen genau im Auge behalten. Anschließend kann er seinen Blick in Richtung des großen Saisonfinales bei der Skisprung-WM im slowenischen Planica (22. Februar bis 5. März) richten, für die sich der Österreicher unbedingt noch qualifizieren möchte: „Mein WM-Traum lebt. Es wird aber nicht leicht. Österreich ist im Moment das stärkste Team der Welt.“ (jsk)