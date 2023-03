Felix Neureuther filmt Tochter beim Skifahren: Seine Frau Miriam erlaubt sich „kleinen Scherz“

Von: Alexander Kaindl

Miriam Neureuther erlaubte sich unter dem Video von Tochter Matilda einen kleinen Scherz auf Kosten ihres Ehemanns Felix. © Screenshot Instagram / Felix Neureuther / Sammy Minkoff / Imago

Felix und Miriam Neureuther fühlen sich im Schnee pudelwohl. Auch ihre Kinder Matilda und Leo haben großes Talent. Fragt sich nur: Wer hat ihnen das Skifahren beigebracht?

Garmisch-Partenkirchen - No snow, no show: Diesen Spruch bringt Ski-Ikone Felix Neureuther immer wieder. Unter seinen Beiträgen auf den sozialen Netzwerken ist dieser Hashtag fast immer zu finden - so auch bei seinem aktuellsten Video. Dort zeigt der 38-Jährige beeindruckende Aufnahmen von seiner Tochter Matilda.

Felix Neureuther Geboren: 26. März 1984 (Alter: 38 Jahre), Pasing, München Eltern: Christian Neureuther, Rosi Mittermaier-Neureuther Verheiratet mit Miriam Neureuther, Kinder: Matilda Neureuther, Leo Neureuther, Lotta Neureuther

Tochter von Miriam und Felix Neureuther mit beeindruckendem Ski-Talent: Sogar Thomas Müller reagiert

Das älteste Kind von Felix und Miriam Neureuther ist gerade einmal fünf Jahre alt, auf der Piste ist sie aber schon eine ganz Große. Im Video ist zu sehen, wie sie mit beeindruckender Technik durch den Schnee pflügt.

In den Kommentaren unter dem Beitrag wird schon „Konkurrenz für Mikaela Shiffrin“ und „Olympia-Gold im Riesenslalom 2042“ prophezeit. Sogar Fußball-Weltmeister Thomas Müller hat reagiert. Der Bayern-Star schrieb „Next Generation“ unter die Aufnahmen.

Felix Neureuther filmt Tochter beim Skifahren: Ehefrau und Mama Miriam erlaubt sich „kleinen Scherz“

An Prominenz mangelte es nicht in der Kommentarspalte, auch Maria Höfl-Riesch, Kai Pflaume und Ted Ligety haben geschrieben. Und natürlich hat auch Ehefrau und Mama Miriam Neureuther reagiert - mit viel Humor.

Die zweifache Biathlon-Weltmeisterin schrieb: „Man sieht richtig: alles von der Mama gelernt.“ Dazu postete sie drei Lach-Emojis, markierte ihren Gatten und schob noch ein „kleiner Scherz“ hinterher.

Miriam Neureuther und ihre Doku: „Hungern für Gold“

Miriam ist eher auf den dünnen Langlaufskiern zuhause, auf denen sie in ihrer aktiven Karriere einige Erfolge feierte. Zuletzt war die gebürtige Garmisch-Partenkirchenerin mit norwegischen Wurzeln mit einer spannenden Dokumentation zum Tabuthema „Essströrungen im Sport“ beschäftigt.

Dabei musste sie im Nachgang sogar noch ein Missverständnis aus dem Weg räumen.

Im Video: Hier übt Leo Neureuther auf der Piste

Miriam Neureuther ist wie ihr Mann Felix durchaus aktiv auf Instagram. Vor wenigen Tagen hatte sie - analog zu Felix und Matilda - ein ähnliches Video von ihrem Sohn Leo hochgeladen. Auch beim Dreijährigen ist das Ski-Talent deutlich zu sehen. Oma Rosi Mittermaier, die Anfang des Jahres verstorben ist, wäre stolz auf ihre Enkelkinder. (akl)