WM-Kommentatoren leisten sich offenbar TV-Skandal: Sender zieht sofort Konsequenzen

Von: Marcel Schwenk

Bei der Übertragung der Schwimm-WM im italienischen Fernsehen ereignet sich ein Skandal. Der TV-Sender reagiert umgehend.

Fukuoka/Rom – Das italienische Fernsehen sieht sich mit einem handfesten Eklat konfrontiert. Einem Kommentator und einem Experten wird vorgeworfen, während der Übertragung der Schwimm-WM beim öffentlich-rechtlichen TV-Sender Rai sexistische und rassistische Äußerungen getätigt zu haben.

Schwimm-WM 2023 Austragungsort: Fukuoka Zeitraum: 14. bis 30. Juli 2023 Sportarten: Schwimmen (Freiwasser und Becken), Wasserball, Turmspringen, Synchronschwimmen

Schwimm-WM: Vorwürfe gegen italienisches Kommentatoren-Duo

So beschwerten sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer in den sozialen Medien und via E-Mail beim Sender über Sportjournalist Lorenzo Leonarduzzi und Experte Massimiliano Mazzucchi, da sie abfällige Kommentare getätigt haben sollen. Der Sender reagierte und leitete laut Aussage von Rai-Chef Roberto Sergio ein Disziplinarverfahren ein.

Darüber hinaus habe er angewiesen, die beiden „unverzüglich aus Japan zurückkehren zu lassen“ und fügte in der offiziellen Stellungnahme hinzu: „Ein Journalist des öffentlichen Dienstes kann sich nicht damit rechtfertigen, indem er das, was gesendet wurde, als ‚Kneipenwitz‘ abtut.“

Ein Kommentator des italienischen TV-Senders Rai sieht sich schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt. © IMAGO/Andrea Staccioli / Deepbluemedia / Insidefoto

Eklat bei Schwimm-WM: Italienischer Kommentator distanziert sich von Vorwürfen

Unter anderem soll einer der beiden über niederländische Athletinnen gesagt haben: „Die sind ganz schön groß, aber im Bett sind sie alle gleich.“ Zudem heißt es, dass sich Leonarduzzi und Mazzucchi über die Aussprache von chinesischen Menschen lustig gemacht haben. Statt „Riccardo“ würden diese „Liccaldo“ sagen.

Gegenüber der Corriere della Sera nahm Leonarduzzi Abstand von den Äußerungen und gab an, diese nicht getätigt zu haben. „Ich distanziere mich von allem, was von einem Mikrofon aufgenommen wurde, das aus technischen Gründen eingeschaltet war und anderthalb Meter von mir entfernt stand. Einige dieser Sätze, die mir zugeschrieben wurden, habe ich überhaupt nicht gesagt“, so der Kommentator.

Für die deutsche Mannschaft gab es bei den Wettbewerben in Japan bereits etwas zu feiern. So sorgten Florian Wellbrock und Leonie Beck für einen historischen Erfolg. (masc)