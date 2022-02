Olympia 2022: Rennrodeln – Einsitzer der Männer live im TV und Live-Stream

Olympische Winterspiele

Von Andreas Apetz schließen

Olympia 2022 in Peking hat begonnen. Im Rennrodeln werden die ersten Medaillen verteilt. Hier sehen Sie die Entscheidung im Einsitzer der Männer live im TV und Live-Stream.

Peking – Olympia 2022 hat begonnen. Nun messen sich Tag für Tag Wintersportler:innen aus aller Welt in insgesamt mehr als 100 Wettkämpfen. Am ersten Olympia-Wochenende stehen die ersten Entscheidungen im Rennrodeln an – einer Disziplin, in der Deutschland als einer der Favoriten ins Rennen geht. Nach den ersten Trainingsläufen am Freitag (04.02.2022) wird am Wochenende über vier Läufe hinweg der Sieger im Herren-Einsitzer ermittelt.

Alle Wettbewerbe im Rennrodeln bei Olympia 2022 sind vom 5. bis zum 10. Februar live im TV und Live-Stream zu sehen. Hier erfahren Sie, bei welchen Sendern Sie einschalten müssen, um die Entscheidungen beim Rennrodeln-Einsitzer der Herren mitzuverfolgen.

Olympia 2022: Rennrodeln-Einsitzer der Herren – Deutsche Herren reisen mit Favoriten an

Mit Johannes Ludwig geht für Deutschland der Gesamtweltcupsieger an den Start. Der Oberhofer konnte mit fünf Saisonsiegen erstmals in seiner Karriere den Weltcup für sich entscheiden. Bereits in den ersten Trainingsläufen auf der Pekinger Eisbahn bewies der 35-Jährige seine Klasse und legte die beste Zeit der drei deutschen Rodler hin. Nach dem versäumten Olympiasieg im Jahr 2018 will das deutsche Rodelteam in Peking nun den ersten Platz im Einsitzer holen. Neben Johannes Ludwig sind Rekordweltmeister Felix Loch und Mannschaftskollege Max Langenhan mit nach Peking gereist. Hier finden Sie den aktuellen Medaillenspiegel.

Ausgetragen werden die Rennen vom 5. und 6. Februar im sogenannten Yanqing National Sliding Center in Peking. Die neue Arena liegt auf dem Hügel des Pekinger Stadtbezirks Yanqing und wurde erst im Jahr 2020 fertiggestellt. Das 2,5-Milliarde-Dollar-Projekt ist 1975 Meter lang, besitzt 16 Kurven und ist der Form eines Drachen nachempfunden.

Olympia 2022: Rennrodeln-Einsitzer der Herren – Live im TV und Live-Stream

Das Rennrodeln in Peking bei Olympia 2022 wird live im TV und Live-Stream übertragen. Die vier Rennen des Einsitzer-Wettkampfs der Herren sind auf je zwei Läufe am Samstag (05.02.2022) und zwei Läufe am Sonntag (06.02.2022) aufgeteilt. Die Durchläufe sind zur chinesischen Abendzeit angesetzt und laufen aufgrund der Zeitverschiebung in Deutschland am Nachmittag.

Eine Live-Übertragung des Rennrodelns gibt es auf Eurosport sowie den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Die Entscheidung im Einsitzer-Wettkampf der Herren gibt es am Sonntagnachmittag. Der Sendeplan sieht wie folgt aus:

Datum Uhrzeit Wettkampf Sender 05.02.2022 12.10 Uhr Einsitzer der Herren, 1. Lauf ARD, Eurosport 1 05.02.2022 13.50 Uhr Einsitzer der Herren, 2. Lauf ARD, Eurosport 1 06.02.2022 12.30 Uhr Einsitzer der Herren, 3. Lauf ZDF, Eurosport 1 06.02.2022 14.30 Uhr Einsitzer der Herren, Entscheidung ZDF, Eurosport 1

Die Übertragungen auf ARD, ZDF und Eurosport sind live und kostenlos. Alle Wettkämpfe von Olympia 2022 in voller Länge gibt es beim auch beim kostenpflichtigen Eurosport Player. Den Zeitplan für alle weiteren wichtigen Entscheidungen und Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele in Peking finden Sie hier. (aa)