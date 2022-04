Playoff-Showdown: Wer folgt den Eisbären Berlin ins DEL-Halbfinale?

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Die Adler Mannheim treffen am Samstag auf die Straubing Tigers. © Armin Weigel/dpa

In der Deutschen Eishockey Liga sind drei von vier Viertelfinal-Serien noch nicht entschieden. Diese Teams wollen am Samstag ins Halbfinale einziehen.

Mehr zum Thema Adler Mannheim bitten Straubing zu Spiel 4 – Alle Infos heute im Live-Ticker

Die DEL-Playoffs bringen bereits im Viertelfinale viel Spannung mit sich. Nach drei Spielen stehen bislang nur die Eisbären Berlin als Halbfinal-Teilnehmer fest. Am Ostersamstag (16. April) gehen die Serien Adler Mannheim gegen Straubing Tigers, Pinguins Bremerhaven gegen Grizzlys Wolfsburg und Düsseldorfer EG gegen EHC Red Bull München jeweils in ihr viertes Spiel.

Im großen Live-Ticker von MANNHEIM24* erfahren Sie am Samstag alles rund um das vierte Viertelfinal-Duell der Adler Mannheim gegen die Straubing Tigers.

Die Eisbären Berlin, die sich im Viertelfinale gegen die Kölner Haie durchgesetzt haben, zählen zu den Top-Favoriten auf den Titel. Der Hauptstadt-Klub ist nicht nur amtierender Meister, sondern hat sich auch in der Hauptrunde Platz eins gesichert. *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.