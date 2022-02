Skispringen bei Olympia 2022 live: Eisenbichler hält Medaillen-Hoffnung hoch

Vorletzte Chance

Die nächste Olympiaentscheidung der Skispringer steht an. Auf der Großschanze hoffen die deutschen Männer endlich auf einen Erfolg. Wir berichten im Live-Ticker.

Zhangjiakou – Es läuft nicht wirklich gut für die deutschen Skispringer bei Olympia 2022*. Lediglich Katharina Althaus konnte beim Skispringen in Peking bislang eine Medaille für Deutschland gewinnen. Sie überzeugte beim Skispringen der Frauen von der Normalschanze am 5. Februar und gewann Silber.

Bei den Männern dagegen reihte sich ein enttäuschender Wettkampf an den nächsten. Beim Einzel-Springen von der Normalschanze war Constantin Schmid auf dem 11. Platz der beste Deutsche. Karl Geiger landete auf Rang 15, Stephan Leyhe auf 24 und Markus Eisenbichler verpasste das Finale sogar ganz. Übertroffen wurde der Enttäuschende Wettkampf nur noch vom Skisprung-Drama bei der Mixed-Staffel*: Die deutsche Mannschaft wurde disqualifiziert. In den nächsten Tagen haben die DSV-Adler in zwei Wettbewerben die Chance, doch noch eine Medaille aus Peking* mitzubringen.

Skispringen live bei Olympia 2022: Eisenbichler mit starker Qualifikation

Am Samstag findet in Zhangjiakou, rund zweihundert Kilometer von Peking entfernt, das erste Skispringen der Männer von der Großschanze statt. Markus Eisenbichler hat mit einer starken Qualifikation zumindest leise Medaillenhoffnung für Deutschland* geweckt. Der ehemalige Weltmeister landete mit einem Flug auf 129,0 Metern auf Rang sechs und war damit bester der zuletzt so enttäuschenden DSV-Adler. Eisenbichler ist allerdings nur vorsichtig optimistisch: „Das war okay. Ich bin ganz zufrieden mit den Sprüngen. Ich bin auf dem richtigen Weg, es macht wieder ein bisschen mehr Spaß“, sagte er im Anschluss an die Qualifikation in der ARD*.

Hoffnungsträger Karl Geiger kam mit 128,0 Metern auf den zwölften Platz, Constantin Schmid folgte auf Rang 19. Pius Paschke, der im Einzel von der Normalschanze noch gefehlt hatte, schaffte es als 30. ebenfalls problemlos unter die besten 50 und ist am Samstag dabei.

Olympia 2022 live: Norweger gehen als Favoriten ins Skispringen von der Großschanze

In der Qualifikation hatten vor allem die Top-Favoriten aus Norwegen die Nase vorn. Marius Lindvik gewann mit 135 Metern vor seinem Teamkollegen Halvor Egner Granerud und Routinier Peter Prevc aus Slowenien. Stefan Kraft zeigte als Viertplatzierter, dass sich auch Österreich noch Chancen auf eine olympische Medaille ausrechnet. Normalschanzen-Olympiasieger Ryoyu Kobayashi aus Japan musste sich mit Rang neun begnügen.

Olympische Winterspiele in Peking

Am Samstag (12.02.2022) beginnt um 11 Uhr (MEZ) zunächst der Probedurchgang und ab 12 Uhr dann das Finale im Skispringen der Männer von der Großschanze. Dann wird sich zeigen, ob die DSV-Adler mit Aufwind in den letzten olympischen Wettkampf in diesem Jahr starten: Das Team-Springen von der Großschanze am Montag (14.02.2022.) (iwe)