Hände und Füße amputiert, Gehirnblutungen, Schlaganfälle: Olympiasieger liegt im Sterben

Von: Alexander Kaindl

Olympiasieger, Weltmeister, Europameister: Den schwersten Kampf seines Lebens scheint der einstige Eistänzer Roman Kostomarow nun aber zu verlieren.

Moskau - Sein Schicksal bewegt die Wintersport-Familie: Der einstige Olympiasieger Roman Kostomarow kämpft nach einem schier unfassbaren Krankheitsdrama um sein Überleben. So wie es aktuell aussieht, verliert der einstige Top-Athlet aber seinen schwersten Kampf, wie Merkur.de berichtet.

Roman Sergejewitsch Kostomarow Geboren: 8. Februar 1977 (Alter: 46 Jahre), Moskau, Russland Eiskunstlauf Größte Erfolge: Olympiasieger (1), Weltmeister (2), Europameister (3)

Roman Kostomarow wurde 2006 Eistanz-Olympiasieger

Kostomarow wurde 2006 in Turin Eistanz-Olympiasieger. Die Füße, die ihn damals zu Gold trugen, hat er durch eine Amputation schon verloren. Inzwischen mussten ihm auch die Hände abgenommen werden. Russischen Medienberichten zufolge ist sein Körper nach Gehirnblutungen und zwei Schlaganfällen mittlerweile zu schwach, um ihn noch lange am Leben zu halten.

„Die Amputation war der Anfang vom Ende. Er hatte einen kompletten Ausfall aller Systeme. Leider findet jetzt ein natürlicher Prozess statt. Der Körper stirbt langsam ab“, sagte eine behandelnde Ärztin dem Portal woman.ru.

Alles begann mit einer Corona-Infektion bei Roman Kostomarow

Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Aus einer zunächst beherrschbar scheinenden Coronavirus-Infektion entwickelte sich eine schwere Lungenentzündung, massive Durchblutungsstörungen kamen hinzu. Die Tragödie um den einst vor Kraft strotzenden Eistänzer, der neben seinem Olympiasieg zwei WM- und drei EM-Titel feierte, hat längst die unter Dopingverdacht stehende Ex-Europameisterin Kamila Walijewa aus den russischen Sport-Schlagzeilen verdrängt.

Zuletzt wurde auch von Atem- und Nierenproblemen bei Kostomarow berichtet, die Linse des rechten Auges musste angeblich entfernt werden.

Roman Kostomarow kämpft um sein Leben. Seine Frau Oksana Domnina hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. © ITAR-TASS / Imago / Screenshot Instagram / Oksana Domnina

Roman Kostomarows Ehefrau Oksana Domnina hat noch Hoffnung

Seine Ehefrau Oksana Domnina, mit ihrem Landsmann Maxim Schabalin Eistanz-Weltmeisterin 2009, hat aber noch Hoffnung. „Selbst im gruseligsten Traum hätten wir uns nicht vorstellen können, dass es zu einer solchen Wende in unserem Leben kommen könnte. Aber jetzt ist es so, und wir werden alles überwinden“, schrieb die 38-Jährige in den sozialen Netzwerken zum 46. Geburtstag ihres Ehemanns am 8. Februar. Kostomarow und Domnina sind Eltern einer zwölf Jahre alten Tochter.

Dass die Anteilnahme am Schicksal Kostomarows so groß ist, hängt zum einen mit der Popularität des Eiskunstlaufs in Russland zusammen. Aber auch als Privatmann stand und steht Kostomarow nach wie vor im Blickpunkt, denn seine drei Weltmeisterschaften und zwei europäischen Titel errang er an der Seite von Tatjana Nawka. Die 47-Jährige ist seit 2015 mit Russlands Regierungssprecher Dimitri Peskow verheiratet.

