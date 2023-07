„Bring dich um“: Ski-Ass erhält Hass-Nachrichten wegen extravaganten Outfits

Von: Sascha Mehr

Teilen

Das norwegische Ski-Juwel Lucas Braathen erhält auf seinen Social-Media-Kanälen viele Hass-Nachrichten wegen seinem Outfit.

Oslo – Wettkämpfe stehen aktuell im Skirennsport keine an und doch können die Athletinnen und Athleten nicht an Freizeit oder Urlaub denken. Längst hat die Vorbereitung auf die kommende Saison begonnen, in der die Grundlagen für einen erfolgreichen Winter gelegt werden. Ski-Juwel Lucas Braathen will wieder angreifen, muss sich derzeit aber auch mit einem anderen Thema beschäftigen.

Lucas Braathen Geboren: 19. April 2000 (Alter 23 Jahre), Oslo, Norwegen Nationalität: Norwegen Sportart: Ski alpin

Ski-Juwel erhält Hass-Nachrichten auf Social Media

Der Norweger wird derzeit extrem angefeindet auf Social Media. „Du bist schwul! Das ist so schwul! Warum bist du so feminin? Statt auf deine Kleidung solltest du sich besser aufs Skifahren konzentrieren“, ist nur eine von zahlreichen Beleidigungen, die den Sieger des Slalomweltcups in der vergangenen Saison aktuell erreichen.

„Meine Social-Media-Accounts sind voll mit solchen Kommentaren. Doch sie stammen von Leuten, die mich nicht persönlich kennen. Sie haben keine Ahnung, wer ich wirklich bin, also können sie mich auch nicht beleidigen. Insgeheim freue ich mich sogar über solche Reaktionen. Sie sind der Beweis, dass ich in diesen Menschen etwas auslöse. Ich entzünde einen Funken“, sagte Braathen in einem Interview mit der österreichischen Kronen Zeitung.

Lucas Braathen erhält zahlreiche Hass-Nachrichten. © Imago

Ski-Juwel treffen manche Hass-Nachrichten

Grund für die wüsten Beschimpfungen ist sein Modestil. Der 23-Jährige zeigt sich des Öfteren in extravaganten Outfits und kleidet sich gerne feminin, was vielen Menschen offenbar missfällt. Er steckt die Hass-Nachrichten meistens gut weg, doch nicht immer geht es spurlos an ihm vorbei, wenn er Beleidigungen liest.

„Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir eine böse Reaktion nichts ausmacht. Ich bin auch ein Mensch mit guten und schlechten Tagen, ich bin so verletzlich wie wir alle. Wenn mir jemand schreibt, ich würde mich ja „so schwul“ kleiden, ich solle mich doch umbringen – dann mache ich mir schon Gedanken. Nicht, dass ich allzu viele derart böse Nachrichten bekommen würde, aber sie werden zahlreicher, seit ich gelernt habe, in der Öffentlichkeit noch besser zu mir zu stehen“, so Braathen weiter zur Kronen Zeitung.

Herrmann-Wick, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Lucas Braathen bleibt stark

Für die Menschen, die ihn anfeinden, hat der 23-Jährige eine klare Botschaft: „Ich kann es kaum erwarten, dass ihr eure Zeit verschwenden werdet, mir zu sagen, Männer können keine Röcke tragen. Ich errege wohl deshalb so viele, weil ich aus einem konservativen Sport komme. Es macht Spaß – die Leute denken, ich sei zu feminin, konzentriere mich nicht auf den Sport.“ (smr)