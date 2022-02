Olympia 2022: So sehen Sie die Team-Staffel im Rodeln live im TV und Live-Stream

Olympische Winterspiele

Im Rodeln bei Olympia 2022 werden die letzten Medaillen in der Team-Staffel vergeben. Hier sehen Sie die Entscheidung live im TV und Stream.

Peking – Olympia 2022 in Peking ist in vollem Gange. Das deutsche Team konnte bereits einige Medaillen gewinnen und will weiterhin erfolgreich sein. Am Donnerstag (10.02.2022) steht die letzte Entscheidung im Rennrodeln an – einer Disziplin, in der Deutschland als einer der Favoriten ins Rennen geht. Nach den Einzeln bei Männern und Frauen und dem Doppelsitzer, bildet die Team-Staffel den Abschluss der Olympischen Spiele im Rodeln.

Die Teamzusammensetzung steht fest. Alle Olympiasieger erhalten einen Platz in der Team-Staffel. Bei den Männern holte Johannes Ludwig Gold, bei den Frauen war Natalie Geisenberger erfolgreich und im Zweisitzer konnten das Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt seinen Titel von vor vier Jahren verteidigen.

Olympia 2022: Rennrodeln-Teamstaffel – Deutsche Mannschaft haushoher Favorit

Die deutsche Mannschaft wird als haushoher Favorit in die Team-Staffel gehen und einen erneuten Angriff auf Gold starten. Bei den vergangenen Olympischen Spielen konnte das deutsche Team in diesem Wettbewerb Olympiasieger werden. Sollte das auch dieses Mal klappen, hätten die deutschen Rodler in allen Disziplinen bei Olympia 2022 Gold geholt.

Ausgetragen werden die Rennen am 10. Februar im sogenannten Yanqing National Sliding Center in Peking. Die neue Arena liegt auf dem Hügel des Pekinger Stadtbezirks Yanqing und wurde erst im Jahr 2020 fertiggestellt. Das 2,5-Milliarde-Dollar-Projekt ist 1975 Meter lang, besitzt 16 Kurven und ist der Form eines Drachen nachempfunden.

Olympia 2022: Team-Staffel im Rodeln bei ZDF und Eurosport 1

Das Rennrodeln in Peking bei Olympia 2022 wird live im TV und Live-Stream übertragen. Die zwei Läufe der Team-Staffel finden am Donnerstag (10.02.2022) statt. Die Durchläufe sind zur chinesischen Abendzeit angesetzt und laufen aufgrund der Zeitverschiebung in Deutschland am Nachmittag.

Eine Live-Übertragung des Rennrodelns gibt es auf Eurosport sowie den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Die Entscheidung in der Team-Staffel gibt es am Donnerstagnachmittag. Der Sendeplan sieht wie folgt aus:

Datum Uhrzeit (MEZ) Wettkampf Sender 10.02.2022 14.30 Uhr Rodel-Team-Staffel ZDF, Eurosport 1

Die Übertragungen auf ARD, ZDF und Eurosport sind live und kostenlos. Alle Wettkämpfe von Olympia 2022 in voller Länge gibt es beim auch beim kostenpflichtigen Eurosport Player. Den Zeitplan für alle weiteren wichtigen Entscheidungen und Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele in Peking finden Sie hier.