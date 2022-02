Olympia 2022 im TV und Stream: Medaillen-Entscheidungen am Wochenende

Olympia 2022: Was steht am Wochenende in Peking an?

Winterspiele in Peking

Die Olympischen Winterspiele sind eröffnet – und schon werden die ersten Medaillen vergeben. Wo Sie die ersten Entscheidungen bei Olympia 2022 live im TV und Stream sehen können.

Peking – Die Flamme ist entzündet, Olympia 2022 eröffnet. Bei der gigantischen Eröffnungsfeier in Peking am Freitagabend (04.02.2022, Ortszeit) liefen Wintersportler:innen aus 84 Nationen in das Nationalstadion in Peking ein. Unter dem Motto „One World, one Family“ („Eine Welt, eine Familie“) heißt China die Welt willkommen. Deutsche Spitzenpolitiker:innen fehlten bei der Zeremonie allerdings – nicht offiziell, aber höchstwahrscheinlich politisch bedingt.

Die ersten Spiele haben aus Zeitgründen zwar bereits vor der großen Feier begonnen, doch der erste offizielle Wettkampftag ist am Samstag. Bereits angefangen haben neben dem olympischen Curling-Turnier auch Eishockey und Freestyle-Skiing. Die Wettkämpfe steigen nicht nur in Peking, wo bereits die Sommerspiele 2008 stattfanden, sondern auch in Yanqing und Zhangjiakou. Und in diesem Jahr ist einiges neu: Zum Beispiel steigt bei Olympia erstmals ein Mixed-Team-Wettbewerb im Skispringen, nämlich am dritten Wettkampftag.

Olympia 2022: Erste Medaillen-Entscheidungen am Wochenende

In den meisten – und oftmals beliebtesten – der 15 Disziplinen aus sieben Sportarten stehen die Entscheidungen über Medaillen noch eine Weile aus. Doch spannend wird es gleich zu Beginn. An den ersten beiden Wettkampftagen werden Gold, Silber und Bronze im Biathlon, Skilanglauf, Ski-Freestyle, Ski Alpin, Snowboard, Eislauf, Rodeln und Skispringen vergeben.

Alle Medaillen-Entscheidungen am ersten Wettkampfwochenende und wo Olympia 2022 live im TV und Stream zu sehen ist, finden Sie hier im Überblick.

Olympia 2022: Medaillen-Entscheidungen am Samstag (05.02.2022)

Uhrzeit (MEZ) Sportart Disziplin Sender 08.45 Uhr Skilanglauf Skiathlon (F) ARD/Eurosport 09.30 Uhr Eisschnelllauf 3000 Meter (F) ARD/Eurosport 10.00 Uhr Biathlon Staffel (Mixed) ARD/Eurosport 12.00 Uhr Eisschnelllauf Shorttrack Staffel (Mixed) ARD/Eurosport 12.30 Uhr Ski-Freestyle Buckelpiste (M) ARD/Eurosport 12.45 Uhr Skispringen Einzel (F) ARD/Eurosport

Olympia 2022: Medaillen-Entscheidungen am Sonntag (06.02.2022)

Uhrzeit (MEZ) Sportart Disziplin Sender 02.30 Uhr Snowboard Slopestyle (F) ZDF/Eurosport 04.00 Uhr Ski Alpin Abfahrt (M) ZDF/Eurosport 08.00 Uhr Skilanglauf Skiathlon (M) ZDF/Eurosport 09.30 Uhr Eisschnelllauf 5000 Meter (M) ZDF/Eurosport 12.00 Uhr Skispringen Einzel Normalschanze (M) ZDF/Eurosport 12.30 Uhr Rodeln 3. und 4. Lauf Einer (M) ZDF/Eurosport 12.30 Uhr Freestlye-Skiing Buckelpiste (F) ZDF/Eurosport

