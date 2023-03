Ski-Ass holte zwei Junior-Medaillen – und zieht mit 24 Jahren Schlussstrich, um zu studieren

Von: Christian Németh

Teilen

Studium vor Ski-Karriere – diesen Entschluss fasst Ski-Ass Riikka Honkanen. In ihrer Heimat Finnland galt sie als große Hoffnung.

Helsinki - Uni-Bänke statt Pisten und Podeste: Skirennläuferin Riikka Honkanen beendet überraschend ihre Karriere – und das mit gerade einmal 24 Jahren. Kurz nach dem Weltcup-Finale in Andorra gab die Finnin ihren Rücktritt bekannt und bekundet, zukünftig einer akademischen Ausbildung nachgehen zu wollen.

Ski-Ass Riikka Honkanen zieht Schlussstrich

Dem finnischen Online-Portal ski.fi verriet Honkanen die Hintergründe ihres Rücktritts: „Die Entscheidung zum Aufhören ist in den letzten Monaten gereift und sie ist die Summe vieler Faktoren. Nach langem Nachdenken bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die aktuelle Saison meine letzte im Spitzensport sein wird.“

Leistungssport wolle sie sich zukünftig lieber im Fernsehen anschauen, sie selbst werde ihre Kraft fortan in ihre universitäre Ausbildung stecken, so die Skiläuferin: „Meine Absicht ist es auch, mein unvollendetes Ingenieurstudium zu beenden und weiterhin einen Master-Abschluss in Bewegungswissenschaften zu machen.“

Schöne Aussichten, rasante Pisten: Zehn Skigebiete in Europa, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Riikka Honkanen: Bereits mit jungen Jahren stattliche Erfolge

Bereits als Vierjährige stand Riikka Honkanen erstmals auf Skiern und bestritt in ihrer Profi-Karriere insgesamt 42 Weltcuprennen sowie immerhin 88 Starts im Europapokal. Auch bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking war die Skandinavierin, die zuletzt dem B-Kader des finnischen Skiverbands angehörte und auf die Disziplinen Riesenslalom und Slalom spezialisiert ist, dabei.

Zu den größten Erfolge Honkanens zählen der zweite (2016) und dritte Platz (2018) im Riesenslalom bei der Juniorenweltmeisterschaft sowie der 29. Platz im Riesenslalom bei den Alpine Skiweltmeisterschaften 2019 im schwedischen Åre. Einen ähnlichen Entschluss wie die junge Finnin fasst derweil auch der Traunsteiner Skilanglauf-Bronze-Held Jonas Dobler.