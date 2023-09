Deutschland schafft Basketball-Sensation gegen die USA – und spielt gegen Serbien um WM-Gold

Das DBB-Team gewinnt im Halbfinale der Basketball-WM gegen die USA und spielt im Endspiel gegen die serbische Nationalmannschaft um Gold. Der Ticker zum Nachlesen.

Deutschland – USA 113:111 (33:31, 26:29, 35:24, 19:27)

Deutschland am Sonntag (10. September) gegen Serbien um WM-Gold.

Andreas Obst Topscorer der Partie.

Fazit: Die DBB-Auswahl steht nach einem spektakulären Sieg über den Topfavoriten USA im WM-Finale. Das Team unter der Führung von Kapitän Dennis Schröder besiegte den Olympiasieger in Manila mit 113:111 (59:60) und wird nun im Finale gegen Serbien um den Weltmeistertitel antreten. Angeführt von der herausragenden Leistung von Franz Wagner (22 Punkte) und einem kaum zu stoppenden Andreas Obst (24 Punkte) hat Deutschland dem NBA-Starensemble beeindruckend die Stirn geboten. Dieser Sieg markiert den größten Erfolg der Nationalmannschaft seit dem Gewinn der Europameisterschaft im Jahr 1993. Zudem trug Center Daniel Theis (21 Punkte) maßgeblich zu diesem historischen Moment in der deutschen Basketball-Geschichte bei.

Ende: JAAAAA, Deutschland gelingt die Sensation und gewinnt knapp gegen die USA. Damit steht die DBB-Auswahl das erste Mal in der Geschichte im WM-Endspiel!

40. Minute: 0,5 Sekunden vor Ende, Deutschland zwei vor und in Ballbesitz. Gordon Herbert nimmt die Auszeit.

40. Minute: Die USA muss foulen, macht das auch.

40. Minute: Edwards wirft den Ball weg, Turnover USA!

40. Minute: Block von Bonga! Deutschland hat den Ball und Schröder trifft!

39. Minute: Ansi Obst für drei!!!! Letzte Minute läuft!

39. Minute: Die Spannung ist kaum auszuhalten. Die USA verkürzen auf 107:108.

39. Minute: Theis holt sich den Rebound unter dem eigenen Korb, Ballbesitz Deutschland. Noch genau zwei Minuten auf der Uhr.

37. Minute: Schröder mit zwei ganz wichtigen Punkten. Jetzt die US-Boys stoppen! Das gelingt aber nicht.

36. Minute: Die Halle in Manila ist klar für die USA und die werden jetzt immer stärker. Das wird noch ganz eng hier in den letzten Minuten. Gordon Herbert ist nicht zufrieden und nimmt die Auszeit. Deutschland führt noch 106:103

35. Minute: Austin Reaves von den Lakers trifft aus der Distanz, Theis vergibt und foult hinten. Die Amerikaner kommen wieder ran.

34. Minute: Die nächste Auszeit. Nochmal durchatmen, bevor es in die Crunchtime geht.

34. Minute: Thiemann und Edwards treffen, die Zeit läuft für das deutsche Team. Weniger als fünf Minuten noch.

33. Minute: Jetzt Glück für die deutsche Mannschaft, die mit 3,3 Sekunden auf der Wurfuhr nochmal den Ball bekommt und Theis versenkt.

32. Minute: Schröder macht die 100 per Korbleger voll, Brunson kontert per Zweipunktewurf.

32. Minute: Brunson ist zu schnell für die deutsche Defensive und geht für zwei Freiwürfe an die Linie.

31. Minute: Das letzte Viertel hat begonnen. Obst wird gefoult und versenkt zwei von drei Freiwürfen.

Ende 3. Viertel: Die DBB-Auswahl zeigt ein unglaublich starkes Spiel und geht tatsächlich mit einem zweistelligen Vorsprung ins letzte Viertel. Gelingt hier heute tatsächlich die Sensation?

20. Minute: Schröder trifft, USA mit dem letzten Ballbesitz des Viertels, Haliburton trifft aber nicht. Deutschland geht mit zehn Punkten Vorsprung ins letzte Viertel.

20. Minute: Wow! Mo Wagner mit einem unglaublichen Dreier! Was ist das gut, was die deutsche Mannschaft hier zeigt.

28. Minute: Immer wieder Obst! Unfassbares Spiel des Distanzschützen.

27. Minute: Obst attackiert und spielt raus zu Bonga, der trifft den Dreier!

26. Minute: Es bleibt weiter extrem eng in diesem Halbfinale. Jetzt geht Theis auf die Bank, Voigtmann ist wieder auf dem Parkett.

