Olympia 2022: Deutschland auf Goldkurs im Skeleton – Die Entscheidung live im TV und Stream

Doppelführung zur Halbzeit

Die deutschen Skeleton-Piloten haben in den ersten beiden Läufen gut vorgelegt und hoffen auf Gold bei Olympia 2022. Hier sehen Sie die Entscheidung live im TV und Stream.

Peking/Yanqing – Nachdem die Rodel-Könige aus Deutschland bereits einen Doppelsieg im Doppelsitzer einfahren konnten, hoffen am Freitag (11.02.2022) auch die Skeleton-Piloten auf Gold im Eiskanal. In den ersten beiden Läufen haben die Athleten bereits bewiesen, dass sie bei Olympia 2022 zu Recht als Favoriten in dieser Disziplin gelten.

Aufgrund der Zeitverschiebung fanden die ersten Durchläufe im Wettbewerb der Männer für deutsche Fans mitten in der Nacht statt. Der erste Lauf startete am Donnerstag (10.02.2022) bereits um 2.30 Uhr (9.30 Uhr Ortszeit), der zweite Lauf um 4 Uhr (11 Uhr Ortszeit). Mit einem Bahnrekord in genau 1:00,00 Minuten gelang dem zweifachen Weltmeister Christopher Grotheer gleich im ersten Durchgang ein perfekter Start. „Im Training hatte sich alles sehr eng zusammengeschoben, daher wollte ich den ersten Lauf nutzen, um die Konkurrenz zu schocken. Das ist mir sehr gut gelungen“, resümierte der Sportler.

Skeleton bei Olympia 2022: Brechen die deutschen Piloten den Olympia-Fluch?

Zur Halbzeit hat Grotheer bereits 0,70 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen und den Weltcup-Gesamtzweiten Axel Jungk. Dritter ist der Chinese Yan Wengang, der Winterberger Alexander Gassner Neunter. Der dritte deutsche Pilot, Alexander Gassner, zeigte zwei konstante Läufe, hatte am Start allerdings seine gewohnten Schwierigkeiten und kam so nicht über Rang neun hinaus.

Schaffen Grotheer oder Jungk den – möglicherweise sogar doppelten – Medaillen-Erfolg bei den Olympischen Spielen in Peking, könnten sie endlich den Fluch der deutschen Männer besiegen: Denn seit der Wiederaufnahme der Sportart ins olympische Programm 2002 gingen sie immer leer aus.

Skeleton bei Olympia 2022: Hier wird die Entscheidung der Männer live übertragen

Die Skeleton-Wettbewerbe bei Olympia 2022 werden im olympischen Bob- und Rodelzentrum in Yanqing ausgetragen, knapp einhundert Kilometer von Peking entfernt. Die Übertragungsrechte für die Olympischen Winterspiele liegen bei Eurosport und den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Beide Sender wechseln sich mit der Übertragung ab, Eurosport überträgt täglich live aus Peking.

Datum Freitag, 11.02.2022 Wettkampf Skeleton Männer Uhrzeit 3. Lauf 13.20 Uhr (MEZ) Uhrzeit 4. Lauf (Entscheidung) 14.55 Uhr (MEZ) Sender ARD & Eurosport

Die Übertragung beginnt am Freitag (11.02.2022) bereits um 2.30 Uhr mit den ersten beiden Skeleton-Läufen der Frauen. Neben dem TV sind die Wettkampf-Übertragungen auch über die Livestream-Angebote der Sender abrufbar.

Olympia 2022: Die Skeleton-Entscheidung im Live-Stream der ARD

Skeleton bei Olympia 2022: Der dritte und vierte Lauf der Männer wird auch im Live-Stream der ARD zu sehen sein.

Die Übertragung aus Peking beginnt bereits um 02.10 Uhr, der dritte Lauf der Männer startet um 13.20 Uhr.

Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2022: Live-Stream von Eurosport

Die Skeleton-Wettkämpfe bei Olympia 2022 werden von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen.

bei Olympia 2022 werden von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen. Der Live-Stream von Eurosport (Eurosport Player) ist allerdings kostenpflichtig . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro.

(Eurosport Player) ist allerdings . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro. Eurosport-Player-App : Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store. Olympia 2022 wird außerdem im Live-Stream bei DAZN übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abo hat, kann nämlich auf das Programm Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen.

Olympia 2022: Am Samstag (12.02.2022) fällt die Skeleton-Entscheidung der Frauen

Noch vor der Entscheidung der Männer im Skeleton, starten am Freitag (11.02.2022) auch die Frauen in den Wettbewerb. Auch bei den Damen hat das deutsche Team gute Chancen auf eine Medaille. Weltmeisterin Tina Herrmann und Jaqueline Lölling gelten ebenfalls als Favoritinnen. Letztere holte in Pyeongchang 2018 noch die Silbermedaille. Die Skeleton-Termine im Überblick:

Lauf Termin Übertragung Frauen Lauf 1 Freitag, 11.02.2022 2.30 Uhr ARD & Eurosport Frauen Lauf 2 Freitag, 11.02.2022 4 Uhr ARD & Eurosport Männer Lauf 3 Freitag, 11.02.2022 13.20 Uhr ARD & Eurosport Männer Lauf 4 (Entscheidung) Freitag, 11.02.2022 14.55 Uhr ARD & Eurosport Frauen Lauf 3 Samstag, 12.02.2022 13.20 Uhr ZDF & Eurosport Frauen Lauf 4 (Entscheidung) Samstag, 12.02.2022 14.55 Uhr ZDF & Eurosport

Den Zeitplan für alle weiteren wichtigen Entscheidungen und Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele in Peking finden Sie hier. (Isabel Wetzel)