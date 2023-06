Olympiasiegerin wird nach Schwangerschaft Bikini-Model

Von: Sascha Mehr

Teilen

Die ehemalige Skirennfahrerin und Olympiasiegerin Anna Veith hat nach der Geburt ihres Sohnes Erfahrungen im Modelnbusiness gesammelt.

Hallein – Anna Veith war eine Weltklasse-Skirennfahrerin, die zahlreiche Erfolge feiern konnte. Highlight ihrer Karriere war sicherlich die Goldmedaille im Super G bei den Olympischen Spielen 2014 im russischen Sotchi, damals noch unter dem Namen Anna Fenninger. Seit ihrer Hochzeit mit dem ehemaligen Snowboarder Manuel Veith im April 2016 trägt sie dessen Nachnamen.

Anna Veith Geboren: 18. Juni 1989 (Alter 34 Jahre), Hallein, Österreich Sportart: Ski alpin Größter Erfolg: Olympiasiegerin im Super-G 2014

Ski-Olympiasiegerin genießt das Familienleben

Neben dem Olympiasieg sahnte sie auch bei Weltmeisterschaften ab. Bei der WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen gewann sie den Titel in der Kombination, bei den Titelkämpfen 2014 in Vail/Beaver Creek holte sie Gold im Super G und im Riesenslalom. Im Mai 2020 beendete die Österreicherin ihre erfolgreiche Karriere und widmet sich seitdem neuen Projekten.

Im Mittelpunkt ihres Lebens steht nun nicht mehr der Skisport, sondern Sohn Henry, der 2021 zur Welt kam. „Es geht uns voll gut, ich hab mich schon sehr an den Alltag als Mama gewöhnt. Kann auch schon so viel mit ihm unternehmen. Und es ist schön zu sehen, welche Freude er dabei hat. Ich sehe es als Privileg, viel Zeit mit ihm verbringen zu können. Zu Mittag essen wir in unserem Hotel oft gemeinsam, das bedeutet wertvolle Familienzeit für uns alle“, sagte sie im Interview mit der Kronenzeitung.

Anna Veith hat ihre aktive Karriere im Skirennsport beendet. © Imago

Seit einem Jahr modelt die 34-Jährige erfolgreich, zuletzt präsentierte sie Badeboden. „Den direkten Wunsch zu Modeln hatte ich nicht, und ich sehe mich auch hier vielmehr als Markenbotschafterin. Anfangs war es eine Überwindung für mich. Das erste Bademoden-Shooting war acht Monate nach Henrys Geburt, da hab ich mir schon die Frage gestellt: Will ich das überhaupt? Die Schwangerschaft war eine große Veränderung, mein Körper war natürlich nicht mehr derselbe“, erklärte Veith ihre Entscheidung, mit dem Modeln anzufangen.

Ski-Olympiasiegerin modelt für Bademoden: „Anfangs war es eine Überwindung“

„Ich habe dann Schritt für Schritt auch wieder die Motivation zum Trainieren gefunden, aber das wollte ich völlig unabhängig vom Shooting mit Calzedonia. Hier stand für mich die natürliche Weiblichkeit trotz allem im Vordergrund, und das wollte ich auf den Fotos auch zum Ausdruck bringen“, so die 34-Jährige weiter.

Herrmann-Wick, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Auf die Frage der Kronenzeitung, wie sie es geschafft hat, innerhalb so kurzer Zeit wieder einen perfekten Körper zu haben, verriet Anna Veith ihr Geheimnis: „Hier hat mir sicher die Disziplin aus meiner Karriere im Spitzensport geholfen. Die richtige Ernährung, gepaart mit Bewegung, ist für mich der Schlüssel zum Wohlbefinden. Aber im Vergleich zu meiner aktiven Karriere hab ich begonnen, noch vor dem Frühstück zu trainieren. Regt den Stoffwechsel an. Und Fett wird besser verbrannt.“ (smr)