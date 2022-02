Olympia 2022 in Peking: Termine, Zeitplan, Austragungsorte und Disziplinen im Überblick

Beijing 2022: Die Olympischen Winterspiele finden in diesem Jahr in Chinas Hauptstadt Peking statt.

Olympische Spiele

Im Februar 2022 beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Hier finden Sie den Zeitplan mit allen Terminen, Wettkämpfen und Entscheidungen bei Olympia 2022.

Peking – Am 4. Februar 2022 wird zum 24. Mal das Olympische Feuer entzündet. Die Eröffnungszeremonie im National Stadium in Peking ist der Startschuss für Olympia 2022 und somit für insgesamt 109 Wettkämpfe in sieben Sportarten und 15 Disziplinen. Mit der Abschlussfeier am 20. Februar werden die Spiele in China enden.

Der Zeitplan ist straff und jeden Tag gibt es mehrere Medaillenentscheidungen. Biathlon, Rodeln, Eishockey und Co.: Hier finden Sie alle Wettkämpfe und wichtigen Entscheidungen auf einen Blick.

Olympia 2022: Zeitverschiebung zwischen China und Deutschland

Olympia 2022 wird in China ausgetragen. Wer die Spiele in Deutschland live mitverfolgen will, der sollte die Zeitverschiebung im Kopf behalten. Peking liegt in der Zeitzone China Standard Time (CST) und ist der mitteleuropäischen Uhr somit +7 Stunden voraus. Um 12:00 Uhr mittags in Deutschland ist es in Peking bereits 19:00 Uhr.

Ereignis Olympische Spiele Beijing 2022 Datum 04.02 bis 20.02 2022 Austragungsort Peking (Volksrepublik China)

Ein typischer Wettkampftag beginnt um 9 Uhr Ortszeit. Aufgrund der Zeitverschiebung startet die Olympia-Übertragung in Mitteleuropa bereits um 2 Uhr nachts und geht schon gegen Vormittag beziehungsweise Nachmittag zu Ende.

Olympia 2022: Peking, Yanqing und Zhangjiakou – Die Austragungsorte

Die Stadien der Olympischen Winterspiele 2022 befinden sich an drei unterschiedlichen Standorten. Die Eröffnungs- und Abschlusszeremonien finden in Peking selbst statt. Außerdem hostet die chinesische Hauptstadt das Eishockey-Turnier, die Curling-Wettkämpfe, alle Eislauf-Disziplinen sowie das Freestyle-Skiing und Snowboarden.

Unweit entfernt befindet sich der Bezirk Yanqing. Dort werden die Bob-Wettkämpfe und Ski Alpin-Rennen für Olympia 2022 ausgetragen.

In Zhangjiakou, etwa 180 Kilometer von Peking entfernt, kommen Biathlon-Fans auf ihre Kosten. Im Nordischen Ski- und Biathlonzentrum Kyangshu werden die Athletinnen und Athleten im Skilanglauf, der nordischen Kombination und den Biathlon-Disziplinen gegeneinander antreten. Außerdem findet dort das Skispringen und Teile des Freestyle-Skiing und Snowboardens statt.

Olympia 2022: Wer bekommt Tickets?

Wie sieht es mit Tickets für Olympia 2022 aus? Weil die Corona-Pandemie nach wie vor weltweit wütet, werden Tickets ausschließlich an „Zuschauer mit Wohnsitz auf dem chinesischen Festland“, wie es auf der offiziellen Olympia-Website heißt.

Sportarten bei Olympia 2022: Was hat sich geändert?

Die Olympischen Spiele werden üblicherweise in sieben verschiedenen Sportarten ausgetragen. Auch in Peking bleibt die Zahl der Sportarten unverändert:

Biathlon

Bobsport

Curling

Eishockey

Eislauf

Rennrodeln

Skisport

In sieben Sportarten mit 15 Disziplinen bei Olympia 2022 werden 109 Wettkämpfe ausgefochten, 52 davon für Männer, 46 für Frauen und elf gemischte Wettbewerbe. Auch viele deutsche Athlet:innen nehme an Olympia 2022 teil. Im Vergleich zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang ist der Umfang der Wettbewerbe bei Olympia 2022 um sieben Wettkämpfe erweitert worden. Folgendes hat sich geändert:

Biathlon : Die 2x6/2x7,5-km-Mixed-Staffel wird durch eine 4x6-km-Mixed-Staffel ersetzt

: Die 2x6/2x7,5-km-Mixed-Staffel wird durch eine 4x6-km-Mixed-Staffel ersetzt Shorttrack und Skispringen : Es kommt jeweils ein Mixed-Teamwettbewerb hinzu

und : Es kommt jeweils ein Mixed-Teamwettbewerb hinzu Bobsport : Der Monobob für Frauen wird in das Olympia-Programm aufgenommen

