Rückspiel im EHF Euro Cup: Deutschland will gegen Dänemark Reaktion zeigen

Von: Nils Wollenschläger

DHB-Kapitän Johannes Golla im Spiel gegen Dänemark. © Bo Amstrup/dpa

Am Sonntag bittet die deutsche Handball-Nationalmannschaft in Hamburg Weltmeister Dänemark zum Rückspiel im EHF Euro Cup. Hier finden Sie alle Infos:

Nach der klaren 23:30-Niederlage im Hinspiel will das DHB-Team am Sonntag (12. März) gegen Weltmeister Dänemark eine Reaktion zeigen. Die Partie findet in Hamburg statt.

MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie das Handball-Länderspiel Deutschland gegen Dänemark live im Free-TV und Stream schauen können.

Anwurf ist um 14:15 Uhr. Die ersten drei Spiele im EHF Euro Cup hat Deutschland verloren. (nwo)