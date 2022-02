Olympia 2022: So sehen Sie Skeleton der Frauen live im TV und Live-Stream

Olympische Spiele

Bei Olympia 2022 in Peking steht das Finale im Skeleton der Frauen an. So sehen Sie den Wettkampf live im TV und im Live-Stream.

Peking – Das deutsche Team im Rodeln hat alle Goldmedaillen gewonnen, die es zu gewinnen gab. Nach dem Triumph in der Team-Staffel machen die Rodler der Skeleton-Mannschaft Platz im Eiskanal von Peking. Der Erfolg soll aber ähnlich sein wie im Rodeln, denn die Deutschen Skeleton-Pilot:innen zählen zu den Favoriten.

Bei den Frauen liegen alle drei deutschen Athletinnen gut im Rennen und haben vor den letzten beiden Läufen die Chance auf eine Medaille. Juniorenweltmeisterin Hannah Neise befindet sich als beste des deutschen Trios nach zwei Durchgängen als Zweite überraschend auf Podiumskurs. Sie hat lediglich 0,21 Sekunden Rückstand auf die führende Australierin Jaclyn Narracott. Damit ist sie sogar im Kampf um Gold dabei.

Olympia 2022: Team Deutschland will im Skeleton Edelmetall

Die beiden weiteren deutschen Starterinnen konnten in den ersten beiden Läufen bei Olympia 2022 in Peking ebenfalls überzeugen. Weltmeisterin Tina Hermann liegt nur den Wimpernschlag von zwei Hundertstel hinter Neise auf Rang drei. Die Silbermedaillengewinnerin der letzten Olympischen Spiele, Jacqueline Lölling, ist auf Platz fünf und damit in Lauerstellung. Ihr Rückstand beträgt +0,38 Sekunden.

„Ich bin wirklich sehr happy, ich hab erst gar nicht gecheckt, wie weit ich tatsächlich vorgefahren bin. Ich will mich nicht verrückt machen“, versucht Hannah Neise locker zu bleiben vor den letzten beiden Läufen. Tina Hermann hat dagegen eine Kampfansage an die Konkurrenz: „Jetzt heißt es: volle Attacke.“ Sollte es wirklich am Ende Gold geben für eine des deutschen Trios, wäre das historisch – denn noch nie gab es eine deutsche Olympiasiegerin im Skeleton.

Olympia 2022: Skeleton der Frauen live im ZDF

Die Skeleton-Wettbewerbe bei Olympia 2022 werden im olympischen Bob- und Rodelzentrum in Yanqing ausgetragen, knapp einhundert Kilometer von Peking entfernt. Die Übertragungsrechte für die Olympischen Winterspiele liegen bei Eurosport und den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Beide Sender wechseln sich mit der Übertragung ab, Eurosport überträgt täglich live aus Peking.

Datum 12.02.2022 Wettkampf Skeleton Frauen Uhrzeit 3. Lauf 13.20 Uhr MEZ Uhrzeit 4. Lauf (Entscheidung) 14.55 Uhr MEZ Sender ZDF & Eurosport

Neben dem TV sind die Wettkampf-Übertragungen auch über die Livestream-Angebote der Sender abrufbar.

Olympia 2022: Die Skeleton-Entscheidung der Frauen im Live-Stream des ZDF

Skeleton bei Olympia 2022: Der dritte und vierte Lauf der Frauen wird auch im Live-Stream des ZDF zu sehen sein.

Olympia 2022: Skeleton der Frauen im Live-Stream von Eurosport