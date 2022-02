Olympia: So sehen Sie das Team-Skispringen der Männer live im TV und Live-Stream

Karl Geiger geht mit dem DSV am Montag beim Teamspringen an den Start.

Olympische Winterspiele

Mit Spannung wird das Team-Skispringen bei Olympia erwartet. Dem DSV werden gute Medaillenchancen eingeräumt: Wo Sie das Wintersport-Event live verfolgen können.

Zhangjiakou – Bei Olympia 2022 in Peking steht die nächste Entscheidung im Skispringen an. Nachdem am Wochenende die Herren im Einzel von der Großschanze geflogen sind, kommt es am Montagvormittag (14.02.2022) zur Entscheidung im Teamwettbewerb.

Die Erwartungen an das DSV-Team sind riesig, angesichts potenzieller Medaillenchancen der Deutschen. Nach der Bronzemedaille von Karl Geiger und einem guten fünften Platz für Markus Eisenbichler, sind diese abermals gewachsen. „Unser Vertrauen ist in den letzten Tagen enorm gewachsen. Die Ambitionen dürfen wieder steigen“, erklärte Karl Geiger am Sonntag (13.02.2022). Für das DSV-Team, unter der Leitung von Stefan Horngacher, gehen neben Geiger und Eisenbichler Constantin Schmid und Stephan Leyhe beim Olympia-Teamspringen an den Start.

Olympia 2022: Männer-Skispringen live im TV oder Stream

Leyhe setzte sich am Samstag im Training gegen Pius Paschke durch. „Leyhe war im Training heute zweimal besser und hat auch die besseren Vorleistungen im Weltcup, deshalb ist die Entscheidung für Stephan Leyhe gefallen“, erklärte Bundestrainer Stefan Horngacher im Nachgang. „Jeder von uns beiden hätte es verdient gehabt. Ich bin aber jetzt sehr dankbar, dass die Trainer mir das Vertrauen geben“, sagte Leyhe.

Das Teamskispringen der Männer bei den Olympischen Winterspielen findet am Montag (14.02.2022) ab 12.00 Uhr statt. Wir verraten Ihnen, wo Sie das Wintersport live im TV oder im Live-Stream verfolgen können. Als Alternative dient der Live-Ticker unserer Redaktion.

Olympia: Team-Skispringen der Männer live im TV

Das Team-Skispringen bei Olympia wird live im Fernsehen übertragen.

Die ARD berichtet live aus China vom Team-Skispringen der Männer. Ab 11.45 Uhr ist die Sendung im Ersten zu sehen. Kommentator ist Stefan Bier.

Zudem überträgt Eurosport das Wintersport-Event live.

Olympia 2022: Team-Skispringen der Männer im Live-Stream

Das Olympische Event wird ebenfalls im Live-Stream übertragen.

Die ARD bietet hier einen kostenlosen Stream an. Kommentator ist auch an dieser Stelle Stefan Bier.

Eurosport streamt den Skispringen-Teamwettbewerb der Männer ebenfalls auf Joyn. Dieser Stream ist allerdings kostenpflichtig und nur mit Abo zu sehen.