26. Minute: Obst zieht das Foul gegen Haliburton. Ganz clever gemacht vom Spieler des FC Bayern.

26. Minute: Schröder!!!! Dreier ins Gesicht von Banchero und Deutschland führt plötzlich mit acht Punkten!

25. Minute: Jetzt mal Edwards mit einem Dunk!

24. Minute: Jetzt hat US-Coach Steve Kerr genug gesehen und nimmt die Auszeit.

23. Minute: Deutschland dagegen sehr wach und vor allem Theis mit einer ganz starken Phase!

22. Minute: Die USA kommen schläfrig aus der Pause, Franz Wagner nutzt das per Dreier aus.

21. Minute: Weiter gehts mit Hälfte zwei und gleich mal Theis mit einem Treffer aus der Mitteldistanz.

Halbzeit: Die USA liegen mit 60:59 vorne. In diesem Offensiv-Spektakel ist die deutsche Mannschaft gleichwertig, beide Teams scoren stark, spielen aber keine elitäre Defensive. Die zweite Hälfte verspricht Hochspannung. Deutschland kann das Wunder weiterhin schaffen.

19. Minute: Immer wieder Edwards für Team USA. Jetzt muss die deutsche Mannschaft aufpassen, dass der Gegner keinen Lauf bekommt.

17. Minute: Starkes Spacing von Theis, der den Ball von Schröder serviert bekommt und für drei trifft.

17. Minute: Bridges trifft von außen, wie er will. Der Small Forward der Brooklyn Nets ist derzeit nicht zu verteidigen für die deutsche Mannschaft.

16. Minute: Gute Hände von Obst, der den Turnover erzwingt, Franz Wagner versenkt vorne, Deutschland wieder vorne.

15. Minute: Bridges und Edwards tun der deutschen Mannschaft jetzt ordentlich weh. Schröder trifft aber für drei und verkürzt.

14. Minute: Edwards mit dem Block gegen Schröder, Brunson trifft und Herbert nimmt die Auszeit im Stand von 41:45 aus Sicht der DBB-Auswahl.

Deutschland gegen USA: Offensivspektakel im WM-Halbfinale

13. Minute: Schröder wird verteidigt von Mikal Bridges, einem der besten Verteidiger der NBA. Nach Ballgewinn versenkt Bridges dann vorne den nächsten Zweier.

12. Minute: Mo Wagner blutet am Arm und muss kurz raus.

12. Minute: Franz Wagner für Drei! Reaves antwortet aber postwendend – 36:36.

11. Minute: Franz Wagner mit dem Offensivfoul an Edwards, Reaves kann das aber nicht ausnutzen.

11. Minute: Weiter geht es mit dem zweiten Viertel.

Ende 1. Viertel: Die DBB-Auswahl kam extrem gut rein in diese Partie, ist hellwach und machte wenige Fehler. Zum Ende des Viertels gab es zwei, drei unnötige Turnover mit Dennis Schröder auf der Bank. Das Positive überwiegt aber: Deutschland ist gleichwertig und führt knapp gegen Team USA.

10. Minute: Mit Schröder auf der Bank hapert es in der deutschen Offensive. Franz Wagner versenkt zwei Freiwürfe, die USA treffen den Dreier im Gegenzug nicht.

9. Minute: Nächster Turnover und Austin Reaves trifft per Dreier zum Ausgleich.

9. Minute: Wagner mit dem Turnover, Haliburton nimmt jetzt das Heft in die Hand, Josh Hart versenkt für die nächsten Punkte. DBB-Coach Herbert mit der Auszeit.

8. Minute: Tyrese Haliburton mit einem ganz starken Pass auf Edwards, der die einfachen Punkte macht. Andi Obst kontert aber und stellt wieder auf plus sieben für Deutschland.

8. Minute: Johannes Voigtmann trifft zwei Freiwürfe und stellt auf 27:20.

7. Minute: Schröder trifft von außen, Deutschland mit zehn vorne! Mikal Bridges verkürzt aber direkt auf 18:25.

6. Minute: Andi Obst ist mit neun Punkten in den ersten Minuten „on fire“! Dennis Schröder noch ohne Wurfversuch, aber schon mit zwei persönlichen Fouls.

Deutschland gegen USA: Andi Obst mit wichtigen Punkten

5. Minute: Franz Wagner erkennt die Lücke in der Verteidigung und attackiert direkt den Korb. Jaren Jackson Jr. kommt zu spät, Wagner setzt den Dunk zum 14:9. Die USA nehmen die erste Auszeit.

4. Minute: Die deutsche Mannschaft ist richtig gut drin im Match. Andi Obst mit dem nächsten Dreier – 12:6 für die DBB-Auswahl.

3. Minute: Theis räumt hinten Jalen Brunson mit einem Monsterblock ab und setzt vorne den Dunk. Ganz stark!

2. Minute: Andi Obst mit einem erfolgreichen Dreier nach einem Offensiv-Rebound von Daniel Theis.

1. Minute: Edwards mit den ersten Punkten für die USA per Korbleger.

1. Minute: Das größte Spiel der jüngeren deutschen Basketball-Geschichte hat begonnen. Deutschland spielt ganz in rot, die USA in weiß.

