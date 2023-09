Olympiasiegerin moderiert künftig im ARD-Mittagsmagazin

Von: Marius Epp

Mariama Jamanka macht Karriere bei der ARD. © IMAGO/Ed Gar

Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka wird Fernseh-Moderatorin. Die ehemalige Spitzensportlerin wird künftig mittags über die TV-Geräte flimmern.

Leipzig – Guten Gewissens konnte Mariama Jamanka ihre Profikarriere 2022 beenden. Schließlich hat sie so ziemlich alles gewonnen, was in ihrer Sportart, dem Bobfahren, möglich ist. 2018 wurde sie Olympiasiegerin im Zweierbob, 2022 konnte sie dieses Kunststück fast wiederholen und gewann die Silbermedaille. Zwei WM- und drei EM-Titel gehen ebenfalls auf ihr Konto.

Mariama Jamanka Geboren: 23. August 1990 (Alter 33 Jahre), Berlin Sportart: Bob-Pilotin Karriereende: 2022 Größte Erfolge: Olympia-Gold 2018, Olympia-Silber 2022, WM-Titel 2017 und 2019, EM-Titel 2017, 2019 und 2022

Bob-Olympiasiegerin Jamanka wird ARD-Moderatorin

Und jetzt? Leerlauf nach der Sportlerkarriere gibt es bei der 33-jährigen Berlinerin nicht. Flugs entschloss sie sich, im Sportjournalismus Fuß zu fassen – und das ist ihr gelungen. Ab Januar wird sie den Sport im ARD-Mittagsmagazin präsentieren. Seit zwei Jahren ist sie bereits als Co-Kommentatorin und Interviewerin im Wintersport-Team des öffentlich-rechtlichen Senders tätig.

Parallel studiert sie in Berlin Psychologie. „Als Mitglied des Ethikrates des DOSB ist Mariama Jamanka auch weiterhin nah am deutschen Spitzensport – die ideale Besetzung für die Neuausrichtung der Sport-Inhalte im MIMA“, verkündet der MDR, der das Format künftig produzieren wird. Aktuell ist noch der RBB zuständig.

ARD-Mittagsmagazin bekommt neue Gesichter: Ex-Profi Jamanka präsentiert den Sport

Jamanka ist Teil einer großen Umstrukturierung im Mittagsmagazin. Neuer Hauptmoderator der künftig rund zweistündigen Live-Sendung am Mittag wird Tino Böttcher. „Im kommenden Jahr stehen mit der Fußball-EM im eigenen Land und den Olympischen Spielen in Paris gleich zwei Großereignisse an, die viele Menschen begeistern“, sagt Jamanka.

„Ich freue mich außerordentlich, diese sportliche Vielfalt zeigen, einordnen und stärken zu dürfen“, ergänzt die Sportsoldatin. Jamanka ist nicht die erste Ex-Sportlerin, die den Weg ins Fernsehen gefunden hat. Ein weiteres aktuelles Beispiel ist Ex-Tennisprofi Andrea Petkovic, die seit einigen Jahren für das ZDF arbeitet. Oder Thomas Helmer, der lange den „Doppelpass“ bei Sport1 moderiert hat.

Auch die ARD hat in diesem Bereich bereits gute Erfahrungen mit gesammelt. Mit Alexander Bommes (Ex-Handballer) und Rudi Cerne (Ex-Eiskunstläufer) gehören zwei ehemalige Sportler zum festen Moderatorenteam.

