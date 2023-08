Wintersport-Traumpaar verlobt: Heiratsantrag mitten in den Bergen

Von: Sascha Mehr

Die Snowboard-Stars Alexander Payer und Sabine Schöffmann haben sich verlobt. Den romantischen Antrag gab es mitten in den Bergen.

Wien – Bei den Wintersportlern läuft derzeit die Vorbereitung auf Hochtouren. Die Athleten und Athletinnen der einzelnen Sportarten absolvieren harte Konditionseinheiten und feilen in Trainingslagern an den Grundlagen und der nötigen Fitness, um eine erfolgreiche Saison zu haben. Ein Traumpaar fand aber zwischendurch noch Zeit für einen romantischen Heiratsantrag in den Bergen. Es war übrigens nicht der einzige Antrag eines Wintersport-Stars in diesem Sommer, unter anderem hatte sich ein Langlauf-Weltmeister verlobt.

Alexander Payer Geboren: 12. September 1989 (Alter 33 Jahre), Sankt Veit an der Glan Nationalität: Österreich Sportart: Parallel-Snowboarden

Snowboard-Traumpaar verlobt sich in den Bergen

Alexander Payer und Sabine Schöffmann schweben auf Wolke sieben. Das Paar, das seit mehreren Jahren liiert ist, hat sich verlobt. Im Parallel-Snowboarden gehört das Duo seit längerer Zeit zur absoluten Weltspitze und will auch in der kommenden Saison wieder um Siege und vordere Platzierungen fahren.

Der Heiratsantrag erfolgte mitten in den Bergen, mit einer atemberaubenden Aussicht. Eine Drohne filmte den glücklichen Moment des Paares, im Hintergrund lief der Song „Don‘t Stop Believin“ von Journey. Sabine Schöffmann wirkte überwältigt, nachdem ihr Alexander auf die Knie ging und um ihre Hand anhielt.

Alexander Payer (l.) und Sabine Schöffmann haben sich verlobt. © Eibner-Pressefoto /EXPA/Angerer via www.imago-images.de

„Nach sechs tollen gemeinsamen Jahren hatte ich endlich den Mut, mein Mädchen zu bitten, meine Frau zu werden, und das Wichtigste: Sie sagte ja! Wir haben in unserem Sport- und Privatleben gemeinsam so viele verschiedene Höhen und Tiefen durchgemacht und ich könnte mir nichts Besseres als dich an meiner Seite vorstellen“, schrieb Payer unter dem Video auf seinem Instagram-Kanal.

Snowboard-Traumpaar: Sportlich erfolgreich, privat auf Wolke sieben

Zahlreiche Wintersportler gratulierten dem Paar auf Instagram und wünschten den frisch Verlobten alles Gute für die Zukunft. Wann die Hochzeit stattfinden wird, steht noch nicht fest. Zunächst einmal wird sich das Paar wieder auf die Vorbereitung für die kommende Saison konzentrieren, um auch im nächsten Winter eine gute Rolle im Parallel-Snowboarden zu spielen.

Die vergangene Saison lief für das Paar sehr erfolgreich. Payer holte bei der WM 2023 im georgischen Bakuriani die Bronzemedaille im Parallel-Riesenslalom. Seine Verlobte gewann bei der Weltmeisterschaft Bronze im Parallelslalom und Silber im Mixed-Team. Bei der Anzahl der Weltcupsiege liegt Schöffmann mit sechs Erfolgen klar vor Payer, der bisher zweimal in seiner Karriere triumphierte.

Ein anderes Wintersport-Paar hat sich dagegen getrennt. Anne Kjersti Kalva und Didrik Tönseth gehen künftig getrennte Wege. Die beiden Langläufer aus Norwegen galten lange als eines der Traumpaare ihrer Zunft. (smr)