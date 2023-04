Ex-Olympia-Skifahrer stirbt mit 52 Jahren in seiner Zelle – Todesursache gibt Rätsel auf

Von: Christoph Wutz

Der ehemalige Skifahrer Jeremy Nobis ist tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. © Imago / Aurora Photos (2x)

Er nahm an den Olympischen Winterspielen teil und wurde später zur Extrem-Ski-Legende. Jetzt ist der US-Amerikaner gestorben – die Umstände seines Todes sind noch unklar.

Cedar City – Die Ski-Welt trauert um Jeremy Nobis: Der ehemalige Skirennläufer, der im Slalom, Riesenslalom und Super-G antrat und später als Extrem-Skifahrer Bekanntheit erlangte, wurde am Mittwoch tot in seiner Zelle im Gefängnis in Cedar City im Iron County im US-Bundestaat Utah aufgefunden. Das berichteten mehrere US-amerikanische Medien übereinstimmend. Die Todesursache des US-Amerikaners, der seit Anfang des Jahres in Haft saß, ist unklar.

Name Jeremy Macarthur Nobis Daten * 31. August 1970, Madison, USA; † 19. April 2023, Cedar City, USA Disziplinen Slalom, Riesenslalom, Super-G; Extrem-Skifahren Größter Erfolg 9. Platz im Riesenslalom bei Olympia in Lillehammer 1994 Karriereende 1995

Als Skirennläufer erreichte er den neunten Platz bei Olympia

Nachdem Nobis zweimal Juniorenweltmeister geworden war – 1988 im italienischen Madonna di Campiglio im Super-G und ein Jahr später in Alyeska in den USA im Riesenslalom –, feierte er sein Debüt im Ski-Alpin-Weltcup 1991. Dabei führ er im Riesenslalom einen starken siebten Platz heraus – dies sollte jedoch zugleich sein bestes Karriere-Resultat sein.

Jeremy Nobis beim alpinen Skilauf-Weltcup in Val-d‘Isère in der Saison 1994/1995. © Imago / HJS

Verletzungen und Stürze während seiner Rennen warfen ihn in den nächsten Jahren immer wieder zurück, sodass ihm der ganz große Wurf im Weltcup verwehrt blieb. Nichtsdestotrotz belegte er bei den Olympischen Winterspielen im norwegischen Lillehammer 1994 einen beachtlichen neunten Rang im Riesenslalom-Entscheid. 1995 beendete der US-Amerikaner seine Laufbahn als alpiner Skifahrer – zuletzt tat es ihm Ricardo Tonetti gleich.

Nach alpiner Karriere wurde Nobis mit riskanten Abfahrten zur „Ikone“ im Extrem-Ski

Anschließend war Nobis zunächst als Skitrainer tätig. In den Folgejahren sorgte er aber vor allem mit waghalsigen Ski-Stunts im freien Gelände für Aufsehen, in diesem Zusammenhang trat er in den 2000er-Jahren auch in mehreren Filmen auf. Diese gefährlichen Manöver brachten dem Extrem-Skifahrer unter anderem die Spitznamen „Psycho Nobi“ und „The Icon“, also „die Ikone“, ein.

Außerdem meisterte er mehrere halsbrecherische Abfahrten, bei denen er einige der steilsten Pisten der Welt schlicht hinunterfuhr. Unter anderem nahm er es mit dem Hang an der Pyramid Peak in Alaska, USA, auf, einem über 2.000 Meter hohen Berg mit einem Gefälle von 52 Grad. Das Skijournal nannte Nobis in einer Beileidsbekundung auf Instagram „einen der explosivsten Skifahrer auf großen Bergen aller Zeiten“.

Ex-Skirennfahrer Nobis war wegen Alkoholproblemen zuletzt mehrmals im Gefängnis

Allerdings geriet er zuletzt auch wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt. Unter anderem zerstörte er 2019 alkoholisiert seinen Wagen und erschien laut St. George News aus seiner Heimat in diesem Zusammenhang im August 2021 nicht zu einer gerichtlichen Videokonferenz. Deshalb war er seit Februar 2023 vorübergehend im Gefängnis von Iron County inhaftiert. Nachdem er sich kürzlich schuldig bekannt hatte, hätte er wohl am 25. April verurteilt werden sollen, schrieb das US-amerikanische Blatt.

Die Umstände seines plötzlichen Todes sind noch nicht geklärt. “Obwohl kein Verbrechen vermutet wird, wird dieser Vorfall untersucht“, teilte die zuständige Einsatzgruppe für kritische Vorkomnisse des Iron County am Mittwoch mit. Nobis ist nicht der erste Todesfall, den die Ski-Gemeinde in diesem Jahr verkraften muss: Im Februar starb bereits die ehemalige Top-Fahrerin Elena Fanchini.(wuc)