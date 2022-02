Olympia 2022: So sehen Sie den Zweierbob der Frauen live im TV und im Live-Stream

Bei Olympia 2022 in Peking steht der Zweierbob der Frauen an. (Archivbild)

Bei Olympia 2022 in Peking steht der Zweierbob der Frauen an. So sehen Sie den Wettkampf live im TV und im Live-Stream.

Peking – Bei Olympia 2022 in Peking stehen die nächsten Rennen im Eiskanal an. Nachdem die Männer aus Team Deutschland im Zweierbob Gold, Silber und Bronze gewonnen haben, wollen die Frauen nachziehen. Nach den ersten beiden Läuft sieht es sehr gut aus für Team Deutschland. Nolte/Levi liegen nach der Hälfte des Rennens mit einer halben Sekunde vor Jamanka/Burhardt in Führung. Die beiden deutschen Bobs sind also mittendrin im Kampf um Edelmetall und haben sogar den Olympiasieg im Blick.

Hinter den beiden deutschen Bobs lauern USA2, Kanada2 und USA1 auf den Plätzen drei, vier und fünf. Der dritte deutsche Bob, besetzt mit Kalicki/Buckwitz, konnte noch nicht überzeugen und belegt nach zwei Läufen Rang sechs – der Rückstand auf Bronze beträgt 0,6 Sekunden. Nur falls die weiter vorne platzierten Pilotinnen patzen, kann Deutschland2 noch um eine Medaille fahren. Ausgetragen werden die Rennen im sogenannten Yanqing National Sliding Center in Peking. Die neue Arena liegt auf dem Hügel des Pekinger Stadtbezirks Yanqing und wurde erst im Jahr 2020 fertiggestellt. Das 2,5-Milliarde-Dollar-Projekt ist 1975 Meter lang, besitzt 16 Kurven und ist der Form eines Drachen nachempfunden.

Olympia 2022: Zweierbob-Wettbewerb der Frauen live im Free-TV

Der Zweierbob-Wettbewerb der Frauen in Peking bei Olympia 2022 wird live im TV und Live-Stream übertragen. Die vier Rennen sind auf je zwei Läufe am Freitag (18.02.2022) und zwei Läufe am Samstag (19.02.2022) aufgeteilt. Die Durchläufe sind zur chinesischen Abendzeit angesetzt und laufen aufgrund der Zeitverschiebung in Deutschland am Nachmittag.

Eine Live-Übertragung des Zweierbobs der Frauen gibt es auf Eurosport sowie den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Die Entscheidung im Zweierbob der Frauen gibt es am Samstagnachmittag. Der Sendeplan sieht wie folgt aus:

Datum Uhrzeit Wettkampf Sender 19.02.2022 ab 13.00 Uhr Zweierbob Frauen ZDF & Eurosport

Olympia 2022: Zweierbob-Wettbewerb im Live-Stream des ZDF

Bobsport bei Olympia 2022: Der Zweierbob-Wettbewerb der Frauen wird auch im Live-Stream des ZDF zu sehen sein.

Die Übertragung aus Peking beginnt bereits um 02.10 Uhr, der Zweierbob-Wettbewerb startet um 13:00 Uhr MEZ.

Zweierbob der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022: Live-Stream von Eurosport

Der Live-Stream von Eurosport (Eurosport Player) ist allerdings kostenpflichtig . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro.

(Eurosport Player) ist allerdings . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro. Eurosport-Player-App : Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store. Olympia 2022 wird außerdem im Live-Stream bei DAZN übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abo hat, kann nämlich auf das Programm Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen.

