Olympia 2022: Skispringen Mixed-Team live im TV und Stream

Premiere bei Olympia 2022: Erstmals findet Skispringen als Mixed-Team-Wettkampf statt. Wo die Medaillenentscheidung live im TV und Stream übertragen wird.

Peking – Olympia 2022 hat begonnen – und gleich in den ersten Tagen wird es richtig spannend. Für Wintersport-Fans haben die Olympischen Spiele in Peking von Eiskunstlauf bis Eishockey alles zu bieten. Auch Skispringen ist seit jeher ein fester Bestandteil von Olympia. Doch in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: Erstmals gehen Männer und Frauen gemeinsam an den Start.

Im Mixed-Team-Wettbewerb mit je zwei Frauen und Männern wird von der kleineren der beiden Schanzen bei Olympia 2022 gesprungen. Die gemischten Wettbewerbe gibt es den Veranstaltenden zufolge, um „die Gleichstellung der Geschlechter bei den Spielen zu fördern“. Beim Skispringen gab es dies erstmals beim Weltcup 2012, im Jahr darauf dann bei den Weltmeisterschaften. Nun ist auch Olympia an der Reihe.

Olympia 2022: Skispringen erstmals im Mixed-Team-Wettbewerb

Bei Olympia 2022 findet das Mixed-Team-Skispringen auf der Normalschanze im Nationalen Skisprungzentrum nahe der Stadt Zhangjiakou statt. Die Wertung findet nach der gleichen Methode statt wie der Mannschaftswettbewerb. Angetreten wird in der Reihenfolge Frau, Mann, Frau, Mann.

Und die Skispringer empfinden die Neuerung offenbar als positiv: „Es ist großartig“, sagte Karl Geiger bei der Weltmeisterschaft 2019 zu Eurosport. Wir haben nicht so viele Wettkämpfe, bei denen wir mit den Mädels konkurrieren können, und es ist toll, mit ihnen im Team zu sein und einen anderen Teamgeist, eine andere Teamatmosphäre zu bekommen.“

Deutschland gehört zu den Top-Favoriten. Zum Team gehören neben dem dreimaligen Mixed-Team-Weltmeister Markus Eisenbichler noch Katharina Althaus (Olympia-Silber 2018), Karl Geiger, der bei den diesjährigen Weltmeisterschaften in allen vier Disziplinen auf dem Podium stand, sowie Anna Rupprecht. Doch auch Österreich, Norwegen und Japan könnten dem deutschen Team gefährlich werden. Am Montag (07.02.2022) geht es um Gold – den Medaillenspiegel bei Olympia 2022 finden Sie hier.

Der Wettkampf im Skispringen Mixed-Team bei Olympia 2022 findet ab Montag, 07. Februar 2022 um 12.45 Uhr (MEZ) statt. Zuvor gibt es einen Probe-, um 13.51 dann den Finaldurchgang. Wir sagen Ihnen, wo die Medaillenentscheidung live im TV und im Live-Stream übertragen wird.

Olympia 2022: Skispringen Mixed-Team live im TV und Stream bei ZDF und Eurosport

Datum Uhrzeit (MEZ) Wettkampf Sender Montag, 07.02.2022 11.30 Uhr Mixed Team Normalschanze Probedurchgang ZDF/Eurosport Montag, 07.02.2022 12.45 Uhr Mixed Team Normalschanze 1. Runde ZDF/Eurosport Montag, 07.02.2022 13.51 Uhr Mixed Team Normalschanze Finaldurchgang ZDF/Eurosport

Olympia 2022: Skispringen Mixed-Team live im TV und Stream des ZDF

Die Olympischen Winterspiele werden am Montag, 07.02.2022, im ZDF übertragen, so auch der Wettkampf im Skispringen Mixed-Team auf der Normalschanze.

auf der Normalschanze. Das Mixed-Team-Skispringen wird auch im Live-Stream des ZDF zu sehen sein.

wird auch im Live-Stream des ZDF zu sehen sein. Kommentator ist Edgar Endres.

Olympia 2022: Skispringen Mixed-Team live im TV und Stream von Eurosport

Auch Eurosport zeigt die Olympischen Winterspiele rund um die Uhr im Free-TV und Live-Stream . In der „Medal Zone“ werden alle Medaillenentscheidungen gezeigt, auch im Mixed-Team-Skispringen .

zeigt die Olympischen Winterspiele rund um die Uhr im und . In der „Medal Zone“ werden alle Medaillenentscheidungen gezeigt, auch im . Der Live-Stream von Eurosport (Eurosport Player) ist allerdings kostenpflichtig . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro.

(Eurosport Player) ist allerdings . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro. Eurosport-Player-App : Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store. Olympia 2022 am Montag, 07.02.2022, wird auch im Live-Stream bei DAZN übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN hat, kann nämlich auf das Programm Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen.