: Der Monobob für Frauen wird in das Olympia-Programm aufgenommen Fresstyle-Skiing: Es wird ein Mixed-Teamwettbewerb im Springen ausgetragen sowie ein Big Air-Wettkampf für Männer und für Frauen

Es wird ein Mixed-Teamwettbewerb im Springen ausgetragen sowie ein Big Air-Wettkampf für Männer und für Frauen Snowboard: Der Mixed-Teamwettbewerb im Snowboardcross wird olympisch

Olympia 2022: Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele – Alle Wettkämpfe und Entscheidungen

Schon zwei Tage vor der Eröffnungsfeier am 4. Februar finden die ersten Wettkämpfe statt. Wann wird welche Disziplin bei den Olympia 2022 in Peking ausgetragen? Eine Übersicht:

Mittwoch, 02.02.2022:

Curling Mixed Doubles, Vorrunde

Donnerstag, 03.02.2022:

Curling Mixed Doubles, Vorrunde

Eishockey Frauen, Vorrunde

Freestyle-Skiing, Vorrunde

Freitag, 04.02.2022:

Eröffnungsfeier

Curling Mixed Doubles, Vorrunde

Eishockey Frauen, Vorrunde

Eiskunstlauf, Team-Event

Samstag, 05.02.2022 - 6 Entscheidungen:

Biathlon Mixed-Staffel, Finale

Curling Mixed Doubles, Vorrunde

Eishockey Frauen, Vorrunde

Eisschnellauf Frauen, 3000m, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Buckelpiste, Finale

Rennrodeln Männer, Einsitzer, Vorrunde

Shorttrack Mixed Team, Finale

Skilanglauf Frauen, 7,5km + 7,5km Skiathlon, Finale

Skispringen Männer, Normalschanze, Vorrunde

Skispringen Frauen, Normalschanze, Finale

Sonntag, 06.02.2022 - 7 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Abfahrt, Finale

Curling Mixed-Doubles, Vorrunde

Eishockey Frauen, Vorrunde

Eiskunstlauf, Team Event

Eisschnellauf Männer, 5000m, Finale

Freestyle-Skiing Frauen, Buckelpiste, Finale

Rennrodeln Männer, Einsitzer, Finale

Skilanglauf Männer, 15km + 15km Skiathlon, Finale

Skispringen Männer, Normalschanze, Finale

Snowboard Männer, Slopestyle, Vorrunde

Snowboard Frauen, Slopestyle, Finale

Montag, 07.02.2022 - 8 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Riesenslalom

Biathlon Frauen, 15km

Curling Mixed Doubles, Vorrunde + Halbfinale

Eishockey Frauen, Vorrunde

Eiskunstlauf Team-Event, Finale

Eisschnellauf Frauen, 1500m, Finale

Freestyle-Skiiing Frauen und Männer, Big Air, Vorrunde

Rennrodeln Frauen, Einsitzer, Vorrunde

Shorttrack Frauen, 500m

Shorttrack Männer, 1000m

Skispringen Mixed Team, Finale

Snowboard Männer, Slopestyle, Finale

Dienstag, 08.02.2022 - 10 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Super G

Biathlon Männer, 20km

Curling Mixed Double, Finale + Spiel um Platz 3

Eishockey Frauen, Vorrunde

Eiskunstlauf Männer, Kurzprogramm

Eisschnellauf Männer, 1500m, Finale

Freestyle-Skiing Frauen, Big Air, Finale

Rennrodeln Frauen, Einzel, Finale

Skilanglauf Frauen, Sprint, Finale

Skilanglauf Männer, Sprint, Finale

Snwoboard Frauen, Parallelriesenslalom, Finale + Bronzemedaillen-Rennen

Snowboard Männer, Parallelriesenslalom, Finale + Bronzemedaillen-Rennen

Mittwoch, 09.02.2022 - 6 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Slalom, Finale

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Freestyle-Skiing Männer, Big Air, Finale

Nordische Kombination, Einzel Normalschanze

Shorttrack Frauen, Vorrunde + Halbfinale

Rennrodeln Doppelsitzer, Finale

Shorttrack Männer, 1500m, Finale

Snowboard Frauen, Cross, Finale

Snowboard, Halfpipe, Vorrunde

Donnerstag, 10.02.2022 - 8 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Kombination

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eiskunstlauf Männer, Einzel

Eisschnellauf Frauen, 5000m, Finale

Freestyle-Skiing Mixed-Team, Aerials

Rennrodeln, Team-Staffel

Skeleto Männer, Vorrunde

Skilanglauf Frauen, 10km

Snowboard Frauen, Halfpipe, Finale

Snowboard Männer, Cross, Finale

Freitag, 11.02.2022 - 7 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Super G