Update, 14.37 Uhr: Edwards steht in der Starting-Five der USA. Der Small Forward der Minnesota Timberwolves ist also doch dabei.

Update, 14.35 Uhr: Anthony Edwards war bei der Hymne nicht anwesend, er hatte sich aber zuvor warmgemacht. Fällt der Superstar der USA etwa kurzfristig aus? Gleich wissen wir mehr.

Deutschland gegen USA: Halbfinale der Basketball-WM

Update, 14.32 Uhr: Die Hymnen laufen, die Anspannung steigt. In wenigen Minuten startet das Halbfinale zwischen Deutschland und den USA. Die DBB-Spieler wirken sehr konzentriert. Gehen wir es an, Jungs!

Update, 14.19 Uhr: Die Hoffnungen der Deutschen liegen heute unter anderem auf den Schultern von Franz Wagner. „Franz ist einer der Elitespieler auf FIBA-Niveau“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert, der seinen Jungstar in die Startformation zurückbringen dürfte. Für die beiden Wagner-Brüder, die in der nordamerikanischen Profiliga NBA gemeinsam für die Orlando Magic spielen, wird das Duell mit dem Olympiasieger ein Wiedersehen mit vielen Bekannten. Vor allem mit Teamkollege Paolo Banchero, der ebenfalls für die Magic spielt und die Wagners bestens kennt.

Update vom Freitag, 8. September, 14.02 Uhr: In weniger als einer Stunde gehts los mit dem WM-Halbfinale zwischen Deutschland und den USA. Die Spieler machen sich warm und bereiten sich auf das Match vor. Schafft die DBB-Auswahl heute tatsächlich das Wunder von Manila?

Erstmeldung: Manila – Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft könnte erstmals in der Geschichte in das Finale einer Basketball-Weltmeisterschaft einziehen. Die Hürde ist aber maximal hoch, denn es geht gegen den großen Favoriten aus den USA. Die US-Boys, gespickt mit NBA-Stars, können sich eigentlich nur selbst schlagen. Dennoch wird die DBB-Auswahl nicht komplett chancenlos sein. Für das Wunder muss aber wirklich alles passen.

Deutschland gegen USA: Halbfinale der Basketball-WM heute im Live-Ticker

Das Halbfinale war eine echte Zitterpartie für die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert. Am Ende entschied die DBB-Auswahl die Partie gegen Lettland knapp für sich und wusste direkt, dass solch eine Leistung im Halbfinale nicht ausreichen wird. Die Spieler um Kapitän Dennis Schröder, der ganz schwach agierte gegen die Letten, müssen über sich hinauswachsen, um überhaupt eine Chance zu haben gegen die Amerikaner.

Schlüssel zum Überraschungs-Coup könnte eine der wenigen Schwachstellen der USA sein. Unter dem Korb ist der Olympiasieger nicht gerade dominant. Jaren Jackson Jr. gerät als einziger echter Center immer wieder in Foulprobleme. Sowohl gegen Litauen als auch gegen Montenegro verloren die USA deutlich das Rebound-Duell. Gut für Deutschland: Gerade auf den großen Positionen ist das Herbert-Team mit Daniel Theis, Johannes Voigtmann, Moritz Wagner und Johannes Thiemann bestens aufgestellt.

Im Halbfinale der Basketball-WM kommt es zum Duell Deutschland gegen die USA. © Imago

US-Coach Steve Kerr ist nach gezeigten Leistungen voll des Lobes über die deutschen Basketballer. „Sie sind sehr gut, bislang wahrscheinlich das insgesamt beste Team dieses Turniers. Sie sind eine Einheit, sehr gut gecoacht und haben viel Kontinuität“, sagte der Erfolgstrainer.

Deutschland gegen USA: Gelingt dem Herbert Team das Wunder im Halbfinale der Basketball-WM?

Besonders vor Franz Wagner, der in den USA bei Orlando Magic spielt, haben die Amerikaner Respekt. „Wir haben viel Videomaterial der letzten zwei Jahre, wissen also, wie gut, wie vielseitig Franz ist. Er hat gegen Lettland sehr gut gespielt, aber wir kennen ihn gut und unsere Spieler tun das auch“, so Kerr weiter.

Deutschlands Bundestrainer Gordon Herbert hat aber Hoffnung, dass es trotzdem für ein deutsches Wunder reichen wird. Dafür muss aber nicht nur sein Team über sich hinauswachsen, sondern die USA auch schwächeln. „Was ihnen sehr geholfen hat, war die Niederlage gegen Litauen. Das war ein Weckruf. Gegen Italien waren sie schon ein anderes Team. Ich hoffe, wir sehen sie in der Litauen-Verfassung.“ (smr)