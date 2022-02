Olympia 2022: Skispringen von der Normalschanze live im TV und Live-Stream

Das Skispringen bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 wird live im TV und Live-Stream übertragen. (Archivfoto)

Olympische Winterspiele

Andreas Apetz

Am 4. Februar haben die Olympischen Winterspiele in Peking begonnen. Hier sehen Sie die Entscheidungen für das Skispringen auf der Normalschanze live im TV und Live-Stream.

Peking – Kurze Zeit nach der Eröffnungsfeier stehen bereits die ersten Medaillen-Entscheidungen bei Olympia 2022 an. Am Wochenende (5. und 6. Februar 2022) dürfen die deutschen Skispringer:innen ihr Können auf der Normalschanze unter Beweis stellen. Insgesamt gibt es 105 Startplätze für Männer und Frauen. Mit Karl Geiger und Markus Eisenbichler treten zwei Favoriten unter deutscher Flagge an.

Bei den Frauen werden die Gewinnerinnen des Skispringens auf der Normalschanze bereits am Samstagnachmittag feststehen. Das Skispringen der Männer geht am Sonntagmittag in den finalen Durchlauf. Alle Durchgänge können Sie live im TV oder Live-Stream mitverfolgen.

Olympia 2022 in Peking: Skispringen Normalschanze – Entscheidungen am Samstag und Sonntag

Anders als bei vielen Wettkämpfen der Olympischen Winterspiele 2022 findet das Skispringen auf der Normalschanze nicht zur chinesischen Mittagszeit statt, sondern erst am Abend. Deutsche Wintersportfans müssen sich also keinen Wecker stellen, um das Finale der Skisprung-Wettkämpfe zu sehen. Durch die Zeitverschiebung reicht es, die Fernsehgeräte am Vormittag einzuschalten.

Die erste Entscheidung fällt am Samstagmittag. Um 11.45 Uhr deutscher Zeit startet der finale Einzelwettkampf der Frauen auf der Normalschanze. Die Sieger der Männer stehen am Folgetag fest. Am Sonntag beginnen um 12 Uhr die entscheidenden Durchgänge für Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Wer sich nicht nur das Finale ansehen möchte, der kann am Samstag um 7.30 Uhr bereits das Qualifikationsspringen der Männer mitverfolgen.

Olympia 2022 live: Alle Skisprung-Durchgänge im TV und Live-Stream

40 Frauen und 65 Männer treten beim Skispringen der Olympischen Winterspiele 2022 gegeneinander an. Die Sprungschanzen bei Olympia 2022 befinden sich rund 100 km nordwestlich von Peking entfernt, im National Ski Jumping Centre von Zhangjiakou. Von dort aus werden alle Durchgänge live übertragen. Hier finden Sie den aktuellen Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele.

Zu sehen sind die Wettkämpfe der Normalschanze auf Eurosport sowie den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Das Skispringen wird sowohl live im TV als auch im Live-Stream des jeweiligen Anbieters übertragen. Der Sendeplan für das Qualifikationsspringen der Herren und die beiden finalen Wettkämpfe für Männer und Frauen sieht wie folgt aus:

Datum Uhrzeit Wettkampf Sender 05.02.2022 7.30 Uhr Qualifikation, Normalschanze, Männer ARD, Eurosport 1 05.02.2022 11.45 Uhr Finale, Normalschanze, Frauen ARD, Eurosport 1 06.02.2022 12.00 Uhr Finale, Normalschanze, Männer ZDF, Eurosport 1

Die Übertragungen auf ARD, ZDF und Eurosport sind live und kostenlos. Alle Wettkämpfe von Olympia 2022 in voller Länge gibt es beim auch beim kostenpflichtigen Eurosport Player. Den Zeitplan für alle weiteren wichtigen Entscheidungen und Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele in Peking finden Sie hier. (aa)