Showdown bei der Handball-WM: Hier können Sie das Finale live verfolgen

Von: Nils Wollenschläger

Bei der Handball-WM 2023 steigt am Sonntagabend das Finale Frankreich gegen Dänemark. Hier finden Sie alle Infos zum Endspiel der Weltmeisterschaft:

Rekordweltmeister gegen den amtierenden Weltmeister! Bei der Handball-WM findet am Sonntag um 21 Uhr in Stockholm das große Finale zwischen Frankreich und Dänemark statt. Während die Franzosen ihren Status als Rekordchampion untermauern wollen, wollen die Dänen ihren dritten WM-Titel in Folge feiern.

Finale bei der Handball-WM: Im Live-Ticker von MANNHEIM24 finden Sie alle Infos zum Duell Frankreich gegen Dänemark.

Frankreich sich nach dem Viertelfinal-Erfolg gegen Deutschland am Freitag im Halbfinale überraschend deutlich gegen Mit-Gastgeber und Europameister Schweden durchgesetzt. Dänemark gewann im Halbfinale gegen Spanien. (nwo)