Biathlon Frauen, 7,5km Sprint

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Viertelfinale

Eisschnellauf Männer, 10.000m

Shorttrack Männer, 500m, Vorrunde

Shorttrack Frauen, 1000m, Finale

Skeleton Frauen, Vorrunde

Skeleton Männer, Finale

Skilanglauf Männer, 15km klassisch

Skispringen Männer, Großschanze, Vorrunde

Snowboard Männer, Halfpipe, Finale

Samstag, 12.02.2022 - 6 Entscheidungen:

Biathlon Männer, 10km Sprint

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Viertelfinale

Eiskunstlauf, Eistanz

Eisschelllauf Frauen-Team, Viertelfinale

Eisschnelllauf Männer, 500m, Finale

Skeleton Frauen, Finale

Skilanglauf Frauen, 4x5km

Skispringen Männer, Großschanze, Finale

Snowboard Mixed-Team, Cross, Finale

Sonntag, 13.02.2022 - 7 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Riesenslalom, Finale

Biathlon Frauen, Verfolgung 10km

Biathlon Männer, Verfolgung 12,5km

Bobsport Frauen, Monobob, Vorrunde

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eisschnelllauf Männer, Vorrunde

Eisschnelllauf Frauen, 500m, Finale

Freestyle-Skiing Frauen, Vorrunde

Shorttrack Frauen, 3000m Staffel, Finale

Shorttrack Männer, 500m, Finale

Skilanglauf Männer, 4x10km Staffel

Montag, 14.02.2022 - 5 Entscheidungen:

Bobsport Frauen, Monobob, Finale

Bobsport Männer, Zweisitzer, Vorrunde

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Halbfinale

Eiskunstlauf, Eistanz Kür

Freestyle-Skiing Frauen, Slopestyle, Finale

Freestyle-Skiing Frauen, Aerials, Finale

Fresstyle-Skiing Männer, Slopestyle, Vorrunde

Skispringen Männer-Team, Großschanze, Finale

Snowboard Frauen, Big Air, Vorrunde

Snowboard Männer, Big Air, Vorrunde

Dienstag, 15.02.2022 - 9 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Abfahrt

Biathlon Männer, 4x7,5km Staffel

Bobsport Männer, Zweisitzer, Finale

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Playoffs

Eiskunstlauf Frauen, Kurzprogramm

Eisschnelllauf Frauen-Team, Verfolgung, Finals

Eisschnelllauf Männer-Team, Verfolgung, Finals

Freestyle-Skiing Männer, Slopestyle, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Aerials, Vorrunde

Nordische Kombination Einzel, Großschanze

Snowboard Frauen, Big Air, Finale

Snowboard Männer, Big Air, Finale

Mittwoch, 16.02.2022 - 8 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Slalom

Biathlon Frauen, 4x6km Staffel

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Viertelfinale

Eishockey Frauen, Spiel um Platz 3

Freestyle-Skiing Männer, Aerials, Finale

Shorttrack Frauen, 1500m, Finale

Shorttrack Männer, Verfolgung 5000m, Finale

Skilanglauf Frauen-Team, Sprint, Finale

Skilanglauf Männer-Team, Sprint, Finale

Donnerstag, 17.02.2022 - 6 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Kombination Slalom

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde + Halbfinale

Eishockey Frauen, Finale

Eiskunstlauf Frauen, Kür

Eisschnelllauf Frauen, 1000m, Finale

Freestyle-Skiing, Halfpipe, Vorrunde

Freestyle-Skiing Frauen, Cross, Finale

Nordische Kombination Team, Finale

Freitag, 18.02.2022 - 4 Entscheidungen:

Biathlon Männer, 15km Massenstart

Bobsport Frauen, Zweisitzer, Vorrunde

Curling Männer, Spiel um Platz 3

Curling Frauen, Halbfinale

Eishockey Männer, Halbfinale

Eiskunstlauf, Paare Kurzprogramm

Eisschnelllauf Männer, 1000m

Freestlye-Skiing Frauen, Halfpipe, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Cross, Finale

Samstag, 19.02.2022 - 12 Entscheidungen:

Ski Alpin, Team, großes und kleines Finale

Biathlon Frauen, 12,5km Massenstart

Bobsport Frauen, Zweisitzer, Finale

Bobsport Männer, Viersitzer, Vorrunde

Curling Frauen, Spiel um Platz 3

Curling Männer, Finale

Eishockey Männer, Spiel um Platz 3

Eiskunstlauf, Paar, Kür

Eisschnelllauf Frauen, Massenstart, Finale

Eisschnelllauf Männer, Massenstart, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Halfpipe, Finale

Skilanglauf Männer, 50km Massenstart

Sonntag, 20.02.2022 - 4 Entscheidungen:

Bobsport Männer, Viersitzer, Finale

Curling Frauen, Finale

Eishockey Männer, Finale

Eiskunstlauf, Gala-Schaulaufen

Skilanglauf Frauen, 30km Massenstart

Abschlussfeier